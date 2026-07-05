Szpitalna pułapka na rząd, w co gra Zełenski i pretendenci do Listy 100 najbogatszych Polaków. Nowy „Wprost”

„Szpitalna pułapka”. Ta sprawa przypomina scenariusz dobrego dreszczowca – najpierw jest trzęsienie ziemi, a później napięcie rośnie. Mowa o aferze warszawskiego Szpitala Południowego, w której każdego dnia pojawiają się nowe newsy. Jeżeli politycy KO sądzili, że afera będzie powoli wygasać, to chyba się mylili – analizuje Eliza Olczyk.

„Podwójne standardy Tuska”. – Afera ze Szpitalem Południowym ma piramidalny wymiar skandaliczności. Walnięcie pięścią w stół w Warszawie jest nieuniknione – komentuje dla Elizy Olczyk politolog dr Bartosz Rydliński.

„Strachy Zełenskiego”. Wołodymyr Zełenski mógł wszcząć absurdalną dla ukraińskich interesów awanturę z Polską o gloryfikację banderowców w nadziei na to, że uratuje się przed politycznym upadkiem. Władzę może mu odebrać własny ambasador – pisze Jakub Mielnik.

„Pretendenci do Listy 100”. Produkują dachy, suszą kabanosy, robią badania milionom Polakom. Tegoroczny ranking pretendentów do Listy 100 przygotowany przez Szymona Krawca to już zestawienie samych miliarderów.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Nawrocki rośnie w siłę”. – Po raz pierwszy Karol Nawrocki może zacząć czuć się poważnym kandydatem do reelekcji – w rozmowie z Magdaleną Frindt analizuje skutki polsko-ukraińskiej eskalacji prof. Rafał Chwedoruk.

„Zagadka z kampanii”. Gen. Andrzej Pawlikowski dla Magdaleny Frindt komentuje wywiad rzekę z prezydentem Nawrockim i zarysowaną w nim próbę otrucia przyszłego prezydenta: – Takie tezy należy traktować poważnie.

„Musimy odbudować zaufanie”. – Po sprawie Szpitala Południowego konieczne jest stworzenie kompleksowej strategii bezpieczeństwa pacjentów – zapowiada w rozmowie z Katarzyną Pinkosz Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

„Wieże się chwieją”. Śledztwo w sprawie „dwóch wież” zostało umorzone, a polityczna historia zatoczyła koło. To nie Jarosław Kaczyński znalazł się dziś w najtrudniejszym położeniu, lecz Donald Tusk, którego najważniejsza narracja właśnie zaczęła się chwiać – pisze Jan Wróbel.

„Odpalanie dorosłości”. Większość młodych Polaków opuszcza rodzinny dom około trzydziestki. Wychowankowie pieczy zastępczej muszą się usamodzielnić dekadę wcześniej. To kosztowna słabość systemu – pisze Marta Byczkowska-Nowak.

„Zmęczeni inteligencją”. Ewelina Szyszkowska, ekspertka rynku wydawniczego i Marta Malinowska, projektantka gier komputerowych, opowiadają Krystynie Romanowskiej o tym, z czego wynikają nieporozumienia między AI i jej odbiorcami.

„Ucieczka od kobiet”. Mężczyźni od lat unikają prostych narzędzi, które mogłyby pomóc im w leczeniu zaburzeń seksualnych. Tymczasem lalki wyposażone w AI mogą okazać się znacznie łatwiejsze do zaakceptowania – pisze Michał Pozdał.

„Moda na sukces, ale bez wysiłku”. – Jeszcze niedawno status budował ten, kto pracował najwięcej. Dziś króluje lekkość w zarządzaniu – mówi Róża Szafranek, ekspertka w dziedzinie efektywności organizacyjnej, w wywiadzie Krystyny Romanowskiej.

„Partia przedsiębiorców”. Polska scena polityczna może wkrótce zyskać nowego gracza. Ryszard Petru zapowiada budowę partii, Rafał Brzoska mobilizuje środowisko przedsiębiorców – pisze Jerzy Wysocki.

„Zięć do zadań specjalnych”. Wizyta Jareda Kushnera w Katarze wpisuje się w szerszy trend zmian w amerykańskiej dyplomacji. Główną rolę odgrywają teraz relacje osobiste i nieformalne kanały wpływu. Więcej w tekście Michała Urbańczyka.

„Decydujący moment”. Od kilku dni obserwujemy gwałtowną eskalację napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Warto zadać sobie najprostsze pytanie: komu i po co to służy? – zastanawia się Nick Sadowski.

„Czarne owce systemu”. – Trzeba oddzielić przypadki patologii od ciężkiej pracy tysięcy lekarzy – apeluje w wywiadzie Anny Kopras-Fijołek prof. Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali.

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