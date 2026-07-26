40 najbogatszych rodzin w Polsce, rzeź w PiS-ie i jak Rosja ćwiczy wytrzymałość. Nowy „Wprost”

„40 najbogatszych polskich rodzin”. Jeszcze w 2020 r. na naszej liście występowało tylko 25 nazwisk, z czego 17 z nich dysponowało majątkiem o wartości co najmniej miliarda złotych. Dzisiaj mamy w kraju już 40 najbogatszych rodów, a wszystkie można uznać za te z dziewięciocyfrowym stanem posiadania – pisze Szymon Krawiec.

„Rzeź w PiS-ie”. Rozpad Prawa i Sprawiedliwości wywoła potężny wstrząs na scenie politycznej. Po odejściu 40 posłów z największej partii opozycyjnej nic już nie będzie takie samo – analizuje Eliza Olczyk.

„Rosja ćwiczy wytrzymałość”. – Obecny kryzys jest poważniejszy niż poprzedni, lecz byłoby przedwczesnym ogłaszanie, że Rosja stała się stacją benzynową bez paliwa – ostrzega politolog Szymon Kardaś w rozmowie z Martą Roels.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Tusk musi znaleźć nowe paliwo”. – Rozpad PiS-u to pierwszy krok do złamania duopolu politycznego. Ponad dwie dekady Tusk straszył Kaczyńskim, a Kaczyński Tuskiem – mówi Agnieszce Niesłuchowskiej marszałek-senior Marek Sawicki z PSL-u.

„Przestrzegam przed Morawieckim”. Krzysztof Bosak z Konfederacji wyznaje w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej, że byłego premiera uważa za „wielkiego manipulatora”: – Moim obowiązkiem jest przed nim przestrzegać.

„Zapomniane święto kolonizacji”. 22 lipca to nie święto komuchów, tylko kolonizatorów. Realizacja postanowień manifestu była bowiem możliwa tylko pod warunkiem odcięcia się narodu polskiego od siebie samego – pisze Jan Wróbel.

„Klimatyczna drama”. Leandro Narloch, autor książki „Politycznie niepoprawny przewodnik po klimacie” tłumaczy w rozmowie z Martą Roels, że debata o środowisku coraz częściej opiera się na emocjach zamiast na danych.

„Maski męskiej depresji”. Psycholog Edyta Grabowska wyjaśnia w wywiadzie Joanny Biegaj, kiedy należy reagować i jak rozmawiać z mężczyzną, który nie chce poprosić o pomoc w kryzysie.

„Terapie etykietami”. Rzucając diagnozy kliniczne, niczym karty na stół, trywializujemy naukę, a człowiekowi odbieramy godność – pisze Michał Pozdał.

„Gwiazda na polu minowym”. Amal Clooney najpierw krytykowano za to, że milczy w sprawie Gazy. Teraz krytykuje się ją za milczenie w sprawie prokuratora oskarżonego o molestowanie podwładnych. Więcej w tekście Jakuba Mielnika.

„Ukraińcy kontrolują władze”. Rekonstrukcja ukraińskiego rządu miała wzmocnić prezydenta i odświeżyć wizerunek władz – Zełenski popełnił ogromny błąd – ocenia analityczka Maria Piechowska w rozmowie z Tomaszem Stankiewiczem.

„Wielka Piątka skraca życie”. Mieszkaniec Polski żyje średnio kilka lat krócej niż Szwajcar czy Hiszpan. – Znamy wielką piątkę przyczyn przedwczesnych zgonów w naszym kraju – mówi prof. Krzysztof J. Filipiak w tekście Adriana Dąbka.

„Nienawidzę ludzkości, kocham człowieka”. Dorota Sumińska w rozmowie z Andrzejem Kwaśniewskim bez ogródek ocenia nasz stosunek do zwierząt i natury i wyjaśnia, czego możemy się nauczyć od wilka, golca piaskowego czy gołębia.

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