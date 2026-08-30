MEN oblewa egzamin, jak odwołać prezydenta i mapa polskiego bogactwa. Nowy „Wprost”

„MEN oblewa egzamin”. Magdalena Frindt o największych bolączkach kadry pedagogicznej. – Jest nam tak „dobrze”, że co roku brakuje nauczycieli do pracy – ironizuje emerytowana nauczycielka. – To tak jakby dom płonął, a ktoś wpadł na pomysł, żeby zacząć odmalowywać ściany – dodaje kolejna, oceniając strategię MEN-u.

„Ministerstwo nerwowych interwencji”. – Odnoszę wrażenie, że w kierownictwie MEN brakuje choćby jednej osoby, która zna praktykę zarządzania szkołą – mówi Agnieszce Niesłuchowskiej Katarzyna Hall, była minister edukacji w byłym rządzie Donalda Tuska.

„Harcerze nie wygrywają bitew”. Piotr Guział, który 13 lat temu doprowadził do referendum w Warszawie, w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej wskazuje kluczowe błędy popełniane przez obecnych organizatorów i radzi, jak zakończyć tę akcję sukcesem.

„Najbogatsi w regionach”. Mazowieckie, Wielkopolskie i Małopolskie – w tych województwach biznes prowadzi najwięcej bohaterów Listy 100 najbogatszych Polaków. Jednocześnie rośnie też w siłę Polska powiatowa. Nowy ranking Szymona Krawca.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Prezydent z koncepcją szkodzenia”. – Nie dąży nawet do stworzenia wrażenia, że w najważniejszych sprawach mógłby z rządem współpracować – komentuje działania Karola Nawrockiego Bronisław Komorowski w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską.

„Polityczna rzeźnia”. Nie jest to naukowy termin, ale używają go politolodzy w nieoficjalnych rozmowach, żeby opisać atmosferę totalnej walki, która zapanuje na scenie politycznej w roku przed wyborami – analizuje Eliza Olczyk.

„Rewolucja w szafach”. Zabójczy dla środowiska trend ultra fast fashion UE próbuje ograniczać regulacjami, m.in. zakazem niszczenia niesprzedanych ubrań. Czy to początek realnej zmiany? Marta Byczkowska-Nowak rozmawia z Aleksandrą Włodarczyk – założycielką portalu Świadomy Konsument Mody.

„AI idzie do szkoły”. Świat pracy dla młodych ludzi zmienia się szybciej niż systemy edukacyjne, a rozwój AI wciąż zmienia trajektorię tej transformacji. O kluczowych kompetencjach przyszłości pisze Wojciech Bachalski.

„Pierwszy krok w chmurach”. Siły Zbrojne inwestują w lotnictwo transportowe. Najwyższy czas, bo niektóre maszyny będące na wyposażeniu naszego wojska pamiętają jeszcze czasy wojny w Wietnamie. Więcej w tekście Łukasza Pacholskiego.

„Manewry wyprzedzające”. Niespodziewana wizyta szefa CIA w Moskwie pokazuje, że Trump w końcu wysłał do Rosji człowieka rozumiejącego, z kim mamy do czynienia na Kremlu – analizuje Jakub Mielnik.

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