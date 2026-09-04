Gdzie żyją polscy milionerzy? Fiskus pokazał liczby. Jeden region zaskakuje
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Najbogatsi

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Gdzie żyją polscy milionerzy? Fiskus pokazał liczby. Jeden region zaskakuje

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Liczba milionerów w poszczególnych województwach
Liczba milionerów w poszczególnych województwach Źródło: Wprost / Karol Kinal
Wprawdzie liczba najbogatszych Polaków rośnie nam szybciej niż polskie PKB, to nie jest też tak, że milionerów przybywa wszędzie. Są województwa, w których się wyludniają.

40 tys. 300 – dokładnie tylu Polaków zadeklarowało w urzędach skarbowych dochód powyżej miliona złotych za zeszły rok. To wzrost o 5,4 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem, kiedy milionerów mieliśmy w kraju nieco ponad 38 tys.

Tygodnik „Wprost” pozyskał dane od 16 izb skarbowych w kraju, pytając, województwo po województwie, o liczbę osób, których dochód przekroczył 1 mln zł w 2025 r. Oto wyniki, które pokazujemy na kilkunastu mapach.

Podium bogactwa

Patrząc na geografię polskiego bogactwa, prym wiedzie województwo Mazowieckie. W zeszłym roku było tam najwięcej, bo ponad 10,7 tys. milionerów. Z tego ponad 6,1 tys. najbogatszych podatników przypada na samą Warszawę. Kolejne najbogatsze miejscowości w województwie to położone nieopodal stolicy Piaseczno (715 milionerów), Pruszków (452) czy Wołomin (401).

Źródło: Wprost
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