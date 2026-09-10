Poufna ugoda u Solorzów – Żaków. Solorz kończy karierę zawodową

Widok ludzi bogatych, którzy tracą pieniądze lub kompromitują się w sądzie, przynosi ulgę osobom zmagającym się z codziennymi problemami finansowymi, czyli znakomitej większości Polaków. Jednak spektakularne spory w rodzinie miliardera Zygmunta Solorza, które śledzili miesiącami właśnie zostały zakończone.

Wspólne oświadczenie w tej sprawie podpisał Zygmunt Solorz, jego żona Justyna Kulka, synowie Tobiasz Solorz oraz Piotr Żak, a także córka Aleksandra Żak. Rodzinne porozumienie „przywraca jedność, pełną zgodę oraz wspólnotę celów w rodzinie” – zapewniają zgodnie wszyscy zainteresowani.

Zasadne oskarżenia? Zygmunt Solorz przegrał walkę o władzę

Majątek Zygmunta Solorza oraz jego dzieci w 2026 roku szacowany jest na około 8,5 – 8,7 miliarda złotych. W jego skład wchodzi Grupa Polsat Plus (Polsat, Cyfrowy Polsat, Polkomtel, Netia, kanały telewizyjne o tematyce sportowej, wirtualny operator sieci komórkowej), Elektrim, elektrownia ZE PAK, Port Praski, Plus Bank, Jet Story oraz udziały w ATM Grupa oraz Asseco Poland.

Tak duże pieniądze nie mieszczą się w portfelu Solorza. Mieszczą się za to w dwóch fundacjach w Liechtensteinie: TiVi i Solkomtel. Zmiany w ich statutach zakładały oddanie sterów w ręce dzieci Solorza w przypadku pogorszenia jego stanu zdrowia. Ale Zygmunt Solorz się ożenił i zmienił zdanie.

Genezą konfliktu jest oskarżenie jakie Zygmunt Solorz wystosował wobec swoich dzieci Tobiasza Solorza i Piotra Żaka o to, że próbowali przejąć kontrolę nad jego majątkiem i wprowadzili go w błąd, podsuwając do podpisania kluczowe dokumenty.

Miliarder uznał te działania za próbę oszustwa i chęć odebrania władzy za jego życia, co skłoniło go do wycofania wcześniejszych zgód i odwołania dzieci ze spółek oraz podjęcia decyzji o ich wydziedziczeniu na rzecz Fundacji Polsat.

W 2024 roku spór doprowadził do otwartej wojny prawnej oraz skomplikowanej batalii o obie fundacje i udziały w ich strukturach zagranicznych i krajowych. Zygmunt Solorz sprawy w sądzie przegrał.

Trybunał Konstytucyjny w Lichtensteinie potwierdził wyroki sądu pierwszej i drugiej instancji. Innymi słowy, sukcesja, która miała miejsce 2 sierpnia 2024 roku została przeprowadzona prawidłowo i jest ważna. Pełny wpływ na działalność obi fundacji mają dzieci Zygmunta Solorza, a nie on sam.

Honorowa funkcja Zygmunta Solorza. „Jestem w pełni spokojny o przyszłość Grupy”

Rodzina Solorz-Żak ogłosiła we wspólnym oświadczeniu, że wszyscy jej członkowie zawarli poufną ugodę, która kończy wszystkie spory prawne, a porozumienie zostało również oficjalnie zatwierdzone przez rady dwóch kluczowych fundacji: TiVi Foundation oraz Solkomtel Foundation.

„Zygmunt Solorz podjął decyzję, że nie będzie aktywnie angażował się w bieżącą działalność spółek należących do grup TiVi i Solkomtel. Będzie pełnił honorowa funkcję doradczą i dzielił się swoim doświadczeniem z członkami rodziny oraz radami fundacji TiVi i Solkomtel” – głosi komunikat.

„Jestem w pełni spokojny o przyszłość Grupy, wiedząc, że jej prezesem jest moj syn Piotr Żak, a jego rodzeństwo, Tobias Solorz i Aleksandra Żak, aktywnie działa w radach nadzorczych — Zygmunt Solorz, Założyciel i Honorowy Przewodniczgcy Grupy Polsat Plus” – to również cytat ze wspólnego oświadczenia.

Dzieci Zygmunta Solorza napisały o „ogromnej uldze” po podpisaniu ugody z ojcem oraz jego żoną – Justyną Kulką.

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