Niemcy brunatnieją, kogo poprze Kraków i nieznane oblicze parytetów. Nowy „Wprost”

„Niemcy brunatnieją”. Sukcesy AfD to wynik obłąkańczego lekceważenia nastrojów społecznych przez niemiecki polityczny establishment. Saksonia-Anhalt to land niewielki i słabo zaludniony, a do tego skażony ponurą spuścizną NRD, ale jednak znaczący dla tego, co może, choć wcale nie musi stać się z polityką całego kraju – pisze Jakub Mielnik.

„Most do Moskwy”. Arkadiusz Mularczyk, były wiceminister spraw zagranicznych w rządzie PiS-u, a obecnie europoseł mówi Agnieszce Niesłuchowskiej o tym, co zwycięstwo AfD w Niemczech oznacza dla Polski i UE.

„Odrzucone głosy i psychoza PESEL-owa”. KO raczej nie odzyska stanowiska prezydenta Krakowa. Ale przy okazji wrześniowych wyborów ujawniło się kilka zjawisk, które sporo mówią o innych partiach – analizuje Eliza Olczyk.

„Nie róbmy z kobiet paprotek”. – Nie zdziwiłabym się, jeśli niektóre firmy będą wolały zapłacić pół miliona kary, niż na siłę tworzyć sztuczne parytety – mówi Szymonowi Krawcowi Grażyna Piotrowska-Oliwa, była prezes PGNiG.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Hołownia zmarnował potencjał”. Dlaczego droga powrotna na polityczny szczyt jest dla Szymona Hołowni tak trudna? – Chodzi o jego specyficzne nastawienie do polityki – tłumaczy Jacek Trela z Centrum w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską.

„Pancerne przyspieszenie”. Czarne Pantery jadą do Braniewa, tuż pod granicę z Obwodem Królewieckim. Polska rozwija jeden z największych programów pancernych w Europie. Więcej w tekście Łukasza Pacholskiego.

„Święczkowski w potrzasku”. Wyrok, przy którego wydaniu uczestniczył obecny prezes TK, może dziś stać się argumentem przeciwko jego własnym działaniom – argumentuje Marek Isański.

„Trzeba zacząć łączyć kropki”. –Jeśli rząd nie znajdzie innych źródeł finansowania budżetu, sięgnie po podwyżki podatków, co najsilniej uderzy w przedsiębiorców – ostrzega dr Henryka Bochniarz z Konfederacji Lewiatan w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską.

„Z ludzi można wycisnąć wszystko”. – Ludzie chcą być potrzebni, a boją się, że będą zbędni. Biorą więc na siebie więcej, nie delegują obowiązków, nie chodzą na urlopy – opowiada Szymonowi Krawcowi prof. Jacek Santorski, psycholog biznesu.

„Piramida dla estetów”. Pokrzywdzeni mogli obserwować ten proces na telebimie. Ale nikt z ponad 1,7 tys. osób, które straciły pieniądze na tzw. art-inwestycjach nie przyszedł do sądu. Helena Kowalik opisuje, jak zastawiono finansową pułapkę na miłośników sztuki.

„Dieta na przymusie”. W szkołach zaczęły obowiązywać nowe zasady żywienia. – Ani jako posłanka, ani rodzic nic wcześniej nie słyszałam o planowanych zmianach – skarży się w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską była minister zdrowia Katarzyna Sójka.

„Chmury nad uczelniami”. Nowe przepisy zmieniają zasady gry na polskich uczelniach. Cyberbezpieczeństwo przestaje być wyłącznie problemem informatyków. Odpowiedzialność sięga teraz znacznie wyżej – nowe obowiązki rektorów opisuje Adam Przymusiała.

„Bohaterki w cieniu”. Nie mogę się nadziwić, że zmagania siatkarek na zakończonych właśnie mistrzostwach Europy cieszyły się mniejszym zainteresowaniem, niż bieganie po boisku naszych piłkarzy – punktuje Jan Wróbel.

„Ajschylos i bilet do kina”. Od dwóch lat mam w gabinecie coraz więcej mężczyzn po sześćdziesiątce i za każdym z nich stoi inny mężczyzna. Nigdy żona. Nigdy córka – pisze Michał Pozdał.

„Człowiek staje się towarem”. Jeśli obietnice i zobowiązania stają się pozorne i wkrada się zasada „kto kogo wykołuje”, wówczas tworzy się patologia pracy polityka, dziennikarza czy dyplomaty, czego jesteśmy właśnie świadkami – zauważa ks. Robert Nęcek.

„Mapa milionerów”. Wprawdzie liczba najbogatszych Polaków rośnie nam szybciej niż polskie PKB, to nie jest też tak, że milionerów przybywa wszędzie. Są województwa, z których znikają. Więcej o nowej mapie polskiego bogactwa w tekście Szymona Krawca.

„Między słowami”. Amerykanie odbyli podróż do Moskwy i Kijowa. Teraz najważniejsze pytanie brzmi, co Witkoff i Kushner właściwie przywieźli z tych rozmów – zastanawia się gen. Andrzej Pawlikowski.

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