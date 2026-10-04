„Uśmiercono” Brzoskę, jego żonę i pierwszą damę. Apel do prezydenta: Potraktowałbym to osobiście

Rafał Brzoska w połowie sierpnia zarzucił Mecie (właścicielowi Facebooka – red.), że „nieustająco toleruje fake newsy na jego i wiele innych publicznych osób temat”. Po kilku dniach powstał system wykorzystujący AI do wykrywania, dokumentowania i łączenia całych fabryk scamów. Od tego momentu założyciel InPostu regularnie nagłaśnia kolejne tego typu przypadki.

W sobotę 3 października Brzoska poinformował, że ponownie “uśmiercono” jego żonę, tym razem na YouTube. Biznesmen takie zachowanie nazwał „skur*********m”. „Nie ma innej opcji jak wdrożenie natychmiastowe procedur #KYC (Poznaj Swojego Klienta – ang.) dla dużych platform” – przekonywał założyciel InPostu. Brzoska wspomniał też o „propozycji szybkiej i skutecznej zmianie prawa, by raz na zawsze skończyć ze scamem i deepfejkami w Polsce”.

Rafał Brzoska zwrócił się do Karola Nawrockiego. Uśmiercono biznesmena, jego żonę i pierwszą damę

„Wielkie platformy śmieją się i plują nam wszystkim w twarz!” – alarmował biznesmen. Brzoska oznaczył też, polityków, m.in. z Ministerstwa Cyfryzacji. W niedzielę założyciel InPostu zauważył, że w podobny sposób spróbowano „uśmiercić” Martę Nawrocką. Brzoska zwrócił się do prezydenta, aby „potraktował to bardzo osobiście”. Biznesmen przypomniał, że YouTube należy do Google’a.

W kolejnym wpisie biznesmen pokazał, że jeden kanał właściwie „wyspecjalizował się w uśmiercaniu”. Brzoska wskazał, że przez tygodnie opublikowano kilkadziesiąt tego typu materiałów i nikt nie poniósł konsekwencji. Sprawa została zgłoszona do NASK. Wszystkie filmy zabezpieczono. Założyciel InPostu oznaczył Prokuraturę Krajową i Waldemara Żurka domagając się wszczęcia śledztwa z urzędu. Na koniec Brzoska zaprezentował, że „uśmiercono” również jego samego.

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