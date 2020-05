Outplacement. Czy to narzędzie rzeczywiście pomaga?

Outplacement to wsparcie zwalnianych pracowników w jak najszybszym znalezieniu nowego zatrudnienia oraz pomoc w zarządzeniu stresem związanym z utratą pracy i wynikających z tego skutków. Zwolnienie z reguły jest trudnym przeżyciem, okupionym stresem i rozczarowaniem, a obecnie dochodzą do tego obciążenia psychiczne będące konsekwencją pandemii.

W obecnej sytuacji gospodarczej wiele firm zmuszonych jest do podejmowania decyzji o redukcji zatrudnienia. Według ankiety przeprowadzonej przez Pracodawców RP 66,7 proc. pracodawców w najbliższych miesiącach planuje zwolnienia. Jaki więc będzie wskaźnik bezrobocia pod koniec roku 2020? 13 proc. czy może przekroczy 20 proc.?

Sprawdzona forma pomocy

W tych trudnych czasach outplacement jest sprawdzoną, istotną pomocą ze strony pracodawców mających świadomość swojej społecznej roli. Wszelkie działania pracodawców powinny zmierzać do zminimalizowania obciążeń psychicznych i finansowych będących konsekwencją redukcji zatrudnienia.

Warto pamiętać, że przy podejmowaniu decyzji dotyczących redukcji należy dokonać skrupulatnych analiz ekonomicznych również w długoterminowej perspektywie. Eksperci nie potrafią jeszcze ocenić, czy mamy do czynienia z krachem czy bessą i w jakiej czasowej perspektywie pracodawcy znowu zaczną konkurować o wykwalifikowanych pracowników. A wówczas utrzymanie renomy wiarygodnego pracodawcy może mieć kluczowe znaczenie.

Ale czy outplacement może być skuteczny w obecnej sytuacji rynku pracy na którym prawie 70 proc. pracodawców planuje zwolnienia i wstrzymuje rekrutacje?

Prezes PKO BP Zbigniewa Jagiełło w wywiadzie dla Business Insider stwierdził: „Każdy kryzys to zagrożenie i szansa. Lepsi, szybsi i elastyczniejsi pokonują wolniejszych, słabszych a więc mniej odpornych”.

Samo sedno i to zarówno w odniesieniu do przedsiębiorstw, jak i pracowników. Kryzys może być dla pracowników okazją do wykorzystania zmian na rynku pracy do rozwoju zawodowego. Ale muszą działać szybko i skutecznie, znać swoje atuty i czasami wyjść poza standardowe ramy i dostrzec szanse.

Pokazać możliwości i alternatywy

Dobrze zaplanowany i przeprowadzony proces outplacementu, jednocześnie uwzględniający możliwości budżetowe pracodawcy, może zapewnić ogromne wsparcie zwalnianym pracownikom zarówno w sferze psychicznej, jak i w jak najszybszym znalezieniu nowej pracy. Dla wielu z nich współpraca z doświadczonym konsultantem, który dobrze zna rynek pracy, potrafi pokazać możliwości i alternatywy, to przywrócenie wiary w znalezienie nowego zatrudnienia i motywacja do aktywności.

Konsultant pomoże opracować profesjonalne CV i skuteczny profil w social mediach, przyciągające uwagę rekruterów, oraz fachowo przygotuje do rozmowy rekrutacyjnej. W oparciu o posiadaną wiedzę o rynku pracy, jego trendach wskaże kierunek rozwoju kompetencji i kwalifikacji, które mogą dać szanse na nowy zawód (testerami aplikacji IT i programistami mogą zostać także humaniści o odpowiednich predyspozycjach).

Może się pojawiać jeszcze jedna wątpliwość a propos skuteczności działań outplacementu, które przez najbliższe miesiące mogą być realizowane wyłącznie w formule on-line.

Tak, jest to wyzwanie zarówno dla konsultantów, jak i samych uczestników, ale mierzymy się z niecodzienną sytuacją i musimy traktować to jako wyzwanie i rozwój. A obecność konsultanta, doradcy chociaż przez telefon czy skype’a zapewni zarówno wsparcie emocjonalne jak i realną wiedzę, narzędzia i umiejętności pozwalające na zbudowanie przewagi konkurencyjnej wśród kandydatów, a to jest klucz do sukcesu w jak najszybszym znalezieniu nowego zatrudnienia na obecnym rynku pracy.

Autor: Bożena Ziarnik, Menedżer ds. Rozwoju i Zmiany Kariery BIGRAM

