Personal branding – czy warto o niego zadbać?

Samo pojęcie personal branding nie jest nowe, jego początki datuje się na lata 40. ubiegłego wieku. Za twórcę dzisiejszego podejścia uważa się Toma Petersa, który zwrócił uwagę na to, jak bardzo jest ważne tworzenie własnego wizerunku w biznesie.

Czy to możliwe, abyśmy nie kształtując do tej pory swojej marki osobistej, nagle zaczęli ją kreować tak, aby stała się zauważalna dla naszych bliższych i dalszych partnerów biznesowych?

Musimy zdać sobie sprawę z tego, że już jesteśmy na rynku marką, nawet jeśli do tej pory nic w tym kierunku nie robiliśmy. Wizerunek osobisty to nie to, co sami o sobie sądzimy, tylko to, co myślą o nas inni, jak nas postrzegają i jak odbierają. Wizerunek dotyczy każdego człowieka, poczynając od osób rozpoznawalnych: polityków, biznesmenów, celebrytów, po te anonimowe. Jeśli świadomie go tworzymy, to dlatego, że mamy w tym zamierzony cel. Każdy człowiek jest niepowtarzalny, dlatego tak ważne jest, aby nasz wizerunek był spójny z tym, w co głęboko wierzymy. Nie musimy się silić na bycie wyjątkowymi, bo tacy jesteśmy. Wysiłek warto podjąć, gdy uznamy, że naszą wyjątkowość powinni poznać inni, ważni ludzie.

„Ten człowiek jest wyjątkowy! Bardzo chcielibyśmy aby związał się z naszą organizacją” – my, headhunterzy, takie twierdzenie często słyszymy od naszych klientów.

Co to oznacza? Że ten ktoś jest wyjątkowy i znany w swojej branży. Że dzięki swojej pracy oraz odnoszonym sukcesom stał się wiarygodnym autorytetem oraz partnerem.

Wśród wielu materiałów oraz instrukcji warto zwrócić uwagę na koncepcję Dana Schawbela, który twierdzi, że istnieją trzy kluczowe cechy dobrej marki: autentyczność, dobra reputacja oraz widoczność.

Cechy dobrej marki

Wielu z nas wciąż uważa, że kreowanie własnej marki polega na specjalnym tworzeniu wizerunku. Nic bardziej mylnego – silna marka osobista, a taką chcemy budować, polega na szczerym i prawdziwym przekazie ważnych dla nas samych wartości. Fikcja i nienaturalność przekazu mogą być szybko zweryfikowane przez rynek. Zamiast tworzyć fałszywy obraz siebie, skupmy się więc na tworzeniu marki spójnej z koncepcją naszego życia; ekscytującej dla nas samych.

Drugim czynnikiem mającym wpływ na siłę oddziaływania marki jest jej wiarygodność. Proces budowania reputacji jest żmudny i trwa latami. Jednak nie raz byliśmy świadkami utraty reputacji przez jeden mały błąd, w jednej chwili. Utrzymanie pozytywnego wizerunku własnej osoby to jedno z najtrudniejszych i najbardziej czasochłonnych zadań. Wymaga od nas ciągłego monitoringu opinii zarówno rynku, jak i bliskiego otoczenia.

Wreszcie kwestia widoczności na rynku, która wymaga przedsięwzięć o charakterze typowo promocyjnym. Jeżeli chcemy przeprowadzić skuteczną kampanię promocyjną, potrzebujemy silnej strategii, integrującej kilka kanałów komunikacji. Dzisiejszy rozwój technologii powoduje, że każdy może w dowolnej chwili uzyskać informację na temat dowolnie wybranej osoby. Portale społecznościowe, takie jak linkedin, xing czy facebook, ułatwiają nam szczegółową analizę nie tylko zawodową, ale też zainteresowań czy sukcesów danej osoby. Nie jest tajemnicą, że osoby zajmujące się rekrutacją kierują się opiniami nie tylko rynku, ale także profilami kandydatów na portalach społecznościowych. Brak informacji jest także często informacją. Brak profilu w mediach społecznościowych powoduje, że nie ma nas w przestrzeni zawodowej.

Autopromocja to nie tylko posiadanie profilu na portalach społecznościowych – to także aktywny udział w grupach dyskusyjnych, prowadzenie blogów czy webinariów. Nasza aktywność, uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach czy sympozjach. Dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniami w szerszym kontekście niż własne podwórko.

Budowanie strategii komunikacji marki osobistej to jednak nie tylko umiejętności zastosowania narzędzi. To przede wszystkim proces wymagający myślenia strategicznego i długoterminowej perspektywy. Pamiętajmy, aby przekaz który budujemy, miał wysoki poziom przemyśleń, przejrzysty cel i profesjonalny styl komunikacji. W otaczającym nas natłoku różnych informacji zapamiętane będą te, które wnoszą wysoką wartość do życia publicznego.

Na pewno okres recesji, który jest prognozowany, stanie się okazją do weryfikacji istniejących w przestrzeni biznesowej marek osobistych. Tym, co najbardziej buduje zaufanie do liderów biznesu, a jednocześnie daje szansę na odnalezienie się w nowej sytuacji, jest prowadzenie takiej komunikacji, która da ludziom poczucie sprawnego, odpowiedzialnego leadershipu. To, jak dziś będziemy komunikowali, wpłynie na zaangażowanie ludzi i da im poczucie bezpieczeństwa. Gospodarka, która się nagle zatrzymała, dziś potrzebuje silnych liderów, którzy często będą zmuszeni podejmować kontrowersyjne decyzje, ale także wykażą się nowymi ideami oraz pomysłami. Jest to szansa dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji, czasu bądź zwyczajnie zaniedbali temat kreacji swojej marki, aby pokazać się światu.

Autor: Magdalena Białek-Letko, Senior Recruitment Business Partner, BIGRAM

