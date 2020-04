Ranking „Wprost”: 50 najlepszych pracodawców w Polsce

Rankingów najlepszych pracodawców jest w Polsce mnóstwo. Są rankingi, w których decydujący głos mają specjaliści i wyższa kadra menadżerska. Są rankingi, gdzie najlepszych pracodawców wybierają sami pracownicy. Są rankingi, w których decydują studenci. Są wreszcie takie, gdzie tych najlepszych wybiera kapituła. Można się w tym wszystkim pogubić, a co ranking, to inni wygrani i ostatecznie tak naprawdę nie wiadomo, gdzie warto pracować, a gdzie nie.

Dlatego w tym roku „Wprost” zdecydował się po raz pierwszy przygotować własne zestawienie najlepszych pracodawców w Polsce. Chociaż nikt z nas tego nie planował, to publikacja rankingu przypadła na trudne czasy dla rynku pracy. W Polsce, jak i zresztą na całym świecie, zaczęła się fala zwolnień, obniżek pensji i upadłości. Dlatego najważniejszym kryterium dla nas była odpowiedź na pytanie, jak firma chroni swoich pracowników w dobie epidemii. Czy planuje zwolnienia, czy będzie ciąć płace, jak zabezpieczyła kadry przed koronawirusem i ile wydała na walkę z jego skutkami.

Były firmy, które na nasza ankietę bały się odpowiadać, bo same nie wiedzą, jaka przyszłość je czeka. Ale były też i takie, które odpowiadały całkowicie pod prąd. Że właśnie zwalniać nie będą, a wręcz przeciwnie – pilnie szukają rąk do pracy. Praktycznie wszyscy pracodawcy na naszej liście otwarcie zadeklarowali, że w najbliższych trzech miesiącach ludzi pozbywać się nie będą. Ale było też i kilku, którzy może nie będą wręczać wypowiedzeń, za to sięgną głębiej do kieszeni pracowników.

Opinie zatrudnionych też były dla nas ważne, dlatego tutaj posłużyliśmy się bazą danych Glassdoor – największego na świecie serwisu opiniującego pracodawców. Amerykańska firma sama przygotowuje rankingi najlepszych miejsc pracy na świecie. I chociaż nie weszła jeszcze na polski rynek, to już zbiera opinie o polskich firmach.

Ktoś spyta: skoro jest już tyle rankingów o najlepszych pracodawcach, to po co robicie kolejny? Dla otuchy, żeby pokazać, że nie po wszystkich polskich firmach przechodzi teraz tornado zwolnień. Że są takie miejsca, gdzie można się nawet i dzisiaj zatrudnić, a o utratę pracy nie ma się co martwić.

Polecamy Państwu ranking najlepszych polskich pracodawców, którym przyszło działać w ekstremalnie trudnych czasach. Ale takie czasy chyba najlepiej weryfikują pracodawcę – czy traktuje on swoich pracowników z klasą, czy tylko zapisuje ich jako koszt w arkuszu Excela.