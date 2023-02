Nocleg z upiorem w operze? Airbnb i Palais Garnier z niezwykłą ofertą

Palais Garnier to położony w Paryżu budynek opery, w którym rozgrywa się akcja słynnego „Upiora w Operze”. To jeden z najdłużej granych i najpopularniejszych musicali na świecie. W 2023 roku ma być on wystawiany w 15 krajach, z finałem na Broadwayu. Najwięksi fani będą mogli też przenocować w gmachu, który zainspirował Gastona Leroux, twórcę powieści, na podstawie której powstawał musical.

Pokój gościnny w Palais Garnier

W tym celu władze budynku Palais Garnier przerobiły największą lożę na pokój gościnny. Zwykle zapraszano do niej przywódców państw i honorowych gości. Teraz każdy będzie mógł wynająć to miejsce za pośrednictwem Airbnb. Właściciele aplikacji, w ramach kampanii wspomagania dziedzictwa turystycznego w Europie, postanowili przeznaczyć część dochodów na rewitalizację wyjątkowych miejsc na Starym Kontynencie. To z tego programu sfinansowana została aranżacja loży na pokój.

Goście odwiedzający Operę Garnier będą mogli liczyć nie tylko na nocleg w robiącym wrażenie pomieszczeniu. W cenie jest także wycieczka po ukrytych zwykle przed widzami zakamarkach opery. Otrzymają też zaproszenie na prywatny pokaz baletu od jednej z gwiazd Paryskiej Opery Narodowej i ekskluzywny recital artystów Akademii Opery Paryskiej. Można też liczyć na kolację w Foyer de la Danse oraz pokaz tańca w sali ćwiczeń za kulisami.

Opera Garnier i „Upiór w operze”

Budowana od 1862 roku Opera Garnier po licznych problemach oddana została do użytku w 1874 roku. Prace opóźniła wojna freancusko-pruska, pożar oraz odkrycie podziemnego jeziora. Obecnie może ona pomieścić 2200 widzów. Na świecie budynek rozsławiony został prze powieść „Upiór w operze”, którego autor zainspirował się nie tylko podziemnym jeziorem, ale też upadkiem wielkiego żyrandola, w którym zaginęła jedna osoba.

Galeria:

Pokój do wynajęcia oraz wnętrza w Palais GarnierCzytaj też:

Barcelona idzie na wojnę z turystami. Rygorystyczne prawo przegłosowaneCzytaj też:

Ważne informacje z Wenecji. Zapadła decyzja o wprowadzeniu opłat