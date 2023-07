Banki przyjmą dziś pierwsze wnioski w programie „Bezpieczny kredyt 2 proc.”. Trzeba spełnić kilka warunków

Ustawa wprowadzająca Bezpieczny kredyt 2 proc. zaczęła obowiązywać 1 lipca, ale była to sobota, więc klienci mogą skorzystać z jej postanowień od dziś.

„Bezpieczny kredyt 2 proc”. – podstawowe warunki

„Bezpieczny kredyt 2 proc”. może zaciągnąć osoba do 45. roku życia. Jeśli o kredyt starają się małżonkowie, warunek wieku musi spełniać jeden z partnerów. Kredyt może być udzielony wyłącznie na pierwsze mieszkanie, więc o dopłatę nie może ubiegać się osoba, która posiada już inna nieruchomość, choćby była to niewielka kawalerka w innym regionie Polski. Jeśli jeden z małżonków posiada nieruchomość, to choćby była ona zakupiona przed ślubem i stanowiła majątek osobisty, wyklucza to małżonków z programu.

Maksymalna kwota kredytu z dopłatą nie może przekroczyć 500 tys. zł, jeśli wnioskodawca jest osobą samotną (singiel) albo 600 tys. zł, gdy kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko – 600 tys. zł. Wkład własny może wynieść do 200 tys. zł. Oznacza to, że mieszkanie (bez znaczenia, czy pochodzi z rynku wtórnego czy pierwotnego) może kosztować maksymalnie 700 lub 800 tys. zł.

W którym banku kredyt z rządową dopłatą?

W pierwszym roku nie będzie żadnych limitów ani kwotowych, ani dotyczących liczby beneficjentów – wszyscy, którzy złoża wniosek o dopłatę i spełnią warunki programu, otrzymają dofinansowanie. Można więc zgłosić się z wnioskiem kredytowym do banku na początku lipca, ale równie dobrze może to być w listopadzie czy grudniu.

Różnica polegać będzie na tym, że za kilka miesięcy powiększy się grono banków, które oferują kredyty z dopłatą. Do oferty mogą je wprowadzić tylko banki, które wcześniej zawarły umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Na razie w programie są dwa największe banki: PKO BP i Pekao SA, a pięć kolejnych finalizuje zawarcie umowy z BGK. W zeszły piątek na Twitterze minister rozwoju Waldemar Buda ogłosił, że „wejście w Bezpieczny kredyt 2 proc. proceduje osiem banków mających 50 proc. udziału w rynku kredytów hipotecznych”.

– Czekamy na pozostałe banki, które chcą w tym programie uczestniczyć, pięć kolejnych finalizuje zawarcie umowy, a do końca roku w zasadzie wszystkie banki chcą wejść w program – powiedział minister Buda kilka dni temu.

Czy można sprzedać mieszkanie kupione z dopłatą?

Czy mieszkanie kupione za kredyt z dopłatą można – jeszcze w czasie trwania spłaty – sprzedać lub wynająć?

– Niektórzy klienci obawiają się, że kredyt z dopłatą na 10 lat przywiąże ich do nieruchomości, bo w tym czasie nie będą mogli jej sprzedać, wynająć ani kupić innej, bo skutkować to będzie koniecznością zwrócenia otrzymanej dopłaty. To nieprawda: beneficjenci programu „Bezpieczny kredyt 2 proc”. mogą rozporządzać nieruchomością, z tym że stracą wtedy prawo do dopłaty na przyszłość i będą musieli spłacać kredyt z pełnym oprocentowaniem, jak gdyby tej dopłaty nie było. To nie działa jednak wstecz – wyjaśnił doradca kredytowy Karol Zimnoch.

Co innego, gdy zatają przed bankiem fakt wynajęcia mieszkania albo kupienia innego. Ustawa przewiduje, że w terminie 30 dni od zaistnienia takich okoliczności klient musi poinformować o nich bank. Jeśli tego nie zrobi, a prawda wyjdzie na jaw w przyszłości, to nie tylko będzie musiał zwrócić niezasadnie wypłacone dopłaty (czyli wypłacone po dniu wynajęcia mieszkania, sprzedania go lub kupienia innego), ale także odsetki od niezasadnie pobranych dopłat.

Co pięć lat klienci będą składać oświadczenie, w którym potwierdzą, że nie wystąpiła żadna okoliczność skutkująca zakończeniem stosowania preferencji.

