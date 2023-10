Luksus, przyroda i spełnione marzenia – idealna posiadłość i synonim luksusu

Jak spełniają się marzenia

Obecni właściciele posiadłości spełnili swoje marzenie ponad 20 lat temu. Założyli wtedy uznaną hodowlę koni arabskich – „Ostrobrzeg”. Dwa razy z rzędu otrzymali nagrodę Krajowego Hodowcy Roku za wyjątkowe osiągnięcia. Nie ma w tym nic dziwnego, bo okolica i warunki terenu wokół posiadłości „Ostrobrzeg”, doskonale nadają się do hodowli koni arabskich.

Sama wieś Kadyny, obok której znajduje się posiadłość, leży nad samym Zalewem Wiślanym zaledwie kilkanaście kilometrów od Elbląga. Posiadłość położna jest na płaskowyżu na wysokości ok. 110 m n.p.m. co sprawia, że panuje tam wyjątkowy mikroklimat.

W tak uroczym miejscu są nie tylko wspaniałe warunki do prowadzenia hodowli koni arabskich. To także wyjątkowe miejsce dla myśliwych, gdyż okoliczne lasy zamieszkuje wiele gatunków zwierząt. Na terenie posiadłości o powierzchni 60 ha jest staw, a cały teren otaczają pola doskonałe do uprawy zbóż czy właśnie wypasu koni.

Wyjątkowa posiadłość

Gdy wiemy już jak magiczna jest sama okolica posiadłości, z ciekawością zajrzymy do jej wnętrza. Dom mieszkalny, usytuowany na terenie posiadłości, ma 429 m2 i został zbudowany w stylu skandynawskim.

Na parterze znajdziemy w nim takie atrakcje jak, chociażby: oryginalna piwniczka na wino, salon z kominkiem czy reprezentacyjny hol. Piętro to z kolei główna sypialnia z własną garderobą, łazienką i balkonem oraz cztery inne sypialnie dla gości i domowników. Cały teren skrywa dodatkowo dom dla gości o powierzchni 160 m2, dwa budynki socjalne i 3 oddzielne stajnie.

Dlaczego nie warto czekać

Obiecaliśmy Wam raj na ziemi i to jest właśnie ta posiadłość. Niewątpliwie jeśli marzycie o własnej stadninie koni to nie znajdziecie nigdzie w Polsce ani lepszego miejsca, ani lepszych warunków. Gdy już poświęcicie się tej pasji, posiadłość zauroczy Was swoim luksusem.

Nie zapominajmy też o magii przyrody, która „Ostrobrzeg”. Niemal sielskie okoliczności gwarantują doskonałe warunki do wypoczynku, polowań i relaksu. Co najważniejsze, to posiadłość usytuowana prawie nad samym morzem, w odległości kilkunastu kilometrów od Elbląga i ok. 70 km. od Trójmiasta.

Jeśli macie ochotę poznać bliżej to miejsce to, więcej na temat tej oferty znajdziecie pod tym linkiem. Znajduje się w uznanej agencji nieruchomości luksusowych – Crystal House, która specjalizuje się w takich ofertach w Polsce i w całej Europie. Oglądając posiadłość „Ostrobrzeg” zwróćcie też uwagę na inne wyjątkowe oferty Crystal House. Może któraś będzie spełnieniem Waszych marzeń?