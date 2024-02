To mogła być bańka. Co się dzieje z cenami nieruchomości w Niemczech?

Polacy obserwujący rosnące ceny nieruchomości w naszym kraju zastanawiają się, czy to, co się dzieje, można nazwać bańką rynkową, a jeśli tak, to kiedy pęknie. Zwolennicy teorii banki przekonują, że ceny nie mogą rosnąć w nieskończoność, bo w tym tempie wkrótce zabraknie chętnych na zakup (z wyjątkiem zagranicznych funduszy inwestycyjnych, choć i one kierują się w zakupach jakąś logiką i nie mogą przepłacać). Przeciwnicy tego podejścia mówią o rosnących cenach energii i materiałów budowlanych, które ograniczają pole do jakichkolwiek obniżek.

Ceny nieruchomości w Niemczech spadały przez cały 2023 rok

O tym, że ceny mogą zacząć spadać nawet po długotrwałych wzrostach przekonuje przykład Szwecji i Niemiec. U naszych sąsiadów nieruchomości taniały przez cały 2023 rok. W trzecim kwartale 2023 roku ceny nieruchomości mieszkalnych zanotowały spadek o 10,2 procent. „Realnie w ciągu roku ceny spadły średnio o 15 proc. Jest to chyba największy obecnie spadek w Europie” – napisał w serwisie X Tomasz Narkun, ekspert ds. rynku nieruchomości.

Konstantin Cholodilin z Niemieckiego Instytutu Badań Ekonomicznych (DIW) przyznał w rozmowie z Reutersem, na niemieckim rynku pękła "spekulacyjna bańka". – Do 2022 roku w Niemczech panowała spekulacyjna bańka cenowa, jedna z największych od 50 lat. Od tego czasu ceny spadają – powiedział.

Spadek cen ucieszył kupujących, ale pokrzyżował plany deweloperów. W branży budowlanej odnotowano w październiku spadek nowych zamówień o 6,3 procent.

„Branża budowlana w otoczeniu podwyższonych stóp procentowych przeżywa mocne spowolnienie połączone z wysokimi kosztami produkcji oraz obsługi długu. Rząd zapowiedział, że wkrótce przedstawi pakiet mocnych stymulusów” – napisał kilka tygodni temu na X Tomasz Narkun.

Polacy zainteresowali się nieruchomościami w Niemczech

- Mediana cen mieszkań w Niemczech w III kwartale roku 2023 wyniosła 4700 euro, czyli nieco ponad 23 tysiące złotych. Najwięcej płaci się oczywiście za metr kwadratowy mieszkania w Berlinie, czyli ok. 8,5 tysiąca euro. Są jednak regiony jak Nadrenia czy Dolna Saksonia, gdzie ceny wynoszą niewiele ponad 3 tys. euro za metr kwadratowy – powiedział w rozmowie z RMF FM Mirosław Król, ekspert rynku nieruchomości.

Okazuje się, że spadające ceny mieszkań zachęcają Polaków mieszkających w pobliżu niemieckiej granicy (a także dojeżdżających do pracy w Niemczech) do zakupienia tam mieszkania. – Polacy pierwszy raz od miesięcy pytają o ceny mieszkań w Niemczech. Myślą o zamieszkaniu blisko granicy polsko-niemieckiej, ale i o inwestycjach. Polski rynek przestał być dla niektórych inwestorów atrakcyjny – dodał Król.

