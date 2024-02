W bankach ciągle duży ruch. O 92 proc. zapytań o kredyty więcej niż rok temu

W styczniu 2024 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 22,58 tys. potencjalnych kredytobiorców w porównaniu do 13,25 tys. rok wcześniej, co przekłada się na wzrost r/r o 70,3 proc. W porównaniu do grudnia 2023 r. liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy spadła jednak o 51,3 proc.

Polacy wnioskowali o wyższe kredyty niż rok wcześniej

Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła w styczniu 2024 r. 426,88 tys. zł i była wyższa o 23,4 proc. niż w styczniu 2023 r. W porównaniu do grudnia 2023 r. spadła ona jednak o 1,9 proc..

Potencjalni kredytobiorcy złożyli w styczniu 2024 roku wnioski kredytowe na wartość ponad 90 proc. wyższą niż rok wcześniej. Popyt na kredyty mieszkaniowe wyraźnie wyhamował po zamknięciu przyjmowania wniosków w ramach Programu Bezpieczny Kredyt 2%. Jest kilka czynników wpływających na wartość bieżącego odczytu Indeksu.

– Jest kilka czynników wpływających na wartość bieżącego odczytu Indeksu. Pierwszym z nich jest większa liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy, która wzrosła z 13,25 tysięcy w styczniu 2023 roku do 22,58 tysięcy w styczniu 2024. Ponad 70 proc. wzrost liczby wnioskujących w porównaniu do stycznia ub.r. jest w dużej mierze efektem ówczesnego „zamrożenia” popytu na kredyty mieszkaniowe w wyniku wysokiego poziomu stóp procentowych, mamy więc efekt niskiej zeszłorocznej bazy –prof. Waldemar Rogowski, Główny Analityk Grupy BIK.

Drugi to spadek o ponad 50 proc. liczby wnioskujących w styczniu 2024 w porównaniu z grudniem 2023 r. Jest to bezpośrednio następstwem zamknięcia przyjmowania wniosków kredytowych składanych w ramach Programu Bezpieczny Kredyt 2%, który odpowiadał za około połowy akcji kredytowej w II połowie 2023 r.

– Istotnym czynnikiem determinującym poziom Indeksu jest także wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu do wartości blisko 427 tys. zł – to kwota aż o 1/4 wyższa niż w styczniu 2023 r. Jest ona jednak niższa niż w grudniu ub. roku. Jest to już efekt wniosków bez udziału Programu wsparcia kredytobiorców. Beneficjenci Programu Bezpieczny Kredyt 2% wnioskowali i zaciągali kredyty na wyższą średnią kwotę w porównaniu z kredytobiorcami „rynkowymi” – dodał Rogowski.

Czekamy na program Mieszkanie na start

W połowie roku ma wystartować nowy rządowy program dopłat do kredytów. Mieszkanie na start przypomina swoim założeniem wcześniejszy program Bezpieczny Kredyt 2 proc.: dopłaty do rat kredytowych będą przysługiwać przez 10 lat od podpisania umowy kredytowej. Program ten ma umożliwić zakup mieszkania lub domu, budowę domu oraz nabycie wkładu mieszkaniowego w spółdzielni lub partycypacji w SIM/TBS.

W programie będzie obowiązywał limit wiekowy dla singli do 35. roku. Pozostałe gospodarstwa takiego limitu nie będą miały. Będą natomiast limity dochodowe, progi mają wynosić:

10 tys. zł brutto dla 1-osobowego

18 tys. dla 2-osobowego

23 tys. dla 3-osobowego

28 tys. dla 4-osobowego

33 tys. dla 5-osobowego.

Czytaj też:

Ile będzie kosztować odbudowa Ukrainy? Są szacunki Banku ŚwiatowegoCzytaj też:

Carlson skomentował swój wywiad z Putinem. „Zachód odrzucił Rosję”