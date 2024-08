Rewolucja na rynku nieruchomości: jak zmienia się rynek premium?

W segmencie premium w przeciwieństwie do popularnego, popyt znacznie przewyższa podaż, często nawet wbrew wahaniom koniunktury. Przyjrzyjmy się zatem temu, czym jest dzisiejsze premium i jakie aspekty składają się na jego definicję.

Nieruchomość premium kiedyś oznaczała przestronny apartament, wysokiej jakości projekt architektoniczny, doskonałą lokalizacją oraz dostępną usługą concierge. Dziś to zdecydowanie za mało, aby znaleźć się w segmencie nieruchomości luksusowych. Rewolucję na tym rynku prowadzą zarówno deweloperzy, wyznaczający coraz to nowsze trendy, jak i klienci, których apetyt na wyjątkowy produkt inwestycyjny stale rośnie.

Do luksusowych nieruchomości zaliczyć możemy dziś zarówno wielkie przestronne wnętrza jak i małe apartamenty nawet poniżej 30 m2, ponieważ o ich statusie premium decydują inne czynniki niż metraż. Czym zatem jest dzisiejsze premium? Jak inwestorzy lokują swe oszczędności, aby z jednej strony posiadać unikatowy produkt, z drugiej mieć pewność wysokiego zysku?

- Z moich doświadczeń wynika, że luksus oznacza deficytowość. W kontekście nieruchomości, sprawni inwestorzy doskonale potrafią wyszukać unikatowy produkt, który spełnia ich najwyższe oczekiwania, a czasem wręcz je przekracza. Z pewnością tym, co wpływa na ich decyzje zakupowe jest dostęp do części wspólnych na miarę pięciogwiazdkowych hoteli. To, że klient może prosto z mieszkania zjechać windą do prywatnej strefy spa z 25-metrowym basenem, skorzystać z kompleksu saun czy z coworkingu sprawia, że ma poczucie najwyższego poziomu życia w miejscu wyjątkowym, dostępnym wyłącznie dla wąskiego grona. To z kolei przekłada się na poczucie komfortu i pewności najlepiej ulokowanego kapitału, niezależnie od światowych kryzysów i uwarunkowań gospodarczych – ocenia Inez Otto, dyrektor sprzedaży i marketingu Angel Poland Group, ekspertka rynku nieruchomości premium.

Gwarancja zaoszczędzonego… czasu

Do niedawna inwestując w nieruchomości premium właściciele apartamentów na własną rękę szukali architektów, a nawet wykonawców, których zadaniem było stworzenie wyjątkowego wnętrza. Decydowali się na takie rozwiązanie, pomimo, że angażuje ono wiele czasu, którego w dziś każdemu z nas brakuje. Dlaczego? Ponieważ oczekiwali równie wysokiej jakości przy wykończeniu i aranżacji swojej przestrzeni, a deweloperzy często proponowali gotowe rozwiązania. Jednak czasy, gdy właściciele nieruchomości premium odbierali mieszkanie w stanie deweloperskim to już przeszłość.

Dzięki kooperacji deweloperów specjalizujących się w segmencie premium z najwyższej klasy architektami klienci decydują się coraz częściej na kompleksową usługę wykończenia pod klucz. Otrzymują gwarancję nie tylko zaoszczędzonego czasu, ale także funkcjonalnego projektu, wykorzystania materiałów premium, często sprowadzanych z Włoch czy Hiszpanii oraz zachwycającego dizajnu, którego dopełnieniem są unikatowe dzieła sztuki.

- W dzisiejszych czasach nie tylko materiał jest elementem związanym z luksusem, ale również wyjątkowy, oryginalny sposób jego wykorzystania oraz sprawna organizacja wykończenia wnętrza tak, by inwestor jak najmniej myślał o całym tym procesie. Jego rolą jest przekazanie swoich oczekiwań firmie, która kompleksowo zrealizuje projekt i pozwoli mu zaoszczędzić czas. Realizując zlecenia klientów nie tylko wykańczamy apartamenty czy rezydencje pod klucz, ale również dobieramy meble ruchome, tworzymy zabudowy w naszej stolarni, a także wyposażamy mieszkania w elementy dodatkowe – od zasłon i innych elementów tekstylnych, aż po sztućce czy talerze – wyjaśnia Jakub Bartos, dyrektor zarządzający Decoroom.

Spoza rynku, czyli zakupy off market

Według najnowszego raportu ThinkCo doświadczeni inwestorzy, od lat aktywni na rynku premium, nabywają kolejne produkty inwestycyjne w ramach transakcji off market, a więc wyłączone z ogólnodostępnej oferty. Indywidulane podejście do klienta, który staje się naszym partnerem biznesowym umacnia wzajemną więź i zaufanie. Ma on poczucie zakupu jedynego w swoim rodzaju, najbardziej ekskluzywnego produktu jaki znajduje się na rynku.

- Zamożni nabywcy nieruchomości luksusowych są odporni na fluktuacje cenowe i rynkowe związane z potencjalnymi kryzysami. To inwestorzy ze stabilną pozycją finansową, którzy swoje nadwyżki kierują na rynek nieruchomości w celu ochrony kapitału, inwestowania, ale również nabywania wyjątkowych perełek w konkretnych adresach. Często korzystają w całości lub przeważającej części z gotówki, licząc przede wszystkim na znaczący wzrost wartości nabywanych do swojego portfolio unikatowych apartamentów lub rezydencji w długim terminie. Nie bez znaczenia mają dla nich również przychody, które te nieruchomości generują z wynajmu w tzw. międzyczasie – dodaje Radosław Wojak z WOJAK Properties.

Kompleksowa opieka nad inwestorem

Dokonując zakupu nieruchomości w celach inwestycyjnych klienci oczekują zysku. A zysk generuje najem lub sprzedaż na rynku wtórnym. Tu kolejny raz doskonale widać jak dużą rolę w segmencie premium odgrywają wzajemne relacje. Deweloper zarządzający zrealizowanymi projektami zapewnia stałą obsługę inwestycji czuwając w ten sposób nad dalszym jej utrzymaniem i zwiększaniem wartości.

- Będąc z klientem na każdym etapie, mamy niezwykle ważne zadanie: dbamy o jego portfel inwestycyjny. Budujemy długotrwałe relacje, zarządzamy najmem czy zajmujemy się sprzedażą, przez co zapewniamy im kompleksową obsługę. Tym co ostatecznie przekonuje klientów do zainwestowania dużego kapitału w nieruchomość premium jest jednak wzrost wartości inwestycji. Jako przykład warto przywołać jeden z apartamentów w krakowskim Angel Stradom, którego sprzedaż pobiła rekord na rynku wtórnym, a jego właściciel zyskał na transakcji ponad 3 mln zł. Kupił go płacąc 30 tys. zł za m kw., a po półtora roku sprzedał za 48 tys. zł – podsumowuje Inez Otto.

Nowa definicja

Wracając zatem do pytania czym jest dzisiejsze premium, pod uwagę należy wziąć lokalizację oraz unikatowe wnętrza, jednak z dostępem do najwyższej klasy udogodnień i usług. Często, jest to obsługa nawiązująca do tej, znanej z najlepszych hoteli.

Inna jest też rola dewelopera, bo po sprzedaży lokalu pozostaje on nadal w relacjach z nabywcą czuwając nad utrzymaniem a nawet nad wzrostem wartości nieruchomości. Deweloper podejmuje się administrowania nieruchomością a bywa, że dokonuje modernizacji niektórych elementów tak, by utrzymać ich standard na najwyższym poziomie. Znamy przypadki, gdzie ten sam deweloper, który sprzedał klientowi lokal pomaga mu później znaleźć nowego nabywcę.

Ewolucja premium, polegająca na zwiększaniu roli usług względem samej wartości nieruchomości, może stanowić cenną lekcję dla innych segmentów. Inwestowanie w dodatkowe usługi i długoterminową obsługę klientów może przyciągnąć bardziej wymagających nabywców także poza segmentem luksusowym, podnosząc ogólną wartość oferowanych produktów.

Autor: Krzysztof Kuniewicz