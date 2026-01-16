Mieszkasz w takim bloku? Uważaj na ten przedmiot

Jak podaje portalsamorzadowy.pl Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa wystosowała pismo do mieszkańców, w którym przypomina o zasadach korzystania z gazu. – Gaz propan-butan jest cięższy od powietrza. W przypadku nieszczelności gromadzi się przy podłodze i w niższych częściach budynku (np. w piwnicach), co może doprowadzić do wybuchu lub pożaru o katastrofalnych skutkach – podkreśla spółdzielnia.

W tych blokach zakaz używania butli z gazem

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa wskazuje, że dlatego w budynkach o więcej niż czterech kondygnacjach naziemnych nie wolno przechowywać ani używać butli gazowych. Jeśli zatem w takich budynkach nie ma sieci gazowej, mieszkańcy w ogóle z gazu nie mogą korzystać. Jedyną dopuszczalną formą przygotowywania posiłków są w takiej sytuacji urządzenia elektryczne, takie jak:kuchenki elektryczne, płyty indukcyjne, czy piekarniki elektryczne.

Władze spółdzielni podkreślają, że niezastosowanie się do zasad, to nie tylko poważne naruszenie przepisów budowlanych i przeciwpożarowych, a także bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia wszystkich mieszkańców.

– Osoby, które nie stosują się do przepisów ponoszą odpowiedzialność cywilną i karną za spowodowanie zagrożenia, szkody, wypadki. Bezpieczeństwo mieszkańców i całego budynku jest sprawą nadrzędną, dlatego nieprzestrzeganie zakazu używania butli gazowych będzie traktowane jako naruszenie obowiązujących przepisów i zasad współżycia – informuje prezes Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej cytowany przez Tygodnik Podhalański.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu zwraca uwagę, że zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury z 2002 roku, zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej. Wyjątkiem jest możliwość usytuowania kotłowni gazowej zasilanej z sieci gazowej w budynku mieszkalnym niskim (budynki mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie). Ponadto, instalacje gazowe zasilane gazem płynnym mogą być wykonywane tylko w budynkach niskich.

Jeśli w kontekście wspomnianego rozporządzenia używanie butli z gazem płynnym (propan-butan) w danym budynku jest dozwolone, to zgodnie z przepisami w jednym mieszkaniu (a także warsztacie czy lokalu użytkowym) dopuszcza się użytkowanie i przechowywanie nie więcej niż dwóch butli o zawartości gazu do 11 kg każda.

