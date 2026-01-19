Na warszawskim rynku biurowym padł rekord. Te dane robią wrażenie

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) opublikowała dane dotyczące warszawskiego rynku biurowego. Obejmują one ostatni kwartał 2025 roku.

– Na koniec grudnia 2025 roku zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Warszawie wyniosły niemal 6 232 400 m kw. – informuje PINK w swoim komunikacie.

Ze zestawienia wynika, że w IV kwartale 2025 roku na warszawskim rynku nie oddano do użytku żadnej nowoczesnej powierzchni biurowej.

Pustostanów coraz mniej w stolicy

Ciekawie wygląda kwestia stołecznych pustostanów. Okazuje się, że na koniec IV kwartału 2025 roku w wskaźnik pustostanów osiągnął w Warszawie wartość 9,1 proc. (spadek o 0,6 pp. w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz spadek o 1,5 pp. w odniesieniu do analogicznego okresu w 2024 roku).

Dostępność powierzchni biurowej wynosiła 564 700 m kw. W strefach centralnych współczynnik pustostanów kształtował się na poziomie 6,1 proc., natomiast poza centrum osiągnął wartość 11,6 proc.

Kwartał z rekordowym popytem

Jak informuje PINK, w IV kwartale 2025 roku popyt na nowoczesne powierzchnie biurowe wyniósł blisko 309 900 m kw., osiągając rekordowy poziom kwartalny w historii monitorowania rynku.

Największym zainteresowaniem cieszyły się strefy Centrum oraz Służewiec, co pokazuje rosnącą koncentrację najemców w strategicznych lokalizacjach.

– W okresie od początku października do końca grudnia 2025 roku najwyższy udział w strukturze popytu przypadł renegocjacjom – 64,5 proc. Nowe umowy (wliczając przednajmy) stanowiły 31,2 proc., ekspansje 4 proc., a pozostałe 0,3 proc. przypadało na umowy na potrzeby własne – czytamy w komunikacie Izby.

Źródła danych PINK

Dane PINK pochodzą od największych firm doradczych działających na rynku nieruchomości komercyjnych, m.in.: Avison Young, Axi Immo, BNP Paribas Real Estate Poland, CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank, Newmark Polska i Savills. Informacje obejmują zarówno zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej, nowe projekty oddane do użytku, wielkości transakcji wynajmu oraz ilości powierzchni niewynajętej.

