Koniec ostentacji. Mieszkaniowy luksus w nowej odsłonie

Polski rynek nieruchomości premium redefiniuje pojęcie luksusu. Rok 2026 przynosi bowiem wyraźną zmianę w podejściu – już nie chodzi o pokazowy przepych.

– Coraz wyraźniej odchodzi się od prostego definiowania luksusu przez metraż czy cenę za metr kwadratowy. Dziś premium oznacza przede wszystkim jakość codziennego doświadczenia – połączenie prestiżowej lokalizacji, komfortu życia i zaufania do dewelopera – wyjaśnia w rozmowie z „Wprost” Bartosz Dąbrowski, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu EKOPARK.

Jak podkreśla, najlepsze adresy w miastach są zasobem ograniczonym, dlatego projekty osadzone w unikatowym kontekście urbanistycznym, realnie podnoszące jakość życia mieszkańców, sprzedają się najszybciej.

– Widzimy też rosnące znaczenie personalizacji – stref wspólnych, rozwiązań wellness czy usług concierge, które odpowiadają na konkretny styl życia mieszkańców – zauważa ekspert.

Technologia i jeszcze raz technologia

W segmencie premium technologia przestała być dodatkiem podnoszącym atrakcyjność oferty w folderze sprzedażowym – stała się jednym z kluczowych kryteriów wyboru inwestycji i elementem realnie wpływającym na wartość nieruchomości w długim terminie.

– Dziś jest fundamentem komfortu i bezpieczeństwa. Klienci oczekują rozwiązań, które realnie ułatwiają codzienne życie, a nie efektownych funkcji „na pokaz” – mówi Bartosz Dąbrowski.

Wyjaśnia, że standardem stają się zintegrowane systemy smart home pozwalające na intuicyjne zarządzanie mediami, oświetleniem czy klimatem wnętrza, ale równie istotne są rozwiązania mniej widoczne: kontrola jakości powietrza, wilgotności czy redukcja hałasu.

– Rosną też oczekiwania wobec bezpieczeństwa – zaawansowane systemy kontroli dostępu, monitoring 24/7 oraz obecność concierge to dziś elementy klasy premium – zauważa ekspert.

Dodaje, że coraz większą rolę odgrywa również automatyzacja części wspólnych – inteligentne windy, aplikacje mieszkańca czy systemy rezerwacji przestrzeni.

– Takie podejście realizowane jest m.in. w projektach typu The View, gdzie technologia ma wspierać komfort życia mieszkańców w sposób dyskretny i niezawodny – mówi Dąbrowski.

Luksus made in Poland

Czy polski luksus dogania zachodnioeuropejskie standardy i aspiracje najbardziej wymagających klientów? Dystans się zmniejsza, choć rynek wciąż pozostaje na innym etapie rozwoju.

– Na tle rynków Europy Zachodniej polski segment nieruchomości premium znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju – zauważa Dąbrowski.

Zdaniem eksperta projekty premium w dużych miastach UE często łączą funkcje mieszkalne, handlowe i usługowe w ramach kompleksów mixed-use, z dużym udziałem usług lifestyle’owych.

– W Polsce segment premium jest młodszy i bardziej skoncentrowany na unikatowych lokalizacjach miejskich, dobrym designie i technologiach wspierających komfort życia. Warszawa, Kraków i inne większe miasta coraz częściej oferują produkty zbliżone do zachodnioeuropejskich trendów wysokiego standardu, ale różnią się skalą i dojrzałością rynku – podsumowuje dyrektor EKOPARK.

