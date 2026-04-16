Co dzieje się z biurami w Warszawie? Nowe dane mogą zaskoczyć

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) opublikowała najnowsze dane dotyczące warszawskiego rynku biurowego. Obejmują one pierwszy kwartał 2026 roku i pokazują wyraźne ożywienie po stronie podaży.

– Na koniec marca 2026 roku zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Warszawie wyniosły niemal 6 277 700 m kw. – informuje PINK w swoim komunikacie.

Z danych wynika, że w I kwartale 2026 roku na rynek trafiły dwa nowe budynki: Studio A wybudowane przez firmę Skanska oraz Vena wybudowana przez Polski Holding Nieruchomości. Dodatkowo firma Powiśle Nieruchomości ukończyła renowację budynku Przemysłowa 26a. Łącznie na rynek dostarczono 42 900 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej.

– Dla porównania – w I kwartale 2025 roku na stołeczny rynek dostarczono 5600 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej w ramach jednego projektu (biurowiec CD Projekt w strefie Wschód) – informuje PINK.

Więcej pustostanów w stolicy

Na koniec I kwartału 2026 roku w Warszawie wskaźnik pustostanów osiągnął poziom 9,5 proc. (wzrost o 0,4 pp. w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz spadek o 1 pp. rok do roku).

Dostępność powierzchni biurowej wynosiła 597 100 m kw. W strefach centralnych współczynnik pustostanów kształtował się na poziomie 6,5 proc., natomiast poza centrum osiągnął 12,2 proc.

Kierunek: Centrum i Służewiec

Jak informuje PINK, w I kwartale 2026 roku popyt na nowoczesne powierzchnie biurowe wyniósł 133 800 m kw. Największym zainteresowaniem najemców cieszyły się strefy Centrum oraz Służewiec.

– W okresie od początku stycznia do końca marca 2026 roku najwyższy udział w strukturze popytu przypadł nowym umowom (wliczając umowy przednajmu) – 51 proc., renegocjacje odpowiadały za 39 proc., natomiast ekspansje 9 proc. Pozostałe 1 proc. przypadło na zajęcia powierzchni przez właścicieli budynków – wskazuje PINK.

Źródła danych PINK

Dane PINK pochodzą od największych firm doradczych działających na rynku nieruchomości komercyjnych, m.in.: Avison Young, Axi Immo, BNP Paribas Real Estate Poland, CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank, Newmark Polska i Savills.

Informacje obejmują zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej, nowe projekty oddane do użytku, wielkość transakcji najmu oraz skalę niewynajętej powierzchni.

