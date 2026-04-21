Mieszkanie za opiekę? Nowy trend wśród polskich seniorów
Źródło: Freepik
Nowe dane pokazują rekordowy wzrost umów dożywocia w Polsce. Seniorzy coraz częściej przekazują mieszkania w zamian za opiekę.

W 2025 r. padł rekord liczby zawartych umów dożywocia. Było ich dwukrotnie więcej niż dziesięć lat wcześniej. Seniorzy coraz częściej przekazują nieruchomości w zamian za utrzymanie i opiekę – informują eksperci portalu GetHome.pl.

Ich zdaniem starzenie się polskiego społeczeństwa ma już konkretne skutki na rynku nieruchomości.

Nowy trend w mieszkaniówce

– Niedawno zobaczyliśmy dane, które również potwierdzają znaczenie demografii w kontekście nieruchomości. Mianowicie Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało coroczne statystyki dotyczące liczby aktów notarialnych. Dane te wskazują, że w 2025 roku znów padł rekord liczby zawieranych umów dożywocia. Jak widać, seniorzy coraz częściej godzą się na przekazanie nieruchomości w zamian za oczekiwane utrzymanie i opiekę – zauważa Andrzej Prajsnar, ekspert portalu GetHome.pl.

Zdaniem ekspertów GetHome.pl, statystyki resortu sprawiedliwości dotyczące aktów notarialnych pozwalają analizować liczbę umów dożywocia w dłuższej perspektywie.

– Przypomnijmy, że umowa dożywocia musi mieć formę aktu notarialnego. To oznacza, iż dane Ministerstwa Sprawiedliwości o liczbie aktów notarialnych pokazują całościowy wzrost popularności dożywocia jako sposobu zapewnienia sobie utrzymania i opieki – wyjaśnia Andrzej Prajsnar.

Umowy dożywocia w liczbach

Jak przekazali eksperci GetHome.pl, roczna liczba zawieranych umów dożywocia kształtowała się następująco:

  • 2013 r. – 8 506 zawartych umów dożywocia, które dotyczyły nieruchomości rolnych i innych
  • 2014 r. – 8 296
  • 2015 r. – 10 561
  • 2016 r. – 9 942
  • 2017 r. – 10 395
  • 2018 r. – 11 321
  • 2019 r. – 12 623
  • 2020 r. – 13 486
  • 2021 r. – 16 426
  • 2022 r. – 16 450
  • 2023 r. – 16 878
  • 2024 r. – 18 174
  • 2025 r. – 19 876

Rekordowy rok 2025

W 2025 r. łączna liczba zawartych umów dożywocia była już dwukrotnie wyższa niż wynik notowany dekadę wcześniej.

– Ta zmiana niewątpliwie miała związek z trendami demograficznymi, ale też problemami opiekuńczymi, których doświadczają seniorzy – zauważa Prajsnar.

Źródło: WPROST.pl / GetHome.pl