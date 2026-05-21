Działkowicze muszą się mieć na baczności. Urząd wyznaczył karę na poziomie 10 tys. zł
Wiosenny boom na szopy – właściciele działek muszą się mieć na baczności Źródło: Pixabay / andreas160578
Za nielegalnie postawioną szopę ogrodową grożą dotkliwe kary, nawet 10 tys. zł. Prawnik wyjaśnia, jak tego uniknąć.

Wiosna w pełni, a wraz z nią rośnie zainteresowanie zagospodarowaniem przydomowych działek. Jednym z najczęstszych pomysłów właścicieli posesji jest budowa szopy ogrodowej. Niewielka konstrukcja wydaje się prostym rozwiązaniem, jednak w praktyce jej postawienie może wiązać się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. W skrajnych przypadkach obiekt może zostać uznany za samowolę budowlaną, a właściciel musi liczyć się z nakazem rozbiórki lub opłatą legalizacyjną sięgającą nawet 10 tys. zł.

Przepisy jasno określają zasady

Choć szopa ogrodowa wydaje się prostą konstrukcją, jej budowa jest ściśle regulowana.

– Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, budowa wolnostojących parterowych budynków gospodarczych, w tym szop ogrodowych, o powierzchni zabudowy do 35 m² co do zasady nie wymaga pozwolenia na budowę, lecz jedynie zgłoszenia – wyjaśnia w rozmowie z „WPROST” Krzysztof Granat, radca prawny, lider praktyki nieruchomości i wspólnik zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych K&L Legal Granat i Wspólnicy Sp.k. we Wrocławiu.

Bez pozwolenia, ale nie bez ograniczeń

Brak obowiązku uzyskania pozwolenia nie oznacza pełnej swobody inwestora. Jak podkreślają eksperci, kluczowe znaczenie mają przepisy dotyczące lokalizacji obiektu.

– Kluczowe znaczenie ma § 12 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym budynek zwrócony ścianą z oknami lub drzwiami powinien znajdować się co najmniej 4 m od granicy działki, natomiast ścianą bez otworów – minimum 3 m – tłumaczy mec. Krzysztof Granat.

Prawnik dodaje, że wyjątki są możliwe jedynie wtedy, gdy dopuszcza je miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy.

Co grozi za nielegalną budowę?

W przypadku naruszenia przepisów właściciel musi liczyć się z reakcją nadzoru budowlanego.

– W przypadku obiektów realizowanych na zgłoszenie, lecz wykonanych niezgodnie z przepisami, zastosowanie znajduje art. 49f Prawa budowlanego. Organ może nakazać usunięcie nieprawidłowości albo zalegalizować obiekt po wniesieniu opłaty legalizacyjnej. Dla niewielkich budynków gospodarczych opłata ta wynosi obecnie 5 lub nawet 10 tys. zł – zależnie od charakteru naruszenia i kategorii obiektu – wyjaśnia mec. Granat.

Jak dodaje ekspert, w praktyce częstym źródłem problemów są spory sąsiedzkie. Zgłoszenia od właścicieli sąsiednich działek często inicjują kontrole, które mogą zakończyć się nakazem rozbiórki lub kosztowną legalizacją.

Jak uniknąć problemów?

Przed rozpoczęciem budowy warto dokładnie sprawdzić lokalne przepisy i warunki działki.

– Właściciele nieruchomości planujący budowę szopy ogrodowej powinni każdorazowo zweryfikować zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, parametry działki oraz wymagane odległości od granic nieruchomości – podpowiada mec. Granat.

Ekspert ostrzega również, że obiekt usytuowany zbyt blisko granicy działki może zostać zakwestionowany jako niezgodny z przepisami, a nawet uznany za samowolę budowlaną.

– W razie wątpliwości warto też zasięgnąć opinii projektanta, która może być wielokrotnie tańsza niż legalizacja samowoli – podsumowuje.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o budowę szopy ogrodowej

Czy na szopę ogrodową potrzebne jest pozwolenie na budowę?

Nie zawsze. Szopy do 35 m² co do zasady wymagają jedynie zgłoszenia, a nie pozwolenia.

Jak daleko szopa musi stać od granicy działki?

Standardowo 4 m od ściany z oknami lub drzwiami i 3 m od ściany bez otworów.

Czy można postawić szopę bliżej granicy?

Tak, ale tylko w wyjątkowych przypadkach – jeśli dopuszcza to miejscowy plan lub decyzja o warunkach zabudowy.

Jakie kary grożą za nielegalną szopę ogrodową?

W przypadku samowoli budowlanej właściciel może zostać zobowiązany do legalizacji obiektu lub jego rozbiórki. Dodatkowo opłata legalizacyjna może wynieść nawet do 10 tys. zł.

Źródło: WPROST.pl