Piwnica jak mieszkanie? Ten wyrok może zatrzymać wiele inwestycji

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że piwnica nie może zostać uznana za samodzielny lokal mieszkalny, jeśli nie spełnia obowiązujących warunków technicznych. Sprawa ma znaczenie dla właścicieli starych kamienic i osób, które próbują przekształcać piwnice lub pomieszczenia gospodarcze w mieszkania.

Mieszkanie w piwnicy. Sąd wskazał podstawowy problem

Spór opisany przez Prawo.pl dotyczył właściciela przedwojennej kamienicy w Krakowie. Chciał on uzyskać zaświadczenie potwierdzające samodzielność lokalu urządzonego w przyziemiu budynku. Wcześniej udało się wyodrębnić lokale na wyższych kondygnacjach, ale w przypadku piwnicy urzędnicy odmówili.

Ich stanowisko podtrzymało Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Wojewódzki Sąd Administracyjny, a ostatecznie także NSA. Kluczowe okazały się przepisy dotyczące pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Podłoga takiego lokalu musi znajdować się co najmniej na poziomie terenu albo wyżej. Piwnica położona poniżej gruntu tego warunku nie spełnia.

Stary budynek nie wystarczył

Właściciel przekonywał, że kamienica pochodzi z 1934 r., dlatego powinny mieć zastosowanie łagodniejsze wymagania. Sąd uznał jednak, że istotny jest nie wiek całego budynku, ale data powstania konkretnego lokalu mieszkalnego.

NSA wskazał, że przepisy łagodzące wymagania wobec starszych lokali dotyczą mieszkań istniejących od lat, a nie pomieszczeń dopiero tworzonych w piwnicy. Znaczenie miało też to, że w 2020 r. właściciel uzyskał pozwolenie na przebudowę budynku, lecz zatwierdzony projekt nie przewidywał mieszkań w przyziemiu.

Dawne użytkowanie nie legalizuje lokalu

Inwestor przedstawił również starą książkę ewidencyjną z 1951 r., z której wynikało, że w piwnicy mieszkały cztery osoby. Ten argument także nie przekonał sądu. NSA uznał, że faktyczne wykorzystywanie pomieszczenia w przeszłości nie oznacza, że lokal był legalnym mieszkaniem.

Sąd podkreślił, że nie można zalegalizować niewłaściwego użytkowania tylko dlatego, że trwało długo. Zaświadczenie o samodzielności lokalu można wydać wyłącznie wtedy, gdy stan faktyczny jest oczywisty i bezsporny. W tej sprawie pojawiło się zbyt wiele wątpliwości dotyczących zgodności z przepisami.

Poziom podłogi może zablokować legalizację

Wyrok NSA pokazuje, że sama chęć urządzenia mieszkania w piwnicy nie wystarczy. Lokal przeznaczony na stały pobyt ludzi musi spełniać aktualne standardy bezpieczeństwa i zdrowia. Jeśli znajduje się poniżej poziomu terenu, urzędnicy mogą odmówić wydania zaświadczenia o samodzielności.

Dla właścicieli nieruchomości to ważny sygnał: adaptacja piwnicy na mieszkanie może okazać się niemożliwa, nawet jeśli budynek jest stary, a pomieszczenie było kiedyś faktycznie używane do zamieszkania.

FAQ – Mieszkanie w piwnicy

Czy piwnica może być samodzielnym lokalem mieszkalnym?

NSA uznał, że nie, jeśli znajduje się poniżej poziomu gruntu i nie spełnia warunków technicznych.

Dlaczego poziom podłogi jest tak ważny?

Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi muszą mieć podłogę na poziomie terenu lub wyżej.

Czy stary budynek daje wyjątek od przepisów?

Nie w każdym przypadku. Liczy się data powstania konkretnego lokalu, a nie tylko wiek budynku.

Czy dawne zamieszkiwanie w piwnicy pomaga w legalizacji?

Czy dawne zamieszkiwanie w piwnicy pomaga w legalizacji?

Najpierw prezydent Krakowa, a potem decyzję podtrzymały SKO, WSA i NSA.

