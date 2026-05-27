Nawet 150 tys. zł na remont i wynajem. Właściciele domków ruszyli po pieniądze

Coraz więcej właścicieli domków letniskowych próbuje zamienić je w źródło dodatkowego dochodu. Nieruchomości, które przez większą część roku stały puste, są dziś przekształcane w małe agroturystyki lub miejsca na wynajem weekendowy. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy potrzebne są pieniądze na remont, wyposażenie czy promocję obiektu. Okazuje się, że można skorzystać z publicznego wsparcia, a w niektórych przypadkach kwoty przekraczają nawet 150 tys. zł.

Właściciele takich nieruchomości muszą jednak pamiętać, że domek letniskowy nie jest traktowany jak zwykły dom jednorodzinny. Kluczowe znaczenie ma formalna klasyfikacja budynku w ewidencji gruntów i budynków. Jeśli nieruchomość figuruje jako obiekt rekreacyjny lub letniskowy, może zostać wyłączona z części programów przeznaczonych dla budynków mieszkalnych, w tym z programu „Czyste Powietrze” oraz niektórych ulg podatkowych.

Dofinansowanie na domek letniskowy z urzędu pracy

Jednym z najpopularniejszych źródeł wsparcia pozostają dotacje z Powiatowych Urzędów Pracy. To rozwiązanie wybierają osoby planujące uruchomienie działalności związanej z wynajmem krótkoterminowym lub usługami turystycznymi. Maksymalna wysokość dotacji zależy od przeciętnego wynagrodzenia. Według danych z początku 2026 roku może wynieść nawet 54 466 zł, choć w praktyce urzędy najczęściej przyznają od 30 do 45 tys. zł.

Aby otrzymać takie wsparcie, trzeba posiadać status osoby bezrobotnej, nie prowadzić działalności gospodarczej przez minimum rok przed złożeniem wniosku i wcześniej nie korzystać z podobnej pomocy z Funduszu Pracy. Konieczne jest również utrzymanie działalności przez co najmniej 12 miesięcy.

Dofinansowanie na domek letniskowy z UE i LGD

Jeszcze większe środki można uzyskać z funduszy europejskich. Programy kierowane są głównie do osób mieszkających w małych miejscowościach lub mających trudniejszą sytuację na rynku pracy. Oprócz jednorazowych dotacji dostępne są także szkolenia, doradztwo biznesowe oraz wsparcie pomostowe na bieżące wydatki firmy.

Szczególną rolę odgrywa inicjatywa LEADER realizowana przez Lokalne Grupy Działania. Program wspiera rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich i pozwala uzyskać nawet 85 proc. kosztów inwestycji. Maksymalna kwota wsparcia wynosi zazwyczaj do 150 tys. zł. Pod uwagę brana jest nie tylko opłacalność projektu, ale także wpływ inwestycji na rozwój regionu oraz ekologiczny charakter przedsięwzięcia.

Pożyczka z BGK zamiast dotacji

Alternatywą dla bezzwrotnych dotacji pozostaje program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. To preferencyjna pożyczka dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Maksymalna kwota finansowania może przekroczyć 150 tys. zł.

Program przewiduje korzystniejsze warunki niż standardowe kredyty komercyjne. Spłatę można rozłożyć nawet na siedem lat, a pierwszy rok obejmuje karencję w spłacie kapitału. Co ważne, część zobowiązania może zostać umorzona. Jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność przez minimum 12 miesięcy i terminowo spłaca raty, możliwe jest umorzenie nawet połowy pożyczki.

