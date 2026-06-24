Rząd bierze się za rynek nieruchomości. Będą kary i nowe obowiązki

Rząd planuje wprowadzić nowe regulacje dotyczące działalności pośredników nieruchomości. Założenia projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami zostały opublikowane w wykazie prac legislacyjnych. Celem zmian ma być zwiększenie przejrzystości usług oraz lepsza ochrona klientów uczestniczących w transakcjach kupna i sprzedaży nieruchomości.

Jak podkreśla Ministerstwo Rozwoju i Technologii, obrót nieruchomościami wiąże się często z jedną z najważniejszych decyzji finansowych w życiu. Dlatego współpraca z pośrednikiem ma być bardziej transparentna, a zakres jego obowiązków jasno określony.

Pośrednicy nieruchomości z nowymi obowiązkami

Projekt przewiduje stworzenie katalogu czynności, za które pośrednik będzie odpowiadał niezależnie od zapisów zawartej umowy. Oznacza to, że minimalny zakres usług będzie określony ustawowo i nie będzie można go dowolnie ograniczać.

Według resortu rozwiązanie ma zwiększyć przejrzystość relacji pomiędzy klientem a pośrednikiem oraz zapewnić większą przewidywalność świadczonych usług. Klienci mają dokładnie wiedzieć, czego mogą oczekiwać od osoby pośredniczącej w sprzedaży lub zakupie nieruchomości.

Koniec prowizji od obu stron transakcji?

Jedną z najważniejszych propozycji jest zakaz pobierania wynagrodzenia jednocześnie od kupującego i sprzedającego. Ministerstwo argumentuje, że takie rozwiązanie ograniczy ryzyko konfliktu interesów i wzmocni rolę pośrednika jako reprezentanta strony, z którą zawarł umowę.

Nowe przepisy mają również przeciwdziałać praktykom polegającym na wywieraniu presji na osoby, które nie są zainteresowane zawarciem umowy pośrednictwa, a mimo to są nakłaniane do jej podpisania.

Zmiany obejmą także ogłoszenia

Projekt zakłada również zaostrzenie zasad publikowania ofert nieruchomości. Pośrednik nie będzie mógł zamieszczać ogłoszenia bez wcześniejszego podpisania umowy z właścicielem nieruchomości.

Każda oferta publikowana przez pośrednika będzie musiała być także wyraźnie oznaczona jako ogłoszenie pochodzące od profesjonalnego pośrednika. Ma to zwiększyć transparentność rynku i ograniczyć wątpliwości po stronie klientów.

Inspekcja Handlowa dostanie nowe uprawnienia

Resort chce także rozszerzyć kompetencje Inspekcji Handlowej. Kontrole mają obejmować m.in. sposób informowania klientów o warunkach współpracy, przejrzystość umów, realizację ustawowych obowiązków oraz przestrzeganie zakazu pobierania prowizji od obu stron tej samej transakcji.

Projekt przewiduje również kary finansowe dla podmiotów naruszających przepisy. W najpoważniejszych przypadkach możliwe będzie wydanie nakazu zaprzestania niezgodnych z prawem praktyk, a nawet zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa nieruchomościami.

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