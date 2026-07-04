Dlaczego w mieszkaniu jest jak w piekarniku? Ekspert wyjaśnia, co ma największe znaczenie

Podczas fali upałów różnice między mieszkaniami potrafią być ogromne. W jednym lokalu da się normalnie funkcjonować bez klimatyzacji, w innym temperatura szybko staje się nie do zniesienia. Jak wyjaśnia Andrij Jaworski z Narodowego Uniwersytetu Technicznego Nafty i Gazu w Iwano-Frankowsku, decydują nie tylko piętro czy ustawienie okien, ale też materiały budowlane i otoczenie budynku.

Mieszkania a upał. Wielka płyta i ostatnie piętro to zły scenariusz

Najlepiej z wysokimi temperaturami radzą sobie budynki murowane. Grube ceglane ściany pochłaniają ciepło i opóźniają jego przenikanie do wnętrza. Dzięki temu mieszkanie nagrzewa się wolniej, a skwar z zewnątrz nie jest odczuwalny od razu.

Znacznie gorzej wypadają starsze bloki z wielkiej płyty. Cienkie żelbetowe ściany szybko przyjmują ciepło i równie szybko oddają je do mieszkań. Najtrudniej mają mieszkańcy lokali narożnych oraz położonych na najwyższych kondygnacjach. W starszych budynkach problem potęguje słaba izolacja dachu. To dlatego mieszkania na ostatnim piętrze mogą latem zamieniać się w prawdziwy piekarnik. Ciepło działa wtedy nie tylko przez ściany, ale również od strony rozgrzanego stropu.

Duże okna potrafią mocno podnieść temperaturę

Nowoczesne budynki monolityczne często lepiej chronią przed upałem, ale mają inny problem: panoramiczne przeszklenia. Duże okna wyglądają efektownie, lecz latem mogą szybko przegrzewać wnętrza.

Ekspert tłumaczy na łamach Onetu, że najbardziej narażone są mieszkania z oknami skierowanymi na południe i zachód. To właśnie tam słońce operuje najmocniej przez dużą część dnia, a promienie wpadające przez szyby działają jak dodatkowe źródło ciepła.

Ogromne znaczenie ma także to, co znajduje się wokół budynku. Mieszkania położone przy drzewach, parkach i terenach zielonych są zwykle chłodniejsze niż lokale otoczone parkingami, chodnikami i asfaltowymi ulicami. To efekt tzw. miejskich wysp ciepła. Beton i asfalt magazynują energię słoneczną przez cały dzień, a potem oddają ją jeszcze wieczorem i nocą. W praktyce oznacza to, że mieszkanie może nie mieć kiedy się schłodzić.

Jak ochłodzić mieszkanie bez klimatyzacji?

Ekspert radzi, by w czasie największego upału zamykać okna i zasłaniać je grubymi zasłonami albo roletami. Wietrzenie najlepiej zostawić na noc oraz wczesny poranek, gdy temperatura na zewnątrz wyraźnie spada.

Najskuteczniejsze jest wietrzenie krzyżowe, czyli otwarcie okien po przeciwnych stronach mieszkania. Jeśli nocą temperatura spada do około 18℃. taki przeciąg może realnie obniżyć temperaturę w pomieszczeniach.

Temperatura w mieszkaniu. Nie każdy trik działa podczas upału

Wentylator pomaga głównie wtedy, gdy nawiew jest skierowany bezpośrednio na człowieka. Nie obniża znacząco temperatury w mieszkaniu, ale ułatwia parowanie potu, przez co ciało odczuwa ulgę. Ostrożnie trzeba podchodzić do mokrych ręczników i tkanin. Mogą pomóc tylko przy dobrej wentylacji, ale w zamkniętym pomieszczeniu zwiększą wilgotność, a wtedy upał może stać się jeszcze bardziej uciążliwy.

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