Wojsko sprzedaje mieszkania za ułamek rynkowej ceny. Niektóre kosztują tylko 88 tys. zł

Rosnące ceny nieruchomości sprawiają, że coraz więcej osób szuka alternatywnych sposobów zakupu własnego lokum. Jedną z takich możliwości są przetargi organizowane przez Agencję Mienia Wojskowego (AMW). W aktualnej ofercie znalazły się zarówno lokale w największych miastach, jak i mieszkania z cenami wywoławczymi poniżej 90 tys. zł.

Gdzie są najdroższe, a gdzie najtańsze oferty?

Najwyższe ceny wywoławcze dotyczą mieszkań w Warszawie. W stolicy stawki sięgają od około 14 tys. do nawet 20 tys. zł za metr kwadratowy. Przykładowo lokal o powierzchni 18 mkw. na Woli wystawiono za 300 tys. zł, natomiast mieszkanie o powierzchni 43 mkw. na Białołęce kosztuje 600 tys. zł. Oba wymagają remontu.

Znacznie korzystniej prezentują się ceny w innych miastach. We Wrocławiu mieszkania oferowane przez AMW wyceniane są na około 7 tys. zł za mkw., w Poznaniu średnio na 11,5 tys. zł za mkw., a w Szczecinie nawet na 5,5–6 tys. zł za metr kwadratowy.

Mieszkania od wojska nawet za 88 tys. zł

Największe zainteresowanie mogą wzbudzać oferty z mniejszych miejscowości. Jednym z przykładów jest lokal w Mirosławcu Górnym na Pomorzu Zachodnim. Mieszkanie o powierzchni blisko 49 mkw. wystawiono z ceną wywoławczą 88 tys. zł, czyli poniżej 2 tys. zł za metr kwadratowy.

Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i toalety. Do mieszkania przynależy również piwnica. Niska cena wynika przede wszystkim z lokalizacji oraz konieczności przeprowadzenia remontu.

Jak wygląda zakup mieszkania od wojska?

Sprzedaż nieruchomości prowadzona jest w formie przetargów. Oznacza to, że cena podana w ogłoszeniu jest jedynie ceną wywoławczą, a ostateczna kwota zależy od przebiegu licytacji i liczby zainteresowanych.

Warunkiem udziału jest wpłata wadium, które najczęściej wynosi od 5 do 10 proc. ceny wywoławczej. W przypadku wygranej kwota zostaje zaliczona na poczet zakupu. Jeśli zwycięzca zrezygnuje z podpisania umowy, wpłacone wadium przepada.

Na co uważać przed przetargiem?

Eksperci rynku nieruchomości podkreślają, że atrakcyjna cena nie zawsze oznacza opłacalny zakup. Przed przystąpieniem do licytacji warto sprawdzić stan techniczny lokalu, dokumentację, księgę wieczystą oraz oszacować koszty ewentualnego remontu. Agencja Mienia Wojskowego udostępnia zdjęcia nieruchomości oraz organizuje oględziny, dzięki czemu zainteresowani mogą wcześniej ocenić, czy dana oferta rzeczywiście jest okazją.

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