Najem mieszkań ruszył z miejsca. Co z czynszami?

Początek wakacji przyniósł wyraźniejsze ożywienie na rynku najmu. W czerwcu liczba osób poszukujących mieszkań rosła szybciej niż liczba nowych ofert, co przełożyło się na niewielki spadek dostępnej oferty.

Mimo większej aktywności najemców właściciele mieszkań nie zdecydowali się jednak na podwyżki czynszów. Jak wynika z analizy ekspertów portalu GetHome.pl, rynek nadal pozostaje korzystny dla osób szukających lokum.

Najemcy wrócili na rynek

Z danych przeszukiwarki portali nieruchomości Adradar wynika, że w czerwcu z rynku zniknęło około 49 tys. ofert mieszkań na wynajem. To o blisko 14 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie właściciele wystawili około 47 tys. nowych ogłoszeń, czyli o 2 proc. więcej niż w maju.





W efekcie liczba dostępnych mieszkań zmniejszyła się z około 86 tys. do 84 tys. lokali. Mimo tego oferta pozostaje większa niż przed rokiem – wzrost wynosi około 12 proc.

– Czerwiec przyniósł pierwsze oznaki wakacyjnego ożywienia popytu. To typowe zjawisko dla rynku najmu. Podobny wzorzec obserwowaliśmy także w poprzednich latach – mówi Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl.

Jak dodaje, lato tradycyjnie sprzyja przeprowadzkom, a część właścicieli decyduje się również na przeniesienie mieszkań do segmentu najmu krótkoterminowego.

W większości miast mieszkań ubywa

W czerwcu liczba dostępnych mieszkań na wynajem spadła w większości największych miast. Wyjątkiem okazał się Kraków, gdzie oferta nadal rosła.

Na koniec czerwca w ofercie znajdowało się około:

Warszawa – 15,5 tys. mieszkań,

Kraków – 8 tys.,

Wrocław – 6,3 tys.,

Gdańsk – 3,3 tys.,

Poznań – 3,2 tys.,

Łódź – 2,9 tys.,

Katowice – 2,3 tys.

Kraków pozostaje jedynym dużym miastem, w którym liczba ofert rośnie nieprzerwanie od początku roku. W porównaniu z czerwcem ubiegłego roku zwiększyła się tam o 23 proc. Jeszcze większy wzrost odnotowano jedynie w Gdańsku (43 proc.), choć tam od kilku miesięcy oferta ponownie zaczęła się kurczyć.





– Mimo czerwcowego spadku oferta mieszkań na wynajem jest w większości dużych miast wyraźnie większa niż rok temu. To oznacza, że najemcy nadal mają bardzo duży wybór lokali, a właściciele muszą konkurować nie tylko standardem mieszkania, ale coraz częściej również ceną – komentuje Marek Wielgo.

Czynsze bez większych zmian

Jak zauważają eksperci portalu GetHome.pl, większa liczba chętnych na wynajem nie przełożyła się na wzrost cen. W czerwcu mediany czynszów pozostały praktycznie na poziomach z poprzedniego miesiąca.

Najwyższe stawki nadal obowiązują w Warszawie, gdzie mediana miesięcznego czynszu wynosi około 4,25 tys. zł. W Krakowie i Gdańsku jest to około 3 tys. zł, we Wrocławiu 2,75 tys. zł, w Poznaniu 2,5 tys. zł, w Łodzi 2,1 tys. zł, a w Katowicach 2,09 tys. zł.





Co więcej, w porównaniu z ubiegłym rokiem czynsze w większości największych miast są niższe. Spadki odnotowano m.in. w Warszawie, Gdańsku, Łodzi, Wrocławiu i Poznaniu.

– Początek sezonowego ożywienia nie zmienił jeszcze układu sił na rynku. Popyt wprawdzie rośnie, ale duża oferta mieszkań ogranicza presję na wzrost czynszów. Jeżeli w kolejnych miesiącach utrzyma się wysoka podaż nowych ofert, a sezonowy wzrost popytu będzie przebiegał zgodnie z dotychczasowym wzorcem, najemcy również jesienią powinni zachować komfort wyboru i mocną pozycję negocjacyjną – podsumowuje ekspert GetHome.pl.

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