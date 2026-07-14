Rząd bierze się za najem krótkoterminowy. Projekt trafi na posiedzenie

Już za chwilę rusza posiedzenie rządu. Jednym z punktów rozpatrywanych we wtorek, 14 lipca, przez Radę Ministrów będzie projekt zmian dotyczących najmu krótkoterminowego.

Przygotowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki nowelizacja ma uporządkować rynek i ograniczyć szarą strefę. Nowe przepisy mają wprowadzić jasne zasady dla osób oferujących krótkotrwałe zakwaterowanie.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz niektórych innych ustaw zakłada, że najem krótkoterminowy zostanie formalnie uznany za usługę hotelarską. Chodzi o uregulowanie działalności, która w ostatnich latach dynamicznie się rozwijała, ale częściowo pozostawała poza obowiązującymi przepisami.

– Projekt doprecyzowuje pojęcie usługi hotelarskiej poprzez przyjęcie, że za usługę hotelarską uznaje się krótkotrwałą usługę trwającą nie dłużej niż 30 dni i że pojęcie to jest tożsame z pojęciem „najmu krótkoterminowego” – wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy.

Najem krótkoterminowy z nową definicją

Jedną z najważniejszych zmian ma być uporządkowanie definicji najmu krótkoterminowego. Po wejściu w życie nowych regulacji krótkotrwałe udostępnianie mieszkań na pobyt do 30 dni będzie traktowane jako usługa hotelarska.

Resort argumentuje, że obecne przepisy nie odpowiadają już sytuacji na rynku, gdzie obok tradycyjnych hoteli i pensjonatów funkcjonują tysiące prywatnych lokali wynajmowanych turystom.

Projekt przewiduje również:

stworzenie Centralnego Wykazu Turystycznego Obiektów Noclegowych,

zebranie w jednym miejscu informacji o obiektach świadczących usługi hotelarskie,

doprecyzowanie zasad prowadzenia takiej działalności.

Zdaniem autorów projektu nowe rozwiązania mają zwiększyć przejrzystość rynku i ułatwić kontrolę nad podmiotami oferującymi noclegi.

Gminy dostaną nowe narzędzia

Zmiany mogą wpłynąć również na właścicieli mieszkań wynajmowanych turystom. Projekt zakłada bowiem, że samorządy będą mogły wyznaczać specjalne strefy, w których świadczenie usług hotelarskich, w tym najmu krótkoterminowego, będzie możliwe wyłącznie w obiektach hotelarskich.

Oznacza to, że w określonych lokalizacjach gminy mogłyby ograniczyć możliwość prowadzenia tego typu działalności w prywatnych mieszkaniach.

Resort wskazuje, że takie rozwiązanie ma pozwolić samorządom reagować na problemy związane z dużą koncentracją najmu turystycznego w wybranych częściach miast, szczególnie w popularnych miejscowościach wypoczynkowych.

To ma ograniczyć szarą strefę

W uzasadnieniu projektu podkreślono, że proponowane regulacje mają stworzyć podstawę prawną do wprowadzenia nowych narzędzi kontroli i ewidencji.

– Rekomendowana jest opcja regulacyjna, która umożliwi rozwiązanie zasygnalizowanych problemów i osiągnięcie założonych celów regulacji. Wprowadzone regulacje z kolei dadzą podstawę prawną do wprowadzenia przewidzianych instrumentów – napisano w uzasadnieniu.

Przed projektem jeszcze długa ścieżka legislacyjna, ale jeśli nowe przepisy zostaną przyjęte, rynek najmu krótkoterminowego może czekać jedna z największych zmian regulacyjnych od lat.

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