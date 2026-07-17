Rynek nieruchomości przyspiesza. Jeden segment zaskoczył danymi

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) opublikowała zagregowane dane dotyczące warszawskiego rynku najmu powierzchni biurowych w II kwartale 2026 roku.

– Na koniec czerwca 2026 roku zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Warszawie wyniosły około 6 236 400 m kw. – informuje Izba w opublikowanym komunikacie.

Z danych wynika, że w drugim kwartale 2026 roku w stolicy ukończono modernizację biurowca Przemysłowa 26 (Powiśle Nieruchomości) o powierzchni 2 350 m kw.

– Łącznie od początku roku na rynek trafiło 45 200 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej – wskazuje PINK.

Popyt na warszawskie biura wyraźnie wzrósł

Jak wynika z raportu PINK, w drugim kwartale 2026 roku popyt na nowoczesne powierzchnie biurowe osiągnął poziom 282 800 m kw. Największym zainteresowaniem najemców cieszyły się strefy Centrum, Służewiec oraz Centralny Obszar Biznesu.

Dla porównania, w I kwartale 2026 roku popyt wyniósł 133 800 m kw., a w analogicznym okresie ubiegłego roku – 155 000 m kw.

Raport pokazuje również, że od kwietnia do końca czerwca 2026 roku najwyższy udział w strukturze popytu miały renegocjacje umów, które odpowiadały za 52 proc. wszystkich transakcji.

– Nowe umowy (wliczając umowy przednajmu) odpowiadały za 44 proc. powierzchni objętej umowami, natomiast ekspansje stanowiły 4 proc. – podaje PINK.

Mniej pustostanów w Warszawie

Na koniec II kwartału 2026 roku wskaźnik pustostanów w Warszawie wyniósł 8,5 proc. To o 1,0 pkt proc. mniej niż kwartał wcześniej i o 2,3 pkt proc. mniej niż w analogicznym okresie 2025 roku.

Dostępna do wynajęcia powierzchnia biurowa wynosiła 529 500 m kw.

– W strefach centralnych współczynnik pustostanów kształtował się na poziomie 4,8 proc., natomiast poza centrum osiągnął wartość 11,8 proc. – informuje Izba.

Dane z największych firm doradczych

Dane PINK pochodzą od największych firm doradczych działających na rynku nieruchomości komercyjnych, m.in. Avison Young, Axi Immo, BNP Paribas Real Estate Poland, CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank, Newmark Polska i Savills.

Informacje obejmują zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej, nowe projekty oddane do użytku, wielkość transakcji najmu oraz poziom powierzchni niewynajętej.

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