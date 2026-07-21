Zakopane najdroższym kurortem w Polsce. Nad morzem ceny też zwalają z nóg

Wakacyjny adres nad morzem albo widok na Tatry od lat mają swoją cenę. Okazuje się jednak, że w najbardziej popularnych miejscowościach wypoczynkowych mieszkania potrafią kosztować więcej niż w największych polskich miastach.

Z danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że w tegorocznym zestawieniu dziesięciu najdroższych miejscowości turystycznych aż siedem miejsc zajmują kurorty nad Bałtykiem. Na liście znalazły się m.in. Sopot, Świnoujście, Międzyzdroje, Hel, Krynica Morska, Grzybowo oraz Dziwnów. Pozostałe miejsca przypadły miejscowościom górskim: Zakopanemu, Kościelisku i Białce Tatrzańskiej.

– W wielu miejscowościach wypoczynkowych za metr kwadratowy nowego mieszkania trzeba zapłacić znacznie więcej niż w Warszawie, Krakowie czy Gdańsku. W przypadku najbardziej prestiżowych lokalizacji średnie ceny przekraczają już 30 tys. zł za metr kwadratowy – zauważa Marek Wielgo, ekspert portali RynekPierwotny.pl i GetHome.pl.





Najdroższe pozostaje Zakopane. Stolica Tatr drugi rok z rzędu otwiera ranking, a średnia cena metra kwadratowego nowych mieszkań oferowanych przez deweloperów wzrosła tam do około 34,9 tys. zł. To niemal 12 proc. więcej niż rok wcześniej.

Sopot awansuje, a Świnoujście spada

Choć Zakopane utrzymało pozycję lidera, w pozostałej części zestawienia doszło do kilku przetasowań. Największy awans zanotował Sopot, który przesunął się z piątego na drugie miejsce. Średnia cena mieszkań wzrosła tam o 17 proc. i wyniosła około 26,8 tys. zł za metr kwadratowy.

Na trzecią pozycję spadło Świnoujście. Mimo korekty cen o około 5 proc. nadal pozostaje jednym z najdroższych rynków mieszkaniowych w kraju – średnia cena wynosi tam około 25,6 tys. zł za metr.

W pierwszej dziesiątce znalazły się również:

Kościelisko – ponad 25,1 tys. zł/mkw.,

Międzyzdroje – około 23,6 tys. zł/mkw.,

Hel – około 23,6 tys. zł/mkw.,

Białka Tatrzańska – około 22,4 tys. zł/mkw.,

Krynica Morska – około 22,2 tys. zł/mkw.,

Grzybowo – około 22 tys. zł/mkw.,

Dziwnów – około 20,8 tys. zł/mkw.

Szczególnie wyróżnia się Grzybowo, które po raz pierwszy pojawiło się w pierwszej dziesiątce. W tej miejscowości średnia cena metra kwadratowego wzrosła w ciągu roku aż o 22 proc.

Jak wynika z analizy RynekPierwotny.pl, poprzeczka dla najdroższych kurortów systematycznie rośnie. Jeszcze dwa lata temu, aby znaleźć się w pierwszej dziesiątce, wystarczyła średnia cena poniżej 19 tys. zł za metr. Obecnie trzeba przekroczyć poziom około 21 tys. zł.

Kupujący płacą za widok, prestiż i lokalizację

Ceny apartamentów wakacyjnych nie wynikają wyłącznie z kosztów budowy. W tym segmencie rynku ogromne znaczenie ma lokalizacja i atrakcyjność miejsca.

– W apartamentowcu wakacyjnym płaci się przede wszystkim za lokalizację. Im bliżej plaży, jeziora czy stoku narciarskiego, tym wyższa cena. Nabywcy są gotowi zapłacić bardzo dużo za możliwość podziwiania wyjątkowego krajobrazu z okna lub tarasu – komentuje Marek Wielgo.

Znaczenie ma także standard inwestycji. Basen, strefa SPA, sauna, restauracja czy możliwość korzystania z apartamentu przez cały rok zwiększają atrakcyjność takich nieruchomości.

Nie oznacza to jednak, że mieszkania wakacyjne są dostępne dla przeciętnego kupującego.

– Chętnych na mieszkania wakacyjne nie brakuje, ale nie jest to popyt porównywalny z tym, który obserwujemy w największych miastach. Takie nieruchomości kupują głównie osoby zamożne, poszukujące drugiego domu lub bezpiecznej lokaty kapitału. Zdecydowana większość Polaków nie może sobie pozwolić na taki zakup – mówi ekspert portali RynekPierwotny.pl i GetHome.pl.

Gdzie jest najtaniej?

W zestawieniu BIG DATA RynekPierwotny.pl nie brakuje również miejscowości, gdzie ceny nowych mieszkań są zdecydowanie niższe niż w najbardziej prestiżowych kurortach. Najtańszą lokalizacją w rankingu okazało się Kajkowo koło Ostródy – średnia cena metra kwadratowego wynosi tam około 6,2 tys. zł. Niewiele drożej jest w Ełku (8,3 tys. zł/mkw.), Kudowie-Zdroju (9,9 tys. zł/mkw.) oraz Pucku (10,1 tys. zł/mkw.).





Eksperci zwracają uwagę, że na poziom cen wpływa przede wszystkim popularność danego miejsca, skala ruchu turystycznego oraz jego rozpoznawalność wśród kupujących. Mniej znane lokalizacje oferują większy wybór nieruchomości i mniejszą presję cenową niż najbardziej oblegane polskie kurorty.

– Najwyższe ceny osiągają lokalizacje będące markami samymi w sobie. Zakopane, Sopot, Świnoujście czy Mikołajki są rozpoznawalne w całym kraju i przyciągają nie tylko turystów, ale również inwestorów. Tymczasem w mniej znanych miejscowościach kupujący mają znacznie większy wybór gruntów, domów i mieszkań, co ogranicza presję na wzrost cen – zauważa Wielgo.

Nad morzem największy wybór, a w górach brakuje ofert

Najdroższe lokalizacje nie zawsze oznaczają największą liczbę dostępnych mieszkań. Pod względem wielkości rynku zdecydowanie wyróżniają się miejscowości nadmorskie.

W samym Gdańsku deweloperzy oferują ponad 6,1 tys. mieszkań, w Szczecinie blisko 3,3 tys., a w Gdyni prawie 2,5 tys. lokali. Dużo mniejsza jest oferta w popularnych miejscowościach górskich.

W Białce Tatrzańskiej dostępnych jest zaledwie około 22 mieszkań, w Krynicy-Zdroju 23, w Szczawnicy 24, a w Kościelisku 32 lokale.

Zdaniem eksperta wynika to m.in. z ograniczonej liczby atrakcyjnych działek oraz większych ograniczeń związanych z ochroną krajobrazu.

– W rejonach jezior i w wielu miejscowościach górskich osoby szukające wakacyjnej przystani częściej decydują się na zakup działki i budowę domu niż na mieszkanie w apartamentowcu. To jeden z powodów, dla których oferta mieszkań jest tam znacznie skromniejsza niż nad morzem – zwraca uwagę Wielgo.

Jednocześnie eksperci podkreślają, że w małych kurortach pojedyncze luksusowe inwestycje mogą mocno zmieniać statystyki. Pojawienie się jednej droższej realizacji albo wyprzedanie tańszych mieszkań może znacząco podbić średnią cenę.

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