Wchodzą nowe wymagania dla mieszkań. Szykują się wyższe ceny?

Jeszcze do niedawna o wyborze mieszkania decydowały przede wszystkim lokalizacja, metraż i cena. Dziś coraz większą rolę odgrywa także komfort akustyczny. To właśnie on stanie się jednym z najważniejszych elementów nowych przepisów budowlanych.

Od września 2026 roku zaczną obowiązywać zaktualizowane Warunki Techniczne (WT 2026), które zaostrzą wymagania dotyczące ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych.

Dla deweloperów oznacza to konieczność stosowania nowych rozwiązań projektowych, a dla kupujących – większą szansę na spokojniejsze życie we własnym mieszkaniu.

Hałas jednym z największych problemów mieszkańców

Lista najbardziej uciążliwych dźwięków pozostaje od lat podobna. Mieszkańcom najbardziej przeszkadzają kroki sąsiadów z wyższych kondygnacji, głośna muzyka zza ściany, hałas wind, trzaskające drzwi wejściowe i klatkowe, odgłosy instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz echo w częściach wspólnych budynku.

Rosnąca popularność pracy zdalnej i hybrydowej sprawiła, że Polacy spędzają w domach znacznie więcej czasu niż jeszcze kilka lat temu. W efekcie coraz bardziej zwracają uwagę na odgłosy dobiegające zza ścian, z klatek schodowych czy instalacji technicznych.

– Komfort akustyczny zawsze był istotnym argumentem dla nabywców, ale dzisiaj stał się jednym z kluczowych elementów oceny jakości mieszkania. Kupujący coraz częściej zwracają uwagę na prywatność i komfort codziennego funkcjonowania, a nie tylko na podstawowe parametry nieruchomości – podkreśla Piotr Łopatka, dyrektor operacyjny i członek zarządu Area Development.

Jak wyjaśnia, o poziomie wyciszenia mieszkania decyduje nie tylko grubość ścian. Równie ważne są rozmieszczenie wind i pomieszczeń technicznych, jakość materiałów oraz sposób wykonania instalacji.

Nowe przepisy obejmą nie tylko ściany

Wrześniowa nowelizacja wprowadzi obowiązek spełnienia klasy akustycznej AQ-0. W praktyce oznacza to wyższy poziom ochrony przed dźwiękami przenikającymi zarówno z sąsiednich lokali, jak i z części wspólnych budynku.

Aby sprostać nowym wymaganiom, inwestorzy będą musieli zadbać m.in. o:

skuteczniejsze wygłuszenie stropów,

lepszą izolacyjność drzwi wejściowych,

ograniczenie hałasu instalacji,

odpowiednie projektowanie układu pomieszczeń technicznych,

eliminację mostków akustycznych.

– Nowe przepisy w praktyce wymuszają standardy zbliżone do dotychczasowej klasy premium – ocenia Piotr Łopatka.

Jego zdaniem, wyzwaniem będzie przygotowanie obowiązkowych projektów akustycznych oraz dostępność specjalistów zajmujących się tego typu dokumentacją.

Nowe wymagania mogą podnieść koszty mieszkań

Nowe przepisy oznaczają konieczność stosowania bardziej zaawansowanych technologii i materiałów. W budynkach częściej będą wykorzystywane ściany z materiałów o wysokiej gęstości, stolarka o lepszych parametrach akustycznych czy specjalistyczne rozwiązania ograniczające przenoszenie drgań.

To wszystko podniesie koszty realizacji inwestycji, co może przełożyć się również na ceny mieszkań. Zdaniem przedstawicieli branży wzrost kosztów może jednak okazać się przejściowy, ponieważ rynek szybko dostosuje się do nowych standardów.

– To, co kiedyś było opcją dodatkową, dziś jest normą, poniżej której nikt już nie projektuje – podsumowuje Łopatka, porównując nadchodzące zmiany do wcześniejszego upowszechnienia okien trzyszybowych po wejściu w życie przepisów WT 2021.

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