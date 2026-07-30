Polacy szukają sposobu na niższe raty. Refinansowanie bije rekordy

Spadek oprocentowania kredytów mieszkaniowych sprawił, że coraz więcej Polaków zaczęło analizować możliwość zmiany banku. Refinansowanie kredytu hipotecznego stało się jednym z najważniejszych trendów na rynku mieszkaniowym. Eksperci wskazują, że dla części kredytobiorców może to oznaczać realne oszczędności.

– Na pierwszy rzut oka wygląda na to, że Polacy znów masowo ruszyli po kredyty mieszkaniowe. Banki rzeczywiście mają pełne ręce roboty, ale coraz większa część nowych hipotek służy nie finansowaniu zakupu mieszkań, lecz spłacie starych, drogich kredytów – mówi Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Dane Biura Informacji Kredytowej pokazują, że zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi wyraźnie wzrosło. W pierwszych miesiącach tego roku banki udzieliły około 130 tys. hipotek, czyli niemal o połowę więcej niż rok wcześniej. Dużą część tego wzrostu stanowią jednak kredyty przeznaczone na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

Jeszcze niedawno refinansowanie odpowiadało za około 14 proc. nowych kredytów mieszkaniowych. Obecnie udział ten wzrósł do około jednej trzeciej, a w kwietniu i maju przekroczył nawet 35 proc. Tak wysokiego zainteresowania zmianą banku nie obserwowano od wielu lat.





Tańszy kredyt kusi właścicieli mieszkań

Powód rosnącej popularności refinansowania jest prosty – różnice w oprocentowaniu między starszymi i nowymi ofertami banków mogą być znaczące. Wielu kredytobiorców, którzy podpisywali umowy w okresie wysokich stóp procentowych, dziś sprawdza, czy zmiana warunków pozwoli im zmniejszyć miesięczne obciążenia.

– Powód jest prosty. Zdecydowana większość osób, które zaciągały kredyty mieszkaniowe w latach 2023-2024, wybrała oprocentowanie okresowo stałe, obowiązujące zwykle przez pięć lat. Po serii obniżek stóp procentowych nowe kredyty są znacznie niżej oprocentowane. Dla wielu kredytobiorców oznacza to możliwość obniżenia miesięcznej raty nawet o kilkaset złotych – wyjaśnia Marek Wielgo.

Według danych NBP średnie oprocentowanie nowych kredytów hipotecznych wynosi obecnie mniej niż 6 proc. Tymczasem osoby zaciągające zobowiązania w latach 2023-2024 często musiały zaakceptować stawki na poziomie 7-8 proc. lub wyższe.

Eksperci wskazują, że przy dużych kwotach kredytu nawet niewielka różnica w oprocentowaniu może mieć znaczenie. Przykładowo obniżenie oprocentowania o 1-2 pkt proc. przy zobowiązaniu liczonym w setkach tysięcy złotych może przełożyć się na kilkaset złotych niższą ratę każdego miesiąca.

– Przy kredycie liczonym w setkach tysięcy złotych obniżenie oprocentowania o 1-2 pkt proc. oznacza oszczędności rzędu kilkuset złotych miesięcznie. Nic dziwnego, że coraz więcej osób pyta o możliwość przeniesienia kredytu do innego banku – mówi Andrzej Fluderski, członek zarządu GetHome Finance.

Nie każdy kredyt hipoteczny warto refinansować

Choć refinansowanie kredytu hipotecznego może przynieść niższe raty, nie w każdym przypadku zmiana banku będzie najlepszym rozwiązaniem. Andrzej Fluderski zwraca uwagę, że największe korzyści mogą odnieść osoby, które zaciągały kredyty mieszkaniowe w latach 2023-2024, gdy oprocentowanie było nadal wysokie.

Paradoksalnie nie są to więc kredytobiorcy, którzy podpisywali umowy w szczycie podwyżek stóp procentowych w 2022 roku. Osoby z tamtego okresu w wielu przypadkach już niedługo będą mogły negocjować nowe warunki z własnym bankiem po zakończeniu pięcioletniego okresu stałego oprocentowania. Nie oznacza to jednak, że muszą czekać — już teraz mogą próbować wywalczyć korzystniejsze warunki.

Większy potencjał oszczędności mają natomiast osoby, które zaciągnęły kredyty hipoteczne w kolejnych latach. W okresie 2023-2024 banki udzieliły około 375 tys. kredytów mieszkaniowych, a zdecydowana większość klientów zdecydowała się na oprocentowanie okresowo stałe. Dla wielu z nich oznacza to jeszcze kilka lat spłacania zobowiązania na mniej korzystnych warunkach, dlatego refinansowanie może być sposobem na obniżenie miesięcznych wydatków.

Ekspert GetHome Finance przypomina jednak, że przeniesienie kredytu do innego banku wiąże się z dodatkowymi kosztami. Kredytobiorca musi uwzględnić m.in.:

wycenę nieruchomości,

opłaty sądowe związane ze zmianą wpisów hipotecznych,

ubezpieczenie pomostowe do czasu ustanowienia zabezpieczenia na rzecz nowego banku,

ewentualną prowizję za wcześniejszą spłatę obecnego kredytu.

Łączny koszt refinansowania najczęściej wynosi od około 1 tys. do 4 tys. zł, choć ostateczna kwota zależy od banku i zapisów konkretnej umowy. Dlatego przed podjęciem decyzji warto sprawdzić, po ilu miesiącach niższa rata pokryje poniesione wydatki.

Przykład? Przy kredycie hipotecznym na 600 tys. zł zaciągniętym w 2024 roku na 30 lat i oprocentowaniu wynoszącym 8 proc., obniżenie oprocentowania do 6 proc. może zmniejszyć ratę nawet o około 800 zł miesięcznie. Jeśli koszt całej operacji wyniesie 3-4 tys. zł, wydatki mogą zwrócić się już po kilku miesiącach.

Najpierw rozmowa z bankiem, dopiero potem zmiana

Zmiana kredytodawcy nie zawsze musi być pierwszym krokiem. Rosnąca popularność refinansowania sprawiła, że banki coraz częściej próbują zatrzymać swoich klientów, którzy rozważają przeniesienie hipoteki do konkurencji.

Dobrym rozwiązaniem może być więc najpierw rozmowa z obecnym bankiem. Przedstawienie atrakcyjniejszej oferty innej instytucji czasami pozwala uzyskać niższe oprocentowanie lub korzystniejsze warunki bez konieczności przechodzenia całej procedury refinansowania.

Andrzej Fluderski przewiduje, że w najbliższym czasie konkurencja między bankami będzie jeszcze większa. Mniejsza liczba osób zainteresowanych zakupem mieszkań oznacza, że klienci posiadający już kredyty hipoteczne mogą stać się dla instytucji finansowych szczególnie wartościową grupą.

Dodatkowo część banków pozwala doliczyć koszty refinansowania do nowego kredytu, dlatego brak większych oszczędności nie musi oznaczać, że zmiana banku jest niemożliwa. Przed podjęciem decyzji najważniejsze pozostaje jednak dokładne policzenie wszystkich kosztów i potencjalnych oszczędności.

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