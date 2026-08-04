Pustostanów ubywa, umów przybywa. Na rynku widać wyraźne przyspieszenie

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) opublikowała kwartalne dane dotyczące rynku powierzchni biurowych. Analiza obejmuje osiem największych rynków regionalnych: Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź, Lublin i Szczecin. Dane dotyczą II kwartału 2026 roku.

– Na koniec II kwartału 2026 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na ośmiu głównych rynkach regionalnych wyniosły 6 764 500 mkw. – czytamy w komunikacie PINK.

Rynek biurowy – największe transakcje II kwartału

PINK wskazał również największe umowy najmu zawarte w analizowanym okresie. Wśród nich znalazły się m.in.:

wynajęcie całego budynku WITA C o powierzchni 13 700 mkw. przez firmę Brown Brothers Harriman w Krakowie,

przedłużenie umowy połączone z ekspansją Grupy Enea, obejmujące 11 500 mkw. w poznańskim kompleksie Business Garden.

Największymi rynkami biurowymi w Polsce – po Warszawie – pozostają:

Kraków – 1 870 000 mkw.,

Wrocław – 1 353 800 mkw.,

Trójmiasto – 1 077 000 mkw.

W II kwartale do użytku oddano cztery nowe biurowce o łącznej powierzchni 26 600 mkw.

– Dla porównania, w I kwartale 2026 roku do użytku oddano pięć obiektów biurowych o łącznej powierzchni 47 200 mkw. W całym 2025 roku nowa podaż wyniosła łącznie 20 500 mkw. – wskazuje Izba.

Pustostanów jest mniej

Na koniec czerwca 2026 roku na ośmiu głównych rynkach regionalnych dostępnych od zaraz było około 1 170 100 mkw. powierzchni biurowej. Oznacza to, że współczynnik pustostanów wyniósł 17,3 proc. To spadek o 0,1 pkt proc. względem poprzedniego kwartału oraz o 0,2 pkt proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Najwyższy poziom niewynajętej powierzchni odnotowano w Katowicach (22,2 proc.), a najniższy w Szczecinie (8,4 proc.).

Najwięcej umów podpisano w Krakowie

Jak wynika z raportu PINK, całkowity wolumen transakcji najmu w II kwartale 2026 roku wyniósł 187 500 mkw. To o 56 proc. więcej niż w poprzednim kwartale, ale jednocześnie o 13 proc. mniej niż rok wcześniej.

Najwięcej powierzchni wynajęto w:

Krakowie – 58 400 mkw.,

Poznaniu – 42 800 mkw.,

Katowicach – 25 100 mkw.

– W II kwartale 2026 roku nowe umowy najmu odnotowały największy udział w wolumenie transakcji, który wyniósł 45 proc. Renegocjacje stanowiły 42 proc., ekspansje 10 proc., natomiast powierzchnie użytkowane na potrzeby właścicieli budynków stanowiły 3 proc. całkowitej aktywności najemców – czytamy w komunikacie PINK.

Raport przygotowano na podstawie danych największych firm doradczych działających na rynku nieruchomości komercyjnych, m.in. Avison Young, Axi Immo, BNP Paribas Real Estate Poland, CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank, Newmark i Savills. Zestawienie obejmuje zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej, nową podaż, wielkość transakcji najmu oraz poziom pustostanów.

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