Pustostanów ubywa, umów przybywa. Na rynku widać wyraźne przyspieszenie

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) opublikowała kwartalne dane dotyczące rynku powierzchni biurowych. Analiza obejmuje osiem największych rynków regionalnych: Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź, Lublin i Szczecin. Dane dotyczą II kwartału 2026 roku.
– Na koniec II kwartału 2026 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na ośmiu głównych rynkach regionalnych wyniosły 6 764 500 mkw. – czytamy w komunikacie PINK.
Rynek biurowy – największe transakcje II kwartału
PINK wskazał również największe umowy najmu zawarte w analizowanym okresie. Wśród nich znalazły się m.in.:
- wynajęcie całego budynku WITA C o powierzchni 13 700 mkw. przez firmę Brown Brothers Harriman w Krakowie,
- przedłużenie umowy połączone z ekspansją Grupy Enea, obejmujące 11 500 mkw. w poznańskim kompleksie Business Garden.
Największymi rynkami biurowymi w Polsce – po Warszawie – pozostają:
- Kraków – 1 870 000 mkw.,
- Wrocław – 1 353 800 mkw.,
- Trójmiasto – 1 077 000 mkw.
W II kwartale do użytku oddano cztery nowe biurowce o łącznej powierzchni 26 600 mkw.
– Dla porównania, w I kwartale 2026 roku do użytku oddano pięć obiektów biurowych o łącznej powierzchni 47 200 mkw. W całym 2025 roku nowa podaż wyniosła łącznie 20 500 mkw. – wskazuje Izba.
Pustostanów jest mniej
Na koniec czerwca 2026 roku na ośmiu głównych rynkach regionalnych dostępnych od zaraz było około 1 170 100 mkw. powierzchni biurowej. Oznacza to, że współczynnik pustostanów wyniósł 17,3 proc. To spadek o 0,1 pkt proc. względem poprzedniego kwartału oraz o 0,2 pkt proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
Najwyższy poziom niewynajętej powierzchni odnotowano w Katowicach (22,2 proc.), a najniższy w Szczecinie (8,4 proc.).
Najwięcej umów podpisano w Krakowie
Jak wynika z raportu PINK, całkowity wolumen transakcji najmu w II kwartale 2026 roku wyniósł 187 500 mkw. To o 56 proc. więcej niż w poprzednim kwartale, ale jednocześnie o 13 proc. mniej niż rok wcześniej.
Najwięcej powierzchni wynajęto w:
- Krakowie – 58 400 mkw.,
- Poznaniu – 42 800 mkw.,
- Katowicach – 25 100 mkw.
– W II kwartale 2026 roku nowe umowy najmu odnotowały największy udział w wolumenie transakcji, który wyniósł 45 proc. Renegocjacje stanowiły 42 proc., ekspansje 10 proc., natomiast powierzchnie użytkowane na potrzeby właścicieli budynków stanowiły 3 proc. całkowitej aktywności najemców – czytamy w komunikacie PINK.
Raport przygotowano na podstawie danych największych firm doradczych działających na rynku nieruchomości komercyjnych, m.in. Avison Young, Axi Immo, BNP Paribas Real Estate Poland, CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank, Newmark i Savills. Zestawienie obejmuje zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej, nową podaż, wielkość transakcji najmu oraz poziom pustostanów.
Czytaj też:
Rynek nieruchomości przyspiesza. Jeden segment zaskoczył danymi Czytaj też:
Warszawski „Mordor” przechodzi do historii. To jedna z największych przemian w stolicy