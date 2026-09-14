Mordor znika z Warszawy? Mieszkania zamiast biurowców

Mordor umiera. Warszawski Służewiec, przez lata symbol biurowej monokultury, odchodzi do historii. Kultowa korpolandia i największe stołeczne skupisko białych kołnierzyków traci kły i zrzuca swoją starą skórę. Tam, gdzie przez lata królowały szklane fasady i open space’y, coraz częściej pojawiają się place budowy. Kolejne biurowce znikają, a ich miejsce zajmują mieszkania, usługi i zieleń.

Skoro biura na warszawskim Służewcu świecą pustkami, dlaczego nie przerobić ich na mieszkania, których w stolicy tak bardzo brakuje? W teorii brzmi świetnie. W praktyce okazuje się jednak, że pusty biurowiec wcale nie jest gotowym szkieletem pod mieszkania.

– Mogłoby się wydawać, że przy niedoborze mieszkań najprostszym rozwiązaniem jest wykorzystanie tego, co już stoi. W praktyce coraz częściej okazuje się jednak, że atrakcyjny dla dewelopera jest przede wszystkim grunt pod biurowcem, a nie sam budynek – mówi Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Służewiec przestaje być królestwem biur

Warszawski rynek biurowy kurczy się przede wszystkim tam, gdzie starsze obiekty przestają być atrakcyjne dla najemców. W II kwartale 2026 roku zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w stolicy wynosiły około 6,24 mln mkw. i były nieco mniejsze niż kwartał wcześniej. Jednym z powodów jest wycofywanie części starszych nieruchomości z rynku i nadawanie im nowych funkcji.

Na Służewcu problem jest szczególnie widoczny. Pustostany sięgały tam około 17 proc., czyli zdecydowanie więcej niż w centralnych częściach Warszawy. Nie oznacza to oczywiście, że Mokotów przestanie być miejscem dla biznesu. Zmienia się jednak model dzielnicy, która przez lata była niemal całkowicie podporządkowana pracy.

Najlepiej widać to po tym, co dzieje się z konkretnymi budynkami. Z dawnego Empark Mokotów Business Park zburzono już m.in. Marsa, Merkurego, Galaxy i Jupitera. Kolejne obiekty również mają zostać rozebrane. Ich miejsce zajmuje Modern Mokotów – projekt, w którym mieszkania mają funkcjonować razem z usługami, zielenią i infrastrukturą.

W sierpniu 2026 roku pojawił się kolejny przykład. Trinity One przy ul. Domaniewskiej 52, biurowiec mający około 20 lat, ma ustąpić miejsca zespołowi z ponad 400 mieszkaniami.

„Konwersja” nie zawsze oznacza remont

Na rynku nieruchomości wszystkie takie przypadki często określa się jednym słowem – konwersja. Tyle że pod tym pojęciem mogą kryć się dwie zupełnie różne rzeczy. Jedną jest rzeczywista adaptacja istniejącego biurowca. Drugą – jego rozbiórka i postawienie w tym miejscu budynku o zupełnie innej funkcji.

Dla inwestora różnica jest fundamentalna, bo stary biurowiec nie został zaprojektowany z myślą o mieszkaniu. Owszem, ma konstrukcję, windy, garaż, elewację i przyłącza. Problem zaczyna się wtedy, gdy trzeba sprawdzić, ile z tych elementów rzeczywiście da się wykorzystać.

– Z punktu widzenia inwestora nie wystarczy odpowiedzieć na pytanie, czy dany biurowiec da się technicznie przekształcić w mieszkania. Kluczowe jest to, ile powierzchni mieszkalnej uda się w nim efektywnie uzyskać i jakim kosztem. Jeżeli istniejąca konstrukcja wymusza głębokie lokale, dużą powierzchnię komunikacji czy kosztowną przebudowę instalacji, rozbiórka i budowa od podstaw mogą okazać się po prostu bardziej opłacalne – zauważa Jarosław Jędrzyński.

To właśnie metry są tutaj kluczowe. Deweloper może mieć do dyspozycji ogromny budynek, ale nie oznacza to, że całą jego powierzchnię będzie mógł sprzedać jako mieszkania. Część zajmą korytarze, klatki schodowe, szyby, instalacje czy pomieszczenia techniczne. Im mniej efektywnej powierzchni mieszkalnej uda się uzyskać, tym trudniej spiąć ekonomię inwestycji.

Biurowiec nie jest niedokończonym blokiem

Problemem jest już sam układ typowego biurowca. W biurze nie przeszkadza głęboki rzut budynku i centralny trzon, w którym znajdują się windy, schody, toalety oraz instalacje. Pracownik może siedzieć kilkanaście metrów od okna i nikt nie uzna tego za architektoniczną katastrofę. Jak zauważa ekspert portalu RynekPierwotny.pl, w mieszkaniu sprawa wygląda inaczej.

– Typowe piętro biurowe ma dużą głębokość i centralnie położony trzon z windami, klatkami schodowymi, toaletami oraz instalacjami. W biurze nie stanowi problemu, że część stanowisk pracy znajduje się daleko od elewacji. Przy projektowaniu mieszkań dostęp do światła dziennego staje się jednym z podstawowych ograniczeń – wskazuje Jędrzyński.

Warunki techniczne wymagają odpowiedniego oświetlenia dziennego pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Co do zasady stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8.

– Jeżeli trakt biurowca jest bardzo głęboki, po jego podziale mogą powstać nienaturalnie wydłużone mieszkania albo duża powierzchnia wewnętrzna, której nie da się efektywnie wykorzystać. Można tam umieścić komunikację, łazienki czy pomieszczenia techniczne, ale udział metrów, których deweloper nie sprzeda jako mieszkania, szybko rośnie – tłumaczy ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

W efekcie problem może pojawić się jeszcze zanim inwestor zacznie myśleć o kolorze ścian czy układzie kuchni. Geometria starego biurowca może po prostu nie pozwalać na stworzenie mieszkań, które jednocześnie spełnią wymagania techniczne i będą atrakcyjne dla kupujących.

Kuchnia potrzebuje więcej niż tylko dodatkowego gniazdka w ścianie

Kolejną przeszkodą są instalacje. Biurowiec może działać sprawnie przez lata, ale to nie oznacza, że jego instalacje są gotowe na funkcję mieszkaniową.

– W biurowcu sanitariaty są zazwyczaj skupione w kilku miejscach przy trzonie budynku. W bloku kilkadziesiąt mieszkań na każdej kondygnacji potrzebuje własnych kuchni, łazienek, pionów kanalizacyjnych oraz dostępu do ciepłej i zimnej wody. Kanalizacji nie można poprowadzić dowolnie. Odpływy wymagają odpowiednich spadków, a nowe piony często trzeba przeprowadzić przez wiele istniejących stropów. Do przebudowy może kwalifikować się również wentylacja, ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody, instalacja elektryczna, opomiarowanie czy zabezpieczenia przeciwpożarowe – tłumaczy Jędrzyński.

Dochodzi do tego akustyka. W biurze wymagania dotyczące komfortu akustycznego są inne niż w budynku, w którym za ścianą znajduje się sypialnia sąsiada.

– W efekcie konstrukcja, która na pierwszy rzut oka jest największą zaletą istniejącego budynku, może stać się ograniczeniem narzucającym cały przyszły układ mieszkań – zauważa ekspert.

To dlatego adaptacja starego biurowca może przypominać układanie bardzo trudnych puzzli. Każdy element już istnieje, ale niekoniecznie pasuje do nowego obrazka.

Najpierw trzeba zapytać urzędników

Jest jeszcze jedna rzecz, którą inwestor musi sprawdzić, zanim w ogóle zacznie liczyć koszt przebudowy. To możliwość legalnego wprowadzenia funkcji mieszkaniowej.

– Zmiana funkcji biurowca na mieszkalną jest zmianą sposobu użytkowania w rozumieniu Prawa budowlanego. Obowiązujący art. 71 przewiduje zgłoszenie takiej zmiany wraz z określoną dokumentacją. Konieczne jest również wykazanie zgodności zamierzonej funkcji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a przy jego braku – odpowiednia decyzja o warunkach zabudowy. Jeżeli przebudowa wymaga pozwolenia na budowę, kwestia zmiany sposobu użytkowania zostaje rozstrzygnięta w tej decyzji – tłumaczy Jędrzyński.

W praktyce oznacza to, że atrakcyjny pustostan nie jest automatycznie atrakcyjną działką pod mieszkania. Zanim zapadnie decyzja o zakupie, trzeba sprawdzić dokumenty planistyczne, możliwości przebudowy i wymagania, które będzie musiał spełnić przyszły budynek.

Warszawski Mordor potrzebuje nie tylko mieszkań

Sama zamiana biurek na łóżka też nie rozwiązuje wszystkich problemów. Służewiec przez lata był projektowany wokół jednej funkcji: pracy. Tysiące ludzi przyjeżdżały rano, pracowały kilka godzin i po południu wyjeżdżały.

Dzielnica mieszkaniowa działa według zupełnie innych zasad. Ludzie zostają w niej rano, wieczorem i w weekend. Potrzebują sklepów, szkół, przedszkoli, usług, zieleni i miejsc do odpoczynku.

– Dlatego przemiana dawnego Mordoru polega obecnie nie tylko na budowie mieszkań. W Modern Mokotów przewidziano m.in. tereny zielone, usługi i szkołę. To próba naprawienia podstawowej wady dawnego Służewca – jego monofunkcyjności – zauważa ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

To właśnie dlatego dzisiejsza przemiana Służewca jest czymś więcej niż zmianą przeznaczenia kilku adresów. To próba stworzenia dzielnicy, która nie będzie pustoszeć po zakończeniu dnia pracy.

Ekologia swoje, ekonomia swoje

Z punktu widzenia środowiska zachowanie istniejącej konstrukcji wydaje się rozwiązaniem logicznym. Nie trzeba produkować takiej ilości nowych materiałów, a rozbiórka oznacza również odpady. Szczególnie istotne są tu beton i stal, których produkcja wiąże się ze znacznym śladem węglowym.

Tyle że inwestor musi policzyć coś więcej niż ślad węglowy. Jeśli adaptacja wymaga wymiany fasady, przebudowy instalacji, ingerencji w stropy, stworzenia nowych pionów i całkowitej zmiany układu komunikacyjnego, rachunek może przestać być korzystny. Nowy budynek ma w tym przypadku jedną zasadniczą przewagę: można zaprojektować go od początku pod konkretną funkcję i oczekiwania rynku.

Dlatego, zdaniem ekspertów portalu RynekPierwotny.pl pytanie „czy można przerobić biurowiec na mieszkania?” jest właściwie dopiero początkiem analizy. Znacznie ważniejsze brzmi: „ile będzie to kosztowało i ile mieszkań rzeczywiście uda się dzięki temu stworzyć?”.

Najcenniejszy może być sam adres, a nie budynek

Deweloper, który rozważa zakup starego biurowca, musi więc jednocześnie spojrzeć na jego konstrukcję, przepisy i potencjał finansowy.

– Przed zakupem obiektu przeznaczonego do konwersji potrzebne są równolegle analiza planistyczna, techniczna i finansowa. Trzeba sprawdzić konstrukcję, głębokość traktu, możliwość uzyskania odpowiedniego doświetlenia mieszkań, układ pionów instalacyjnych, ochronę przeciwpożarową, akustykę, fasadę oraz powierzchnię, którą po przebudowie będzie można rzeczywiście sprzedać – zauważa Jędrzyński.

Dopiero wtedy można odpowiedzieć, czy pusty biurowiec jest okazją, czy kosztownym problemem. Warszawski Służewiec pokazuje, że odpowiedź może być zaskakująca.

– Nieruchomość może być bardzo atrakcyjna właśnie dlatego, że przestanie być biurowcem – ale niekoniecznie dlatego, że sam biurowiec uda się uratować. Czasem największą wartością starego budynku okazuje się działka, na której stoi – podsumowuje ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

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