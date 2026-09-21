Szykują nową, obowiązkową opłatę. Rachunki wzrosną nawet o 1200 zł

Część działkowców z województwa kujawsko-pomorskiego może zostać obciążona dodatkowymi opłatami za użytkowanie wieczyste. Problem dotyczy ogrodów położonych na gruntach należących do Skarbu Państwa. Według informacji TVP Bydgoszcz niektóre samorządy zamierzają naliczyć opłatę wynoszącą 3 proc. wartości gruntu. W najbardziej kosztownych przypadkach roczne wydatki związane z utrzymaniem działki mogą wzrosnąć nawet o 1200 zł.

Skąd wzięła się nowa opłata za ogród?

Do tej pory użytkownicy wielu działek nie ponosili takich kosztów. Zmiany w przepisach pozwalają jednak właścicielowi nieruchomości naliczyć opłatę za użytkowanie wieczyste.

Obciążenie ma zostać ustalone dla całego terenu zajmowanego przez ROD, a następnie podzielone pomiędzy poszczególnych działkowców. Wysokość rachunku będzie więc zależała m.in. od wartości i powierzchni gruntu oraz liczby użytkowników ogrodu.

200 czy 1200 zł? Kwoty mogą się znacznie różnić

Problem ma dotyczyć około 400 działek, m.in. we Włocławku, Toruniu i Chełmży. Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Toruniu przekazał, że według wstępnych obliczeń opłata może wynieść około 200 zł rocznie na jednego użytkownika.

Kwota 1200 zł jest wskazywana jako możliwy górny wzrost kosztów. Nie oznacza to, że każdy działkowiec zapłaci właśnie tyle. Poszczególne ogrody mogą otrzymać zupełnie różne wyliczenia.

Działkowcy alarmują: seniorzy mogą porzucać ogrody

Przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców podkreślają, że nie sprzeciwiają się samemu obowiązkowi wnoszenia opłat. Za zbyt wysoką uznają jednak stawkę wynoszącą 3 proc. wartości nieruchomości.

Okręgowy zarząd PZD proponuje obniżenie jej do 0,1 proc. Zdaniem działkowców wysoka podwyżka najmocniej uderzy w emerytów i rencistów, którzy stanowią dużą część użytkowników ROD. Część z nich może nie być w stanie utrzymać ogrodu.

Podwyżka nie obejmie wszystkich działek ROD

Sprawa dotyczy określonych nieruchomości na gruntach Skarbu Państwa, a nie automatycznie wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce. Ostateczny koszt dla jednej osoby będzie znany dopiero po ustaleniu wartości nieruchomości i podzieleniu opłaty między użytkowników danego ROD.

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