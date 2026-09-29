Kupujesz mieszkanie od dewelopera? Gotowe lokale mogą być tańsze

Na największych rynkach mieszkaniowych w Polsce rośnie liczba mieszkań, które można odebrać praktycznie od ręki. W sierpniu lokale już oddane do użytkowania stanowiły ponad jedną czwartą całej oferty deweloperów. W niektórych miastach ich udział był jeszcze wyższy.

Rekordowa liczba mieszkań gotowych do odbioru

Na siedmiu największych rynkach mieszkaniowych w sierpniu deweloperzy oferowali około 71 tys. mieszkań. Niemal 20 tys. z nich było już gotowych i oddanych do użytkowania. To najwyższy poziom od końca 2019 r., czyli od początku okresu analizowanego przez BIG DATA RynekPierwotny.pl.





– Tak dużej liczby gotowych mieszkań nie było tam w całym analizowanym okresie, czyli co najmniej od końca 2019 r. To efekt zmian, jakie zaszły na rynku w ostatnich kwartałach. Deweloperzy uruchomili rekordową liczbę nowych inwestycji, dlatego część mieszkań dostępnych obecnie w sprzedaży będzie gotowa dopiero za kilka lat. W międzyczasie na rynku zgromadziła się także duża pula lokali już ukończonych – mówi Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Największy wybór gotowych lokali był w Łodzi, gdzie dostępnych było około 4,2 tys. mieszkań. W Warszawie było ich 3,6 tys., w Krakowie 3,5 tys., we Wrocławiu 2,6 tys., w Poznaniu 2,4 tys., w Katowicach 1,8 tys., a w Gdańsku około 1 tys.

Duże różnice widać także w odniesieniu do całej oferty. W Łodzi gotowe mieszkania stanowiły 38 proc. wszystkich lokali oferowanych przez deweloperów. W Katowicach było to 31 proc., w Krakowie 30 proc., w Poznaniu i Wrocławiu po 29 proc., w Warszawie 20 proc., a w Gdańsku 16 proc.





– To sprawia, że kupujący nie muszą już wybierać między szybkim odbiorem a atrakcyjną lokalizacją czy odpowiednim metrażem. Przy tak dużej liczbie gotowych mieszkań znacznie łatwiej znaleźć lokal, który odpowiada zarówno potrzebom, jak i możliwościom finansowym – stwierdza ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Gotowe mieszkanie nie musi kosztować więcej

Większa dostępność gotowych lokali zmienia również relację cenową między mieszkaniami, które można odebrać od razu, a tymi, na które trzeba czekać kilka lat.

– W pięciu z siedmiu największych metropolii średnia cena metra kwadratowego gotowych mieszkań jest niższa niż lokali, których budowa dopiero się zaczęła, a zakończy się za ponad dwa lata – mówi Marek Wielgo.

Najbardziej wyraźnie widać to w Warszawie. W sierpniu gotowe mieszkania kosztowały średnio 19,7 tys. zł za m kw., podczas gdy lokale z odbiorem odległym o ponad dwa lata – 26,2 tys. zł. Przy mieszkaniu o powierzchni 50 m kw. różnica w cenie przekraczałaby 320 tys. zł.

Podobna sytuacja występowała w Krakowie. Średnia cena gotowego lokalu wynosiła 17,2 tys. zł za m kw., wobec 20,7 tys. zł w przypadku mieszkań z najdalszym terminem odbioru. We Wrocławiu było to odpowiednio 15,5 tys. i 24,6 tys. zł.

Również w Gdańsku i Katowicach gotowe mieszkania były tańsze. W pierwszym z tych miast średnie ceny wynosiły 18,6 tys. i 20,7 tys. zł za m kw., a w drugim 12,8 tys. i 13,6 tys. zł.

Nie wszędzie jednak zależność była taka sama. W Poznaniu za gotowe mieszkanie trzeba było zapłacić średnio 14,3 tys. zł za m kw., wobec 13,2 tys. zł za lokal z odbiorem za ponad dwa lata. W Łodzi ceny były niemal identyczne – 11,6 tys. zł w przypadku mieszkań gotowych i 11,5 tys. zł dla lokali z odległym terminem zakończenia budowy.





– Dla kupującego to bardzo komfortowa sytuacja. Jeszcze kilka lat temu chcąc szybko odebrać mieszkanie, często trzeba było pogodzić się z wyższą ceną albo ograniczonym wyborem. Dziś coraz częściej okazuje się, że mieszkanie, które można obejrzeć i odebrać praktycznie od razu, kosztuje mniej niż lokal istniejący dziś głównie na wizualizacjach. W praktyce oznacza to, że kupujący może oszczędzić nie tylko czas, ale również pieniądze – komentuje Wielgo.

Można sprawdzić mieszkanie przed zakupem

Przewagą gotowego lokalu nie jest wyłącznie cena. Kupujący może zobaczyć mieszkanie i jego otoczenie jeszcze przed podpisaniem umowy. Da się sprawdzić m.in. widok z okien, nasłonecznienie, odległość od sąsiednich budynków czy standard części wspólnych.

– Żadna wizualizacja nie zastąpi rzeczywistej wizyty na osiedlu. W przypadku mieszkania gotowego ryzyko rozczarowania jest po prostu mniejsze. Dla części kupujących ważny będzie również czas. Osoba, która obecnie wynajmuje mieszkanie, czekając dwa lata na odbiór nowego lokalu, musi przez ten czas ponosić koszty najmu. W przypadku mieszkania gotowego ten okres można znacząco skrócić – zauważa ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Dane dotyczące sprzedaży pokazują, że zainteresowanie takimi lokalami rośnie. Rok wcześniej mieszkania oddane do użytkowania odpowiadały za 18 proc. sprzedaży na siedmiu największych rynkach. Obecnie ich udział sięga 32 proc. Jednocześnie z 57 do 45 proc. zmniejszył się udział mieszkań, których odbiór jest oddalony o ponad pół roku.





W sierpniu udział mieszkań gotowych w ofercie wynosił 40 proc. w Krakowie, Katowicach i Poznaniu, 37 proc. w Łodzi, 32 proc. we Wrocławiu, 27 proc. w Warszawie i 17 proc. w Gdańsku.

Więcej gotowych mieszkań to większe pole do negocjacji

Zadaniem eksperta z portalu RynekPierwotny.pl duża podaż ukończonych mieszkań może mieć znaczenie także podczas rozmów o warunkach zakupu. Deweloper, który ma gotowy, niesprzedany lokal, ma już zaangażowany w niego kapitał, a dodatkowo ponosi koszty związane z utrzymaniem inwestycji. Nie oznacza to jednak, że każda rozmowa zakończy się obniżką ceny mieszkania.

– Nie zawsze musi to oznaczać obniżkę ceny widoczną w cenniku. Przedmiotem negocjacji mogą być miejsce postojowe, komórka lokatorska, pakiet wykończeniowy albo inne elementy transakcji. Dlatego kupujący, któremu spodobało się gotowe mieszkanie, powinien pytać nie tylko o możliwość obniżenia ceny, ale również o dodatkowe korzyści – podpowiada Wielgo.

Na większą liczbę promocji można też liczyć pod koniec roku, gdy deweloperzy próbują domknąć plany sprzedażowe. Jesienią i zimą pojawiają się akcje specjalne, a część firm wykorzystuje również okres Black Friday.

– Oczywiście nie każdy deweloper będzie skłonny do obniżania cen. Warto jednak pamiętać, że przy tak dużej liczbie gotowych mieszkań kupujący mają dziś mocniejszą pozycję negocjacyjną niż jeszcze rok czy dwa lata temu – zauważa ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

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