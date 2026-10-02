Kto wynajmuje mieszkania w Polsce? NBP pokazał najnowsze dane

Imigranci ekonomiczni i uchodźcy odpowiadali łącznie za 20-25 proc. umów na rynku najmu mieszkań w Polsce w I kwartale 2026 roku – wynika z badania Narodowego Banku Polskiego (NBP) przeprowadzonego wśród pośredników nieruchomości. Imigranci ekonomiczni stanowili 11-13 proc. umów, a uchodźcy 10-12 proc.

Największą grupą pozostawali krajowi najemcy indywidualni, którzy generowali 40 proc. popytu w Warszawie i 44-45 proc. w pozostałych miastach.

– W strukturze zawieranych transakcji mieszkaniowych dominowali krajowi najemcy indywidualni, generujący 40 proc. popytu w Warszawie oraz 44-45 proc. w pozostałych miastach. Drugą pod względem wielkości grupą byli studenci (od 25 proc. w stolicy do 28 proc. w grupie 10M (10 największych miast – PAP), średnio 27 proc. ogółem). Imigranci ekonomiczni odpowiadali za 11-13 proc. umów, uchodźcy za 10-12 proc., a pozostałe profile najemców za 6-9 proc. – czytamy w raporcie NBP z rynku nieruchomości za 2025 r.

Studenci nadal ważnym segmentem

Drugą największą grupą na rynku najmu są studenci. Ich udział wynosił średnio 27 proc., przy czym w Warszawie było to 25 proc., a w grupie dziesięciu największych miast – 28 proc. Pozostali najemcy odpowiadali za 6-9 proc. zawieranych umów.

Według ankietowanych przez NBP pośredników w 2026 r. sytuacja w większości segmentów powinna pozostać stabilna. Od 67 do 88 proc. badanych wskazywało na brak istotnych zmian popytu. Najczęściej takiej sytuacji spodziewano się w przypadku studentów – 88 proc. wskazań – oraz krajowych najemców indywidualnych – 83 proc.

Różne prognozy dla grup migracyjnych

Przewidywania dotyczące imigrantów i uchodźców były bardziej zróżnicowane. Wzrost popytu ze strony imigrantów ekonomicznych w Warszawie zakładało 22 proc. pośredników. W przypadku studentów odsetek wskazań na wzrost wynosił 6-10 proc.

Jednocześnie część ekspertów przewidywała ograniczenie zainteresowania najmem ze strony grup migracyjnych:

spadek popytu uchodźców przewidywało średnio 38 proc. badanych,

w grupie dziesięciu największych miast było to 43 proc.,

w przypadku imigrantów ekonomicznych spadek zakładało średnio 21 proc. pośredników.

NBP zbadał rynek najmu

Dane pochodzą z badania przeprowadzonego przez NBP w lutym 2026 r. Wzięło w nim udział 246 przedsiębiorstw. Na pytania dotyczące rynku najmu odpowiedziało 226 ankietowanych. Badanie obejmowało popyt i podaż na wtórnym rynku mieszkaniowym, z uwzględnieniem najmu.

Zebrane odpowiedzi pokazują, że struktura rynku pozostaje zróżnicowana. Największą część popytu generują krajowi najemcy indywidualni, a istotną grupę stanowią także studenci. Imigranci ekonomiczni i uchodźcy łącznie odpowiadają natomiast za około jedną piątą do jednej czwartej zawieranych umów.

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