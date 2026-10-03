Własne gniazdko na parkingu warte więcej niż miejsce postojowe? Ekspert mówi wprost

Olej napędowy nieubłaganie zmierza w kierunku 10 zł za litr, a po polskich drogach jeździ coraz więcej samochodów elektrycznych i hybryd plug-in. Tania jazda zależy jednak nie tylko od wybranego auta, lecz także od adresu zamieszkania. Właściciel domu może ładować samochód z własnej instalacji, a mając fotowoltaikę – dodatkowo wykorzystywać energię produkowaną na dachu. Mieszkaniec bloku musi uzyskać dostęp do punktu ładowania albo wkomponować wizyty na publicznej stacji w codzienny plan dnia. Analitycy portalu RynekPierwotny.pl sprawdzili, czy możliwość podłączenia auta zacznie wpływać na atrakcyjność i wartość mieszkania.

Wrześniowe wizyty na stacjach paliw stały się znacznie droższe. Według prognozy e-petrol.pl na tydzień od 21 do 27 września 2026 r. litr benzyny Pb95 może kosztować 8,11 zł, a oleju napędowego aż 9,28 zł. Granica 10 zł za litr diesla przestała być więc odległym i czysto teoretycznym scenariuszem, choć nie jest jeszcze prognozowaną średnią ceną krajową.

Diesel na ścieżce do 10 zł

Na kierunek cen może jednak wpłynąć zapowiadana interwencja państwa. Sejm 18 września ponownie uchwalił ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Danina ma obejmować zyski osiągnięte od marca 2026 r. do marca 2027 r., a uzyskane w ten sposób środki mają posłużyć do sfinansowania kolejnej odsłony programu „Ceny Paliwa Niżej”. Ustawa trafi teraz do Senatu, a następnie – jeżeli parlament zakończy nad nią prace – na biurko prezydenta. Nie przesądza to jeszcze ani o jej wejściu w życie, ani o skali i terminie ewentualnej obniżki cen na stacjach.

Niezależnie od krótkoterminowych działań osłonowych tak silny wzrost kosztów tankowania może ponownie skierować uwagę kierowców na samochody całkowicie elektryczne oraz hybrydy typu plug-in. Zwłaszcza te ostatnie pozwalają poruszać się po mieście na energii elektrycznej, a podczas dłuższych podróży korzystać z silnika spalinowego. Warunek jest jeden: akumulator trzeba regularnie ładować.

Rynek już wcześniej przesuwał się w tym kierunku. Jak podaje Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, w pierwszym półroczu 2026 r. liczba rejestracji nowych hybryd plug-in wzrosła aż o 97,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Z kolei pod koniec lipca po polskich drogach jeździło 145,3 tys. osobowych samochodów całkowicie elektrycznych i 157,1 tys. hybryd plug-in. Rosnące ceny paliw mogą ten proces dodatkowo przyspieszyć.

Podróż tym samym autem może kosztować 24 albo 60 zł na 100 km

Zakup auta z wtyczką nie gwarantuje jednak taniej jazdy. O jej koszcie decyduje miejsce, w którym samochód będzie najczęściej ładowany.

Pokażmy to na prostym modelu. Przyjmijmy, że samochód z silnikiem Diesla zużywa 6 litrów paliwa na 100 km, a litr kosztuje 9 zł. Przejechanie 100 km oznacza wtedy wydatek 54 zł.

Dla auta poruszającego się na energii elektrycznej przyjmijmy pobór 20 kWh z sieci na 100 km, uwzględniający straty podczas ładowania. Przy łącznym koszcie energii wynoszącym 1,20 zł za kWh przejechanie 100 km kosztowałoby 24 zł. Jeśli jednak kierowca korzysta z publicznego punktu, w którym pełny koszt wynosi 2,20 zł za kWh, rachunek rośnie do 44 zł. Przy stawce 3 zł za kWh osiągnąłby 60 zł, czyli więcej niż w przyjętym przykładzie z dieslem.

Kwoty są modelowe, a nie cennikowe. Rzeczywiste zużycie i ceny zależą od samochodu, temperatury, taryfy, operatora, abonamentu oraz rodzaju ładowania. Obliczenie pokazuje jednak zasadniczą różnicę: ten sam pojazd może być bardzo tani albo zaskakująco drogi w użytkowaniu, zależnie od dostępu kierowcy do energii.

– Drożejące paliwa mogą zwiększyć zainteresowanie samochodami elektrycznymi i hybrydami plug-in, ale korzyść nie rozłoży się jednakowo. Właściciel domu z własnym punktem ładowania jest w zupełnie innej sytuacji niż mieszkaniec bloku skazany na droższą i nie zawsze dostępną infrastrukturę publiczną. O ekonomii samochodu zaczyna więc decydować nie tylko jego napęd, lecz także nieruchomość, przy której jest parkowany – komentuje Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Fotowoltaika jeszcze zwiększa przewagę właściciela domu

Różnica w kosztach może być jeszcze większa w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne. Jeżeli samochód jest ładowany w godzinach produkcji energii albo dom dysponuje magazynem energii i inteligentnym systemem sterowania, część przejazdów może być zasilana prądem wytworzonym na własnym dachu.

Nie oznacza to jazdy całkowicie za darmo. Instalacja fotowoltaiczna kosztowała, urządzenia z czasem się zużywają, a energia wykorzystana do ładowania samochodu nie może zostać zużyta w inny sposób ani rozliczona jako nadwyżka oddana do sieci. Bieżący wydatek związany z przejechaniem kolejnych kilometrów może być jednak bardzo niski.

Samochód staje się w takim układzie odbiornikiem domowych nadwyżek energii. Zamiast oddawać je do sieci na warunkach wynikających z systemu rozliczeń, właściciel może zwiększać autokonsumpcję i ograniczać zakup benzyny albo oleju napędowego.

– Dom z fotowoltaiką i własnym punktem ładowania daje kierowcy przewagę, której mieszkaniec bloku najczęściej nie jest w stanie odtworzyć. Przy drogich paliwach możliwość wykorzystania energii produkowanej na własnym dachu może stać się kolejnym argumentem przy wyborze nie tylko samochodu, lecz także miejsca zamieszkania – zauważa Jarosław Jędrzyński.

Hybryda plug-in potrzebuje wtyczki

Problem szczególnie wyraźnie widać w przypadku hybryd plug-in. Taki samochód może wykonywać znaczną część codziennych przejazdów na energii elektrycznej, a silnik spalinowy uruchamiać podczas dłuższej trasy albo po wyczerpaniu użytkowej części akumulatora.

Jeżeli jednak właściciel nie ma gdzie regularnie ładować samochodu, podstawowa zaleta napędu zaczyna znikać. Auto nadal przewozi akumulator i cały dodatkowy układ elektryczny, ale coraz częściej korzysta z benzyny. PHEV bez dostępu do wtyczki może więc okazać się cięższym samochodem spalinowym zamiast sposobem na ucieczkę od drogich paliw.

Do tego dochodzi troska o kondycję akumulatora. Sam brak codziennego podłączania samochodu nie oznacza jego automatycznego niszczenia, ponieważ system zarządzania baterią chroni ją przed faktycznym rozładowaniem do zera. Nie jest jednak obojętne, w jakim stanie akumulator pozostaje przez dłuższy czas. Utrzymywanie go na skrajnie niskim lub wysokim poziomie naładowania, zwłaszcza w niekorzystnej temperaturze, może przyspieszać starzenie. Dlatego kierowca powinien przestrzegać zaleceń producenta dotyczących ładowania oraz dłuższego postoju pojazdu.

Przed zakupem auta warto więc odpowiedzieć nie tylko na pytanie o jego katalogowy zasięg elektryczny. Równie istotne jest ustalenie, gdzie będzie ładowane przez większość tygodnia, ile rzeczywiście będzie kosztowała pobrana energia oraz czy sposób użytkowania pozwoli utrzymać akumulator w zalecanych warunkach.

Publiczna ładowarka działa najlepiej, gdy pasuje do codziennego życia

Brak własnej ładowarki nie musi przekreślać ekonomicznego sensu auta z wtyczką. Publiczny punkt może być dobrym rozwiązaniem, jeżeli ładowanie da się połączyć z czynnością, którą kierowca i tak wykonuje.

Godzina lub dwie pozostawienia samochodu przy miejscu pracy, basenie, centrum handlowym, obiekcie sportowym albo parkingu przesiadkowym może wystarczyć do uzupełnienia energii potrzebnej na dłuższy dystans miejskiej jazdy. Ładowanie nie wymaga wtedy dodatkowego czasu – odbywa się podczas pracy, zakupów, treningu czy korzystania z innych usług.

Sytuacja zmienia się, gdy trzeba specjalnie jechać do ładowarki, czekać na wolne stanowisko, a później wracać po samochód. Finansowa oszczędność zostaje wtedy okupiona czasem i koniecznością planowania. Publiczna stacja jest zatem realną alternatywą dla ładowania przy domu dopiero wtedy, gdy odpowiada rytmowi życia konkretnego kierowcy.

Pod koniec lipca 2026 r. w Polsce działały 13 454 ogólnodostępne punkty ładowania. Nieco ponad połowę stanowiły szybkie punkty prądu stałego, a pozostałą część wolniejsze punkty prądu przemiennego. Krajowa liczba nie odpowiada jednak na najważniejsze pytanie mieszkańca: czy odpowiedni punkt znajduje się blisko jego domu, jest dostępny wtedy, gdy go potrzebuje, i oferuje akceptowalną cenę.

Miejsce postojowe przestaje być tylko miejscem postojowym

Rosnąca liczba samochodów z wtyczką może zmienić sposób oceny mieszkań i miejsc postojowych. Do pytań o cenę, metraż, piwnicę, windę oraz opłaty eksploatacyjne dołączy kolejne: czy przy kupowanym stanowisku można ładować samochód?

Nie oznacza to, że każde miejsce musi od razu otrzymać własny wallbox. Ważniejsza jest możliwość łatwego i bezpiecznego uruchomienia ładowania w przyszłości: przygotowana trasa kablowa, odpowiednie zabezpieczenia, wystarczająca moc, indywidualny pomiar oraz system, który pozwoli rozdzielać dostępny prąd pomiędzy większą liczbę samochodów.

Właśnie tutaj pojawia się pole do konkurowania dla deweloperów. Jeden sprzedawca może ograniczyć się do ogólnego zapewnienia, że osiedle jest „przygotowane pod elektromobilność”. Inny może przedstawić kupującemu konkretną informację: co zostało wykonane, jaką moc przewidziano, ile kosztuje uruchomienie punktu i w jaki sposób będzie rozliczana energia.

– Dziś możliwość ładowania może pomóc sprzedać miejsce postojowe. Za kilka lat brak takiej możliwości może utrudniać sprzedaż całego mieszkania. Nie chodzi jeszcze o prostą premię cenową za wallbox, lecz o użyteczność nieruchomości dla coraz większej grupy nabywców – ocenia ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Przepisy wymagają kanałów, ale nie ładowarki w każdym miejscu

Obowiązujące regulacje przewidują już przygotowanie nowych budynków mieszkalnych do rozwoju elektromobilności. W budynkach, z którymi związanych jest więcej niż dziesięć stanowisk postojowych, należy wykonać kanały na przewody i kable elektryczne umożliwiające zainstalowanie punktów ładowania na wszystkich stanowiskach. Dotyczy to zarówno miejsc znajdujących się wewnątrz budynku, jak i parkingu do niego przylegającego.

Wymaganie wykonania infrastruktury kanałowej nie oznacza jednak, że przy każdym stanowisku od razu znajdzie się działające urządzenie. Ministerialne objaśnienia również wyraźnie rozróżniają instalowanie punktów ładowania od wstępnego wyposażania parkingów w kanały na przewody.

Dlatego określenie „przygotowane pod ładowarkę” może opisywać bardzo różne standardy. Czasami oznacza jedynie pozostawiony przepust. W innym przypadku obejmuje instalację, zabezpieczenia, pomiar oraz możliwość podłączenia urządzenia bez dodatkowych prac w częściach wspólnych.

Kupujący powinien więc zapytać, czy przygotowanie dotyczy dokładnie jego stanowiska, skąd będzie ono zasilane, jaka moc jest dostępna i kto poniesie koszt wykonania brakujących elementów. Sama możliwość techniczna istniejąca gdzieś na osiedlu nie gwarantuje jeszcze, że samochód da się na danym miejscu rzeczywiście ładować.

Elektromobilność nie może kończyć się na bramie garażu

Szczególnej uwagi wymagają miejsca naziemne. W wielu inwestycjach część stanowisk znajduje się w hali garażowej, a część na parkingu pod chmurką. Te drugie bywają traktowane jak najprostszy fragment zagospodarowania terenu, chociaż również one będą musiały obsługiwać samochody z wtyczką.

Doprowadzenie kanałów, zaplanowanie punktów zasilania oraz przygotowanie fundamentów pod przyszłe słupki jest stosunkowo łatwe podczas budowy osiedla. Później może wymagać rozbierania nawierzchni, prowadzenia przewodów przez zagospodarowany teren i ponownego uzgadniania przebiegu instalacji.

Deweloper nie musi montować kilkudziesięciu ładowarek, zanim pojawią się użytkownicy. Powinien jednak zaprojektować osiedle tak, aby kolejne punkty można było uruchamiać bez rozkopywania parkingu i przebudowy całego układu zasilania.

Szczególne znaczenie będzie miało dynamiczne zarządzanie mocą. Nie każdy samochód musi ładować się przez całą noc z maksymalną mocą. System może rozdzielać dostępny zasób pomiędzy podłączone pojazdy, uwzględniając obciążenie budynku. Dzięki temu rozwój infrastruktury nie musi oznaczać zapewnienia pełnej mocy wszystkim stanowiskom jednocześnie.

We wspólnotach pierwszy kabel nie może wyznaczyć całego systemu

Jeszcze większym wyzwaniem będą istniejące bloki i osiedla. Początkowo zarządca może otrzymać jeden wniosek o zgodę na montaż. Po pewnym czasie pojawią się kolejne. Jeżeli każdy właściciel będzie prowadził własny przewód i instalował osobny system rozliczania, w garażu może powstać kosztowna plątanina niespójnych rozwiązań.

Dlatego wspólnota nie powinna ograniczać się do rozpatrywania każdego wniosku w oderwaniu od następnych. Rozsądniejszym rozwiązaniem jest wcześniejsze sprawdzenie dostępnej mocy, przygotowanie docelowego projektu dla wszystkich stanowisk oraz ustalenie zasad finansowania, pomiaru i rozliczania energii.

Ustawa o elektromobilności reguluje indywidualną procedurę instalowania punktu w budynku wielorodzinnym mającym więcej niż trzy samodzielne lokale. Wniosek składa osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu i stanowisko postojowe do wyłącznego użytku. W przypadku wspólnoty zgoda na instalację punktu o mocy mniejszej niż 11 kW stanowi czynność zwykłego zarządu. Wnioskodawca zobowiązuje się co do zasady pokryć koszty zakupu i montażu.

Procedura pomaga rozwiązać pojedynczy przypadek, ale nie zastępuje planu dla całego budynku. Gdy samochodów z wtyczką będzie kilkanaście lub kilkadziesiąt, kluczowe staną się wspólna instalacja główna, zarządzanie mocą i jednolity system rozliczeń.

Presja nie ominie także parkingów zewnętrznych należących do wspólnot i spółdzielni. Tam poza doprowadzeniem zasilania trzeba rozstrzygnąć status stanowisk, przebieg instalacji przez nieruchomość wspólną, zabezpieczenie urządzeń oraz odpowiedzialność za ich utrzymanie.

Dwa rynki mieszkań i dwa tempa zmian

Na rynku pierwotnym infrastrukturę można zaprojektować przed rozpoczęciem budowy, a jej koszt rozłożyć na całą inwestycję. Na rynku istniejących mieszkań potrzeba ładowania ujawni się dopiero wtedy, gdy mieszkańcy zaczną składać wnioski. Wówczas może się okazać, że potrzebna jest przebudowa instalacji, zwiększenie mocy albo wykonanie długiej i kosztownej trasy kablowej.

Powstaną więc dwa tempa zmian. Nowoczesne osiedla będą wykorzystywać gotowość do ładowania jako argument sprzedażowy. Starsze budynki będą nadrabiać zaległości pod presją mieszkańców, dla których brak dostępu do prądu oznacza wyższy koszt korzystania z samochodu.

Podwyżki cen paliw mogą tę różnicę uwidocznić szybciej, niż zakładano. Gdy tankowanie auta spalinowego kosztuje coraz więcej, możliwość nocnego ładowania przestaje być udogodnieniem przeznaczonym na odległą przyszłość. Staje się elementem bieżącego domowego budżetu.

– Rewolucja nie zacznie się jednak wtedy, gdy przy każdym stanowisku zawiśnie wallbox. Zacznie się wtedy, gdy każde miejsce postojowe będzie można bez wielomiesięcznej batalii, rozkopywania osiedla i przebudowy całej instalacji zmienić w bezpieczne miejsce do ładowania samochodu – podsumowuje analityk portalu RynekPierwotny.pl.

Autor: Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl

Czytaj też:

Kupujesz mieszkanie od dewelopera? Gotowe lokale mogą być tańsze Czytaj też:

Deweloper chce dopłaty do mieszkania. Nowe przepisy mogą zmienić zasady