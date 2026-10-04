Bezpieczny adres nabiera nowego znaczenia. To może zmienić rynek mieszkań

Jeszcze 13 września syreny ostrzegały mieszkańców części Lubelszczyzny. Cztery dni później zawyły ponownie, a Alert RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza trafił do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Polecenie brzmiało jednoznacznie: „Znajdź bezpieczne miejsce”. Powtarzające się alarmy nadają temu pytaniu nową wagę, ponieważ wiele osób nadal nie wie, gdzie w pobliżu domu może się rzeczywiście schronić.

Jak wskazują analitycy portalu RynekPierwotny.pl, dla rynku mieszkaniowego oznacza to nowe kryterium oceny adresu: nie tylko ile kosztuje lokal i jak daleko jest do centrum, lecz także jaki plan bezpieczeństwa ma budynek i jego najbliższa okolica.

Alarm nie był jednorazowym incydentem

17 września przed południem mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali kolejny Alert RCB: „Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów”. Syreny alarmowe uruchomiono między innymi w Lublinie i Rzeszowie, a także w innych miejscowościach objętych ostrzeżeniem.

Powodem było zbliżanie się do polskiej granicy rosyjskiego drona odrzutowego. Poderwano polskie myśliwce, a systemy obrony powietrznej postawiono w stan gotowości. Według informacji przekazanych przez Dowództwo Operacyjne dron spadł albo został zestrzelony po ukraińskiej stronie, około 4 km od granicy. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. O alarmie informowały Wirtualna Polska oraz „Rzeczpospolita”.

Był to już drugi taki alarm w ciągu kilku dni. W nocy z 12 na 13 września rosyjski dron uderzył w ciężarówkę przy stacji paliw po ukraińskiej stronie granicy, około 800 metrów od przejścia Dorohusk–Jagodzin. Kilka godzin później inny dron uszkodził lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Polska Straż Graniczna wstrzymała odprawy, a osoby znajdujące się na przejściach zostały ewakuowane.

Wówczas syreny uruchomiono w Chełmie oraz w powiatach włodawskim, łęczyńskim, świdnickim, chełmskim i krasnostawskim. Na telefony mieszkańców również trafił Alert RCB z poleceniem ukrycia się w bezpiecznym miejscu.

I właśnie powtarzalność tego polecenia ujawnia podstawowy problem. System ostrzegania potrafi uruchomić się szybko, ale wielu mieszkańców nadal nie wie, co w praktyce oznacza „bezpieczne miejsce” ani gdzie go szukać. W gminie Dorohusk nie ma ani jednego schronu. Samorząd dopiero przystosowuje szkoły, urząd, ośrodek zdrowia i inne budynki na miejsca doraźnego schronienia. Wirtualna Polska opisała sytuację mieszkańców po pierwszym realnym alarmie, natomiast Reuters poinformował o wzmacnianiu infrastruktury polskich przejść granicznych.

To nie znaczy, że alarmy są niepotrzebne. Ostrzeżenie jest jednym z najważniejszych elementów ochrony ludności. Jednak informacja o zagrożeniu powinna prowadzić do kolejnej, możliwie jednoznacznej odpowiedzi: co mieszkaniec ma zrobić i dokąd może bezpiecznie dotrzeć.

Mapa pełna punktów, ale niekoniecznie schronów

Państwowa Straż Pożarna udostępniła narzędzie „Gdzie się ukryć”, które wskazuje najbliższe punkty schronienia i może prowadzić do nich użytkownika na mapie. Po wcześniejszym pobraniu danych dla wybranej gminy aplikacja może działać również bez połączenia z internetem.

Według informacji MSWiA baza obejmowała już ponad 70 tys. obiektów, mogących łącznie pomieścić około 20 mln osób. W marcu 2026 r. Geoportal informował o ponad 82 tys. punktów. Liczby wyglądają imponująco, ale nie powinny być utożsamiane z liczbą schronów.

Punktami schronienia mogą być piwnice, garaże podziemne, przejścia, tunele i inne istniejące części budynków, które zapewniają podstawową ochronę, przede wszystkim przed odłamkami oraz niektórymi skutkami konwencjonalnych środków rażenia. Sam wpis na mapie nie oznacza więc, że obiekt jest hermetyczny, ma filtrowentylację i zapewnia ochronę taką jak profesjonalny schron.

Oficjalna aplikacja pomaga odpowiedzieć na pytanie: „gdzie w pobliżu znajduje się miejsce dające większą ochronę niż ulica lub pomieszczenie z dużymi przeszkleniami?”. Nie zawsze odpowiada natomiast na pytanie: „gdzie znajduje się schron odporny na określony rodzaj ataku?”.

To rozróżnienie jest kluczowe również dla osób kupujących mieszkania. Symbol na mapie nie powinien być automatycznie interpretowany jako potwierdzenie, że w budynku znajduje się pełnowartościowy schron.

Schron, ukrycie, miejsce doraźnego schronienia i punkt schronienia

Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej wprowadza kilka kategorii obiektów, które zapewniają różny poziom zabezpieczenia.

Schron jest uznaną budowlą ochronną o konstrukcji zamkniętej i hermetycznej, wyposażoną w urządzenia filtrowentylacyjne lub pochłaniacze regeneracyjne.

Ukrycie również jest uznaną budowlą ochronną, ale ma konstrukcję niehermetyczną. Nie zapewnia więc takiego samego poziomu ochrony jak schron.

Miejsce doraźnego schronienia jest obiektem budowlanym przystosowanym do tymczasowego ukrycia ludzi. Może zostać zorganizowane np. w odpowiednio przygotowanej piwnicy, garażu albo części budynku.

Punkt schronienia ma zapewniać podstawową ochronę przed nagłymi zjawiskami pogodowymi oraz skutkami użycia konwencjonalnych środków rażenia, w szczególności przed odłamkami. Jest rozwiązaniem potrzebnym, ale nie powinien być przedstawiany jako odpowiednik schronu.

Samo zejście poniżej poziomu gruntu nie rozstrzyga więc o poziomie bezpieczeństwa. Garaż może być wyłącznie garażem, punktem schronienia, przestrzenią umożliwiającą zorganizowanie miejsca doraźnego schronienia albo częścią profesjonalnej budowli ochronnej. O jego rzeczywistych właściwościach decydują konstrukcja, wyposażenie, formalny status, stan techniczny oraz sposób udostępnienia.

Gdy w pobliżu nie ma schronu

Brak profesjonalnego schronu nie oznacza, że wszystkie miejsca zapewniają identyczny — czyli zerowy — poziom ochrony. W sytuacji alarmu należy przede wszystkim stosować się do komunikatów służb i nie podejmować pochopnej próby dotarcia do odległego obiektu, jeżeli oznaczałoby to pozostawanie na otwartej przestrzeni.

Jeżeli nie można bezpiecznie dotrzeć do schronu lub wskazanego miejsca ukrycia, ochrony należy szukać w piwnicy, garażu podziemnym, na najniższej kondygnacji albo w pomieszczeniu bez okien i przeszkleń. W budynku mieszkalnym może to być wewnętrzny korytarz lub łazienka oddzielona od elewacji pełnymi ścianami.

Nie chodzi o uznanie zwykłej łazienki za schron. Celem jest ograniczenie ryzyka zranienia odłamkami, fragmentami elewacji i rozbitym szkłem. Jak wyjaśniał po ostatnim alarmie wicewojewoda lubelski, jeżeli nie można dotrzeć do wyznaczonego miejsca, należy wybierać piwnice, garaże, najniższe kondygnacje oraz pomieszczenia bez okien, najlepiej osłonięte ścianą konstrukcyjną. Takie zalecenia przekazał Lubelski Urząd Wojewódzki za pośrednictwem Radia Lublin.

Najbliższe miejsce warto jednak sprawdzić wcześniej. Dopiero po uruchomieniu syreny nie powinno się po raz pierwszy szukać adresu, zastanawiać nad trasą ani sprawdzać, czy drzwi do wskazanego garażu są otwarte.

Adres może zyskać nowy parametr

Przez lata bezpieczeństwo lokalizacji kojarzyło się na rynku mieszkaniowym głównie z poziomem przestępczości, oświetleniem ulic, sąsiedztwem albo ryzykiem powodziowym. Wojna tocząca się za wschodnią granicą rozszerza to pojęcie.

Kupujący może zacząć pytać nie tylko o czas dojazdu do centrum, szkołę i przystanek, lecz także o odległość od sprawdzonego miejsca schronienia. Znaczenie mogą mieć konstrukcja budynku, dostęp do części podziemnej, liczba przeszkleń, możliwość wejścia do garażu bez zasilania oraz procedury wspólnoty lub zarządcy.

Nie należy oczekiwać, że bliskość schronu od razu pojawi się w cennikach obok piętra, balkonu i miejsca postojowego. Zbyt mało jest porównywalnych danych, a poziom ochrony poszczególnych obiektów bardzo się różni. Można jednak przewidywać, że bezpieczeństwo będzie stopniowo stawało się jednym z elementów jakości lokalizacji — zwłaszcza we wschodniej Polsce i w sąsiedztwie infrastruktury o znaczeniu strategicznym.

– Dotychczas mieszkanie miało zapewniać przede wszystkim wygodę, prywatność i ochronę majątku. Ostatnie alarmy przypominają, że budynek jest także pierwszą linią ochrony człowieka. Nie oznacza to, że każdy kupujący zacznie szukać lokalu nad schronem. Coraz więcej osób może jednak chcieć wiedzieć, jaki realny plan bezpieczeństwa ma budynek i jego najbliższa okolica – zauważa Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Nowy budynek nie zawsze oznacza nowe wymagania

Od 2026 r. obowiązują przepisy, zgodnie z którymi podziemne kondygnacje budynków wielorodzinnych i garaże podziemne — jeżeli nie przewidziano w nich budowli ochronnej — powinny być projektowane i wykonywane w sposób umożliwiający zorganizowanie miejsc doraźnego schronienia.

Nie oznacza to jednak, że każde mieszkanie sprzedawane obecnie przez dewelopera znajduje się w budynku objętym tymi wymaganiami. Przepisy stosuje się zasadniczo do inwestycji, dla których odpowiedni wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zostały złożone po 31 grudnia 2025 r. Data rozpoczęcia sprzedaży, podpisania umowy albo przekazania kluczy nie musi więc przesądzać o zastosowanym standardzie.

Co więcej, „możliwość zorganizowania miejsca doraźnego schronienia” nie oznacza automatycznie, że w chwili odbioru mieszkań funkcjonuje tam gotowy schron. Konstrukcja może być przygotowana do określonego wykorzystania, ale pozostają jeszcze kwestie wyposażenia, organizacji, utrzymania oraz czasu potrzebnego do uruchomienia funkcji ochronnej.

Dlatego hasło „garaż przygotowany na sytuacje kryzysowe” wymaga doprecyzowania. Kupujący powinien wiedzieć, czy chodzi o profesjonalną budowlę ochronną, zorganizowane miejsce doraźnego schronienia, punkt schronienia, czy jedynie rozwiązania konstrukcyjne pozwalające na przyszłe dostosowanie przestrzeni.

Podstawą oceny pozostają ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej, w szczególności art. 83, 84, 84a, 94 i 206, a nie samo sformułowanie użyte w folderze reklamowym.

Pięć pytań do dewelopera lub zarządcy

Nabywca nie musi sam obliczać odporności konstrukcji. Powinien jednak uzyskać jednoznaczne odpowiedzi na kilka podstawowych pytań.

Po pierwsze: jaki status ma wskazana przestrzeń? Czy jest to schron, ukrycie, miejsce doraźnego schronienia, punkt schronienia czy dopiero pomieszczenie możliwe do przystosowania? Po drugie: co obejmuje deklarowana funkcja? Czy dotyczy całej hali garażowej, czy tylko jej wydzielonego fragmentu? Po trzecie: ile osób może się tam schronić i z jakiej dokumentacji wynika ta pojemność? Nie powinna ona być szacowana wyłącznie na podstawie powierzchni widocznej na rzucie. Po czwarte: jak będzie wyglądał dostęp podczas alarmu? Czy drzwi można otworzyć bez prądu, kto posiada klucze i czy do pomieszczenia mogą wejść osoby niemające miejsca postojowego? Po piąte: kto odpowiada za utrzymanie i przygotowanie obiektu? Instalacje, drzwi, wentylacja i wyposażenie wymagają przeglądów. Standard istnieje tylko wtedy, gdy pozostaje sprawny również kilka lub kilkanaście lat po wybudowaniu osiedla.

Miejsce na mapie nie zawsze oznacza otwarte drzwi

Dostępność może okazać się równie ważna jak parametry techniczne. Część potencjalnych miejsc schronienia znajduje się w budynkach prywatnych, garażach zamykanych bramą albo pomieszczeniach dostępnych wyłącznie dla użytkowników konkretnego obiektu.

Od 29 maja 2026 r. ustawa nakłada na właściciela lub zarządcę obiektu, w którym znajduje się punkt schronienia, obowiązek udostępnienia go — w miarę możliwości — osobom chroniącym się podczas ogłoszonego alarmu, na czas trwania zagrożenia. Sformułowanie „w miarę możliwości” pokazuje jednak, że sam symbol na mapie nie zastępuje procedury dostępu.

Nabycie miejsca postojowego nie powinno być interpretowane jako automatyczna rezerwacja miejsca w schronie. Z drugiej strony brak własnego stanowiska parkingowego nie musi oznaczać wykluczenia z możliwości skorzystania z funkcji ochronnej. W przypadku obiektów zbiorowej ochrony znajdujących się w budynkach niepublicznych, pierwszeństwo mają zasadniczo użytkownicy danego budynku.

Zarządca osiedla powinien więc wiedzieć nie tylko, gdzie znajduje się punkt, lecz także kto i w jaki sposób go otworzy. Najlepsza lokalizacja na mapie niewiele znaczy, jeżeli podczas alarmu mieszkańcy po raz pierwszy spotkają się przed zamkniętą bramą.

Ostrzeżenie musi prowadzić do konkretnego miejsca

Ostatnie alarmy na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu były testem nie tylko systemu wojskowego i powiadamiania, ale również codziennej odporności miast, gmin i budynków. Pokazały, że pomiędzy wysłaniem komunikatu a zapewnieniem mieszkańcom ochrony pozostaje luka organizacyjna.

Nie da się szybko wybudować sieci profesjonalnych schronów dla wszystkich. Można jednak sprawdzić istniejące obiekty, jasno opisać ich kategorie, zapewnić dostęp, przeprowadzić lokalne ćwiczenia i przekazać mieszkańcom prostą instrukcję postępowania. Gmina powinna umieć odpowiedzieć, gdzie znajduje się najbliższe miejsce, zarządca — jak zostanie ono otwarte, a deweloper — jaki standard rzeczywiście sprzedał.

— Bezpieczeństwa nie można zagwarantować jednym SMS-em ani symbolem w aplikacji. Alarm spełnia swoją funkcję dopiero wtedy, gdy człowiek wie, co zrobić po jego otrzymaniu. W mieszkaniu, budynku i całej okolicy musi istnieć nie tylko plan ewakuacji, ale również realny plan schronienia — podsumowuje ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Autor: Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl

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