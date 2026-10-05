Własne „M” za wszelką cenę. Polacy płacą za to ciasnotą

Małe jest piękne? Być może w świecie designu. W mieszkaniu już niekoniecznie. Zwłaszcza gdy „małe” oznacza jeden pokój dzielony z rodzeństwem, rodzicami albo własnymi dziećmi. Polska przez lata dorobiła się za to specyficznego paradoksu: mamy wyjątkowo dużo mieszkań własnościowych, stosunkowo niewiele gospodarstw domowych przeciążonych kosztami ich utrzymania, a jednocześnie należymy do europejskiej czołówki pod względem przeludnienia.

Skąd ten fenomen? Odpowiedź prowadzi nie tylko przez ceny nieruchomości, ale także przez schedę PRL-u i głęboko zakorzenioną w Polsce kulturę posiadania własnego „M”. I choć Polska gospodarka w wielu aspektach dogoniła europejską czołówkę, to w kwestii powierzchni, na której mieszkamy, jesteśmy na szarym końcu. Jakie są tego przyczyny?

Mieszkanie nie pożera domowego budżetu. Tylko czy to naprawdę dobra wiadomość?

Jeśli na polski rynek mieszkaniowy spojrzeć wyłącznie przez pryzmat kosztów utrzymania, powodów do narzekania rzeczywiście jest niewiele. Mieszkanie stosunkowo rzadko pochłania nad Wisłą ponad 40 proc. dochodu rozporządzalnego gospodarstwa domowego.

– Wydatki na raty kredytu, media, ubezpieczenie i remonty pochłaniają ponad 40 proc. dochodu rozporządzalnego jedynie w przypadku 4,1 proc. Polaków – zauważa Gabriela Prygiel, ekspertka portalu RynekPierwotny.pl.

W całej Unii Europejskiej niższy wskaźnik mają tylko Słowacja i Słowenia (po 3,5 proc.), Chorwacja (3,2 proc.) oraz Cypr (2,4 proc.). Na tle zachodnich sąsiadów możemy więc wyglądać wręcz jak mieszkaniowy raj. We Francji wskaźnik sięga 6,4 proc., w Niemczech 11,2 proc., a w Danii aż 23,4 proc.

Tyle że statystyka ma tutaj drugie dno. Bo fakt, że mieszkanie nie pochłania ogromnej części domowego budżetu, nie oznacza jeszcze, że łatwo jest je kupić. A już tym bardziej, że Polacy mieszkają przestronnie.

Tani w utrzymaniu, drogi na wejściu

I właśnie tutaj kończy się pierwsza, całkiem optymistyczna historia. Polska może pochwalić się niskim odsetkiem gospodarstw domowych przeciążonych kosztami mieszkania, ale jednocześnie wejście na rynek nieruchomości stało się dla wielu osób coraz trudniejszym zadaniem.

Powód jest dość prosty: ogromna część Polaków mieszka w lokalach, które zostały kupione dawno temu i dziś nie są już obciążone kredytem. Ich właściciele nie muszą więc mierzyć się z tym samym ciężarem finansowym co osoby, które dopiero próbują kupić mieszkanie.

Z danych Eurostatu wynika, że 75 proc. Polaków mieszka w lokalu własnościowym, który nie jest obciążony kredytem. Daje nam to czwarty wynik w Unii Europejskiej. Mówimy więc o milionach gospodarstw domowych, których budżetu nie uszczupla comiesięczna rata. Do tego dochodzi solidny wzrost płac w ostatnich latach oraz wciąż relatywnie niskie rachunki za media.

To jednak dobra wiadomość przede wszystkim dla tych, którzy klucze do własnego mieszkania już mają. Dla tych, którzy dopiero chcą je zdobyć, obraz wygląda znacznie mniej różowo.

– Powyższy wskaźnik mierzy przeciążenie kosztami, a nie próg wejścia. W polskich warunkach wąskim gardłem jest to drugie, a Polska wypada w tym rankingu już mniej korzystnie. Ceny mieszkań w ciągu 7 lat wzrosły o ok. 88 proc. na rynku pierwotnym (I kw. 2026 vs. I kw. 2019), co na tym tle daje nam niechlubne 5. miejsce wśród najszybciej drożejących mieszkań – tłumaczy Gabriela Prygiel.

Krótko mówiąc: kto już mieszka na swoim, może patrzeć na statystyki z pewnym spokojem. Kto dopiero próbuje wejść na rynek, ma znacznie więcej powodów do zadumy.

Scheda PRL-u wciąż ma się dobrze. Polacy chcą mieć własne „M”

Jest jeszcze jeden element tej układanki. I tym razem nie chodzi ani o ceny, ani o wysokość rat. Chodzi o przekonanie, które w Polsce jest niemal tak mocne jak zamiłowanie do narzekania na ceny mieszkań: najlepiej mieć własne „M”. Bo własność jest nad Wisłą czymś więcej niż tylko formą zaspokojenia potrzeby mieszkaniowej. To symbol stabilizacji, bezpieczeństwa i życiowego sukcesu. To także jedna z najbardziej widocznych pozostałości po epoce, w której własne mieszkanie było dobrem deficytowym, a jego zdobycie potrafiło być projektem na całe życie.

Scheda PRL-u nie zniknęła więc wraz z transformacją. Widać ją między innymi w strukturze własności mieszkań. 87 proc. Polaków mieszka we własnym lokalu, a tylko 13 proc. wynajmuje. Dla porównania, w Niemczech proporcje są bliskie 50:50.

Skąd tak duża różnica? Zdaniem ekspertki portalu RynekPierwotny.pl znaczenie ma właśnie „kultura własności” przekazywana z pokolenia na pokolenie i dodatkowo wzmocniona przez transformację ustrojową, w tym uwłaszczenie w zasobie spółdzielczym i komunalnym w latach 90.

To również jedna z przyczyn, dla których najem instytucjonalny może rozwijać się w Polsce wolniej niż w zachodniej Europie. Sektor Private Rented Sector konkuruje nie tylko z rozdrobnionym najmem prywatnym, lecz przede wszystkim z mocno zakorzenionym przekonaniem, że wynajmowanie mieszkania jest etapem przejściowym. Celem ma być własność.

I tutaj pojawia się kolejny paradoks.

– Pociąga to za sobą kolejne konsekwencje. Skoro najem funkcjonuje w świadomości jako etap przejściowy, młodzi przesuwają moment usamodzielnienia. Osoby po studiach, z pracą i własnymi dochodami, wciąż mieszkające u rodziców, doczekały się własnej definicji „gniazdowników”. W grupie wiekowej 25–34 lata jest ich w Polsce 51 proc. To czwarty wynik w Unii; częściej zjawisko to występuje tylko w Chorwacji, Grecji i na Słowacji. Przeciętna wyprowadzka z domu rodzinnego następuje u nas około 27. roku życia – dodaje ekspertka portalu RynekPierwotny.pl.

Gdy własne mieszkanie jest poza zasięgiem, zostaje pokój u rodziców

Młody Polak staje więc przed dość osobliwym wyborem. Własne mieszkanie jest drogie, wynajem często traktowany jest jako rozwiązanie tymczasowe, a społeczne oczekiwanie posiadania własnego „M” pozostaje silne. W efekcie trzecia droga – pozostanie w domu rodzinnym – okazuje się rozwiązaniem najtańszym i najbardziej dostępnym.

Tyle że rachunek za tę decyzję niekoniecznie przychodzi w postaci przelewu do banku czy właściciela mieszkania. Czasem płaci się za nią metrami kwadratowymi i późniejszym usamodzielnieniem.

Na statystycznego Polaka przypada 1,2 pokoju wobec unijnej średniej na poziomie 1,7. W lokalach uznawanych przez Eurostat za przeludnione mieszka ok. 31 proc. Polaków, podczas gdy średnia unijna wynosi ok. 17 proc.

I nagle wcześniejsza, bardzo korzystna statystyka dotycząca kosztów utrzymania zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. Być może mieszkanie nie pochłania ogromnej części dochodu dlatego, że jego koszty są dzielone między większą liczbę osób. Nie zawsze jest więc tanio – czasem po prostu ciasno.

– Niski poziom przeciążenia kosztami mieszkaniowymi wcale nie musi oznaczać, że w Polsce żyje się tanio. Raczej maskuje sposób, w jaki zorganizowaliśmy gospodarstwa domowe, gdzie i koszty utrzymania mieszkania rozkładają się na większą liczbę osób. Wysoką cenę płacimy więc niekoniecznie wyłącznie w wymiarze finansowym, ale także poprzez sposób, w jaki organizujemy swoje życie mieszkaniowe: późniejsze usamodzielnianie się, współzamieszkiwanie w większych gospodarstwach domowych czy ograniczoną przestrzeń – podsumowuje Prygiel.

Polski problem mieszkaniowy nie sprowadza się więc wyłącznie do tego, ile kosztuje metr kwadratowy. To także historia o tym, jak przez dekady nauczyliśmy się mieszkać, co uznajemy za życiowy sukces i dlaczego własne „M” wciąż wygrywa z wynajmem. Tyle że za tę mieszkaniową filozofię płacimy czasem nie ratą, lecz przestrzenią, prywatnością i późniejszym wejściem w dorosłość.

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