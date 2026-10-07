Prawie 67 metrów za 114 tys. zł. Takie mieszkania trafiają na przetargi

Agencja Mienia Wojskowego wystawia na sprzedaż kolejne nieruchomości ze swojego zasobu. Wśród ofert znajdują się mieszkania, których ceny wywoławcze są znacznie niższe od kwot spotykanych na rynku prywatnym. Najwięcej takich lokali można znaleźć w mniejszych miejscowościach.

Nieruchomości są sprzedawane w przetargach. Podawana w ogłoszeniu kwota nie musi być więc ceną, którą ostatecznie zapłaci nabywca. Jeśli chętnych będzie więcej, cena może wzrosnąć w trakcie postępowania.

Mieszkania AMW na sprzedaż. Najtańsze za 88 tys. zł

Duża grupa tanich ofert znajduje się w Mirosławcu Górnym przy ul. Lotnictwa Polskiego. Większość wystawionych tam mieszkań ma ponad 60 mkw., a ich ceny wywoławcze wynoszą od około 88 tys. do 124 tys. zł.

Najtańsza przedstawiona oferta dotyczy mieszkania o powierzchni 48,97 mkw. przy ul. Lotnictwa Polskiego 4/6. Cena wywoławcza została ustalona na 88 tys. zł, co oznacza około 1797 zł za metr kwadratowy. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z toaletą.

Ponad 60 metrów za niewiele ponad 100 tys. zł

Przy ul. Lotnictwa Polskiego 5/16 wystawiono z kolei mieszkanie o powierzchni 63,26 mkw. Cena wywoławcza to 108,5 tys. zł, czyli około 1715 zł za metr kwadratowy.

Jeszcze mniej w przeliczeniu na metr kosztuje lokal pod numerem 5/12. Mieszkanie ma 65,95 mkw., a jego cena wywoławcza wynosi 112 tys. zł. Jeden metr został więc wyceniony na około 1698 zł. To najniższa stawka za metr spośród mieszkań przedstawionych w materiale w tej lokalizacji.

Większe mieszkania za 114–124 tys. zł

W tym samym budynku można znaleźć także mieszkanie o powierzchni 67,09 mkw. wystawione za 114 tys. zł. Podobną cenę ma lokal liczący 66,62 mkw., w przypadku którego stawka wynosi około 1711 zł za metr.

Kolejne mieszkanie o powierzchni 63,26 mkw. wyceniono na 117 tys. zł, czyli około 1849 zł za metr kwadratowy. W ofercie jest również lokal mający około 67 mkw., którego cena wywoławcza sięga około 124 tys. zł.

Poniżej granicy 100 tys. zł znalazło się też mieszkanie o powierzchni 49,17 mkw. Jego cena wywoławcza wynosi 92 tys. zł, czyli około 1871 zł za metr. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z WC.

W większym mieście ceny są wyższe

AMW sprzedaje nieruchomości również w większych miastach. W materiale wskazano przykład Szczecina, gdzie mieszkanie o powierzchni 38,69 mkw. zostało wystawione z ceną wywoławczą 228 tys. zł. To około 5893 zł za metr kwadratowy.

Przed przystąpieniem do przetargu trzeba zapoznać się z dokumentacją, stanem technicznym nieruchomości oraz wysokością wadium. Jak podano w materiale, wynosi ono zwykle od 5 do 10 proc. ceny wywoławczej. W przypadku wygrania przetargu zostaje zaliczone na poczet ceny zakupu, natomiast rezygnacja po zwycięstwie oznacza jego utratę.

Szczegóły poszczególnych ofert AMW obejmują m.in. zdjęcia, ceny wywoławcze, terminy przetargów oraz informacje o stanie prawnym nieruchomości. W części przypadków można również sprawdzić numer księgi wieczystej.

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