Nawet 45,5 tys. zł na remont domu. Można połączyć aż trzy dotacje

Właściciele nieruchomości we Wrocławiu mogą skorzystać z kilku miejskich programów wspierających modernizację ogrzewania i inwestycje ograniczające zużycie energii. Dofinansowanie obejmuje nie tylko likwidację starych pieców, ale również wymianę określonych rodzajów okien, montaż fotowoltaiki, magazynów energii czy kolektorów słonecznych. <FileCite ref="turn148file0" line_range_start={53} line_range_end={66}/>

Największą zaletą jest możliwość połączenia trzech form wsparcia. Przy pełnym wykorzystaniu dostępnych limitów łączna kwota może teoretycznie wynieść 45,5 tys. zł. Nie oznacza to jednak, że każdy wnioskodawca otrzyma taką sumę. Ostateczna wysokość pomocy zależy od zakresu inwestycji, kosztów kwalifikowanych oraz spełnienia warunków poszczególnych programów.

Dotacje we Wrocławiu 2026. Do 15 tys. zł na wymianę pieca

Pierwszy program to KAWKAplus, przeznaczony na trwałą likwidację starego ogrzewania wykorzystującego paliwa stałe. Od 29 maja 2026 r. obowiązują nowe zasady, zgodnie z którymi można otrzymać do 15 tys. zł na ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła lub podłączenie nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Z programu wyłączono natomiast finansowanie źródeł ciepła wykorzystujących paliwa kopalne, w tym kotłów gazowych. Jeśli koszt kwalifikowanej inwestycji nie przekroczy 15 tys. zł, dotacja może pokryć całość wydatku. Nabór jest ciągły, ale prac nie wolno rozpoczynać przed podpisaniem umowy z miastem.

Dodatkowe 5 tys. zł na wymianę okien

Kolejną możliwością jest termoKAWKA. Program przewiduje dopłaty do wymiany określonych rodzajów starych drewnianych okien zewnętrznych. Maksymalnie można otrzymać 1000 zł na jedno okno, ale nie więcej niż 5 tys. zł na nieruchomość.

Wsparcie jest powiązane z wcześniejszym skorzystaniem z miejskiego programu wymiany ogrzewania. Wnioski o dofinansowanie pieca i okien można złożyć jednocześnie, jednak pieniądze z termoKAWKI zostaną wypłacone dopiero po pozytywnym rozliczeniu dotacji na zmianę ogrzewania. Również tutaj obowiązuje nabór ciągły.

Fotowoltaika, magazyn energii i kolektory słoneczne

Trzeci program obejmuje odnawialne źródła energii. Po zmianach wprowadzonych 1 czerwca 2026 r. mieszkańcy mogą uzyskać do 10 tys. zł na fotowoltaikę, 8 tys. zł na magazyn energii oraz 7,5 tys. zł na kolektory słoneczne. Dofinansowanie turbiny wiatrowej wynosi do 7,5 tys. zł, a instalacji hybrydowej do 12,5 tys. zł.

Warunkiem otrzymania dotacji jest posiadanie sprawnego ogrzewania niskoemisyjnego. W 2026 r. nabór wniosków do programu OZE trwał od 15 stycznia do 30 września, więc termin ubiegania się o środki z tegorocznej puli już minął.

Jeden błąd może pozbawić dofinansowania

Przykładowe 45,5 tys. zł wynika z połączenia maksymalnych limitów: 15 tys. zł z KAWKAplus, 5 tys. zł z termoKAWKI, 10 tys. zł na fotowoltaikę, 8 tys. zł na magazyn energii i 7,5 tys. zł na kolektory słoneczne.

Wnioskodawcy muszą jednak przestrzegać kolejności działań. Inwestycji nie można rozpoczynać przed podpisaniem odpowiedniej umowy dotacyjnej. Znaczenie mają także terminy wykonania i rozliczenia prac. Co do zasady końcowy termin rozliczenia przypada 31 października danego roku, chyba że umowa przewiduje inne rozwiązanie.

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