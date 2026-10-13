Dobry omen dla rynku nieruchomości? Widoczna zmiana w Warszawie
Udostępnijdodaj Skomentuj

Dobry omen dla rynku nieruchomości? Widoczna zmiana w Warszawie

Dodano: 
Warszawa
Warszawa Źródło: Shutterstock / Lukasz Pawel Szczepanski
Warszawski rynek biurowy ma za sobą kolejny kwartał. Najnowsze dane PINK wskazują na spadek pustostanów.

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) opublikowała zagregowane dane dotyczące warszawskiego rynku najmu powierzchni biurowych w III kwartale 2026 roku.

– Na koniec III kwartału 2026 roku zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Warszawie wyniosły około 6 232 000 m kw. – informuje Izba w opublikowanym komunikacie.

Z danych wynika, że w analizowanym okresie w stolicy nie oddano do użytkowania nowych projektów, jednak stołeczny sektor biurowy ma się dobrze.

– Łącznie od początku roku na rynek trafiło 45 200 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej – wskazuje PINK.

Popyt na warszawskie biura spada

Jak wynika z raportu PINK, w III kwartale 2026 roku popyt na nowoczesne powierzchnie biurowe wyniósł ponad 175 000 mkw. Największym zainteresowaniem najemców w badanym okresie cieszyły się niezmiennie dwie strefy centralne, czyli Centrum i Centralny Obszar Biznesu, oraz Służewiec.

Dla porównania w II kwartale 2026 roku popyt wyniósł 282 800 mkw., a w III kwartale 2025 roku – 185 100 mkw.

Raport pokazuje również, że między czerwcem a wrześniem tego roku najwyższy udział w strukturze popytu przypadł nowym umowom (wliczając umowy przednajmu), które stanowiły 56,4 proc. wynajętej powierzchni. W II kwartale największy udział – 52 proc. – przypadał na renegocjacje.

– Renegocjacje i przedłużenia umów stanowiły kolejne 33 proc. popytu brutto. Udział ekspansji wyniósł 8,2 proc., natomiast powierzchnie zajęte przez właścicieli nieruchomości stanowiły pozostałe 2,4 proc. całkowitego popytu – podaje PINK.

Coraz mniej pustostanów w stolicy

Na koniec III kwartału 2026 roku wskaźnik pustostanów w Warszawie osiągnął wartość 7,9 proc. To spadek o 0,6 pkt proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz o 1,8 pkt proc. w odniesieniu do analogicznego okresu w 2025 roku.

Dostępność powierzchni biurowej wynosiła 490 600 mkw.

– W strefach centralnych współczynnik pustostanów kształtował się na poziomie 4,3 proc., natomiast poza centrum osiągnął wartość 11,1 proc. – informuje Izba.

Dane z największych firm doradczych

Dane PINK pochodzą od największych firm doradczych działających na rynku nieruchomości komercyjnych, m.in. Avison Young, Axi Immo, BNP Paribas Real Estate Poland, CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank, Newmark Polska i Savills.

Informacje obejmują zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej, nowe projekty oddane do użytku, wielkość transakcji najmu oraz poziom powierzchni niewynajętej.

Czytaj też:
Mordor znika z Warszawy? Mieszkania zamiast biurowców Czytaj też:
Panorama Warszawy się zmieni. W planach nowy wieżowiec

Źródło: WPROST.pl / Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych