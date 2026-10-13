Dobry omen dla rynku nieruchomości? Widoczna zmiana w Warszawie

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) opublikowała zagregowane dane dotyczące warszawskiego rynku najmu powierzchni biurowych w III kwartale 2026 roku.

– Na koniec III kwartału 2026 roku zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Warszawie wyniosły około 6 232 000 m kw. – informuje Izba w opublikowanym komunikacie.

Z danych wynika, że w analizowanym okresie w stolicy nie oddano do użytkowania nowych projektów, jednak stołeczny sektor biurowy ma się dobrze.

– Łącznie od początku roku na rynek trafiło 45 200 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej – wskazuje PINK.

Popyt na warszawskie biura spada

Jak wynika z raportu PINK, w III kwartale 2026 roku popyt na nowoczesne powierzchnie biurowe wyniósł ponad 175 000 mkw. Największym zainteresowaniem najemców w badanym okresie cieszyły się niezmiennie dwie strefy centralne, czyli Centrum i Centralny Obszar Biznesu, oraz Służewiec.

Dla porównania w II kwartale 2026 roku popyt wyniósł 282 800 mkw., a w III kwartale 2025 roku – 185 100 mkw.

Raport pokazuje również, że między czerwcem a wrześniem tego roku najwyższy udział w strukturze popytu przypadł nowym umowom (wliczając umowy przednajmu), które stanowiły 56,4 proc. wynajętej powierzchni. W II kwartale największy udział – 52 proc. – przypadał na renegocjacje.

– Renegocjacje i przedłużenia umów stanowiły kolejne 33 proc. popytu brutto. Udział ekspansji wyniósł 8,2 proc., natomiast powierzchnie zajęte przez właścicieli nieruchomości stanowiły pozostałe 2,4 proc. całkowitego popytu – podaje PINK.

Coraz mniej pustostanów w stolicy

Na koniec III kwartału 2026 roku wskaźnik pustostanów w Warszawie osiągnął wartość 7,9 proc. To spadek o 0,6 pkt proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz o 1,8 pkt proc. w odniesieniu do analogicznego okresu w 2025 roku.

Dostępność powierzchni biurowej wynosiła 490 600 mkw.

– W strefach centralnych współczynnik pustostanów kształtował się na poziomie 4,3 proc., natomiast poza centrum osiągnął wartość 11,1 proc. – informuje Izba.

Dane z największych firm doradczych

Dane PINK pochodzą od największych firm doradczych działających na rynku nieruchomości komercyjnych, m.in. Avison Young, Axi Immo, BNP Paribas Real Estate Poland, CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank, Newmark Polska i Savills.

Informacje obejmują zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej, nowe projekty oddane do użytku, wielkość transakcji najmu oraz poziom powierzchni niewynajętej.

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