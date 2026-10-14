Deweloperzy zwiększyli ofertę mieszkań. Rodziny zyskały, single mają pod górkę

Większa liczba mieszkań w sprzedaży nie oznacza automatycznie, że łatwiej je kupić. Wrześniowe dane BIG DATA RynekPierwotny.pl pokazują, że przeciętnie zarabiający single mieli do wyboru mniej lokali niż miesiąc wcześniej. Poprawę dostępności odnotowały natomiast rodziny z dzieckiem, którym pomogła zarówno wyższa zdolność kredytowa, jak i większa oferta deweloperów.

Singlom trudniej znaleźć mieszkanie w swoim budżecie

We wrześniu dostępność mieszkań dla singli pogorszyła się w sześciu z siedmiu największych metropolii. Jedynym wyjątkiem był Wrocław. W pozostałych miastach liczba lokali mieszczących się w możliwościach finansowych osób samotnych spadła.

Największe spadki odnotowano w Warszawie i Krakowie. W obu miastach liczba dostępnych mieszkań zmniejszyła się o 9 proc. W Trójmieście oferta skurczyła się o 5 proc., w Poznaniu o 4 proc., w Łodzi o 2 proc., a w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii o 1 proc.

– We wrześniu nie mieliśmy już do czynienia z tak gwałtownymi zmianami zdolności kredytowej jak miesiąc wcześniej. W przypadku singli i bezdzietnych par nastąpiła stabilizacja, natomiast rodziny odrobiły część strat poniesionych w poprzednich miesiącach. Co ważne, sama poprawa zdolności kredytowej nie gwarantuje jeszcze większej dostępności mieszkań. Równie istotne są zmiany cen oraz struktury oferty deweloperów – zauważa Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Bezdzietne pary zyskały głównie we Wrocławiu i Trójmieście

Sytuacja par bez dzieci była bardziej stabilna, ale wyraźna poprawa dostępności mieszkań dotyczyła przede wszystkim dwóch metropolii. We Wrocławiu liczba lokali mieszczących się w ich budżecie wzrosła o 9 proc., a w Trójmieście o 7 proc. W pozostałych miastach zmiany były niewielkie lub oferta dostępnych mieszkań się zmniejszyła.

– Jak widać, wzrost całkowitej oferty nie musi oznaczać poprawy sytuacji osób dysponujących ograniczonym budżetem. Deweloperzy wprowadzają na rynek różne typy mieszkań, a dla singli kluczowe znaczenie ma liczba najtańszych lokali. We wrześniu ich udział w wielu miastach okazał się zbyt mały, by zrekompensować nawet niewielki spadek zdolności kredytowej – komentuje Marek Wielgo.

Rodziny z dziećmi mogły wybierać spośród większej liczby mieszkań

Najlepiej wrzesień wypadł w przypadku rodzin z dziećmi. Dostępność mieszkań w ich zasięgu finansowym zwiększyła się we wszystkich siedmiu analizowanych metropoliach. Największą poprawę odnotowano we Wrocławiu, gdzie oferta wzrosła o 11 proc. W Krakowie zwiększyła się o 9 proc., a w Trójmieście o 8 proc.

Poprawa była widoczna także w zdolności kredytowej modelowej rodziny. Przy dochodzie wynoszącym 10 tys. zł netto miesięcznie jej maksymalna zdolność kredytowa wzrosła z 599,4 tys. zł do 611,6 tys. zł, czyli o 2 proc.

Dla porównania modelowy singiel zarabiający 6 tys. zł netto miesięcznie mógł liczyć na zdolność kredytową w wysokości 432,9 tys. zł. W przypadku bezdzietnej pary z łącznym dochodem na poziomie 8 tys. zł netto było to 541,7 tys. zł.

– W przypadku bezdzietnych par wyraźną poprawę sytuacji widać było właściwie tylko we Wrocławiu i Trójmieście. W pozostałych metropoliach liczba mieszkań dostępnych w ich budżecie zmieniła się nieznacznie lub nawet spadła. To kolejny dowód na to, że wzrost oferty deweloperów nie zawsze oznacza większy wybór mieszkań dla przeciętnie zarabiających kupujących – mówi ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Większa oferta nie zawsze oznacza większy wybór

Wrześniowe dane pokazują, że sytuacja kupujących zależy nie tylko od ich dochodów i zdolności kredytowej, lecz także od tego, jakie mieszkania deweloperzy wprowadzają do sprzedaży. Nawet jeśli ogólna oferta rośnie, osoby z ograniczonym budżetem nie muszą mieć większego wyboru.

– Dostępność mieszkań zależy dziś nie tylko od skali nowej podaży, ale także od tego, jakie lokale trafiają do sprzedaży. Z punktu widzenia przeciętnie zarabiających kupujących kluczowe jest to, czy przybywa mieszkań mieszczących się w ich budżecie. Wrzesień pokazał, że nawet na rynku z rosnącą ofertą odpowiedź na to pytanie nie zawsze jest twierdząca – podsumowuje Wielgo.

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