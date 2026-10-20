Stały meldunek a eksmisja. Wielu właścicieli mieszkań wciąż wierzy w ten mit

Czy osoba zameldowana na stałe może odmówić wyprowadzki i pozostać w mieszkaniu wbrew woli właściciela? To pytanie pojawia się szczególnie często w przypadku konfliktów rodzinnych, zakończonych związków oraz problemów z najemcami. Przepisy rozróżniają jednak dwie kwestie: meldunek i prawo do zajmowania nieruchomości.

Sam meldunek nie daje lokatorowi prawa do mieszkania ani nie uniemożliwia eksmisji. Nie oznacza to jednak, że właściciel może po prostu wymienić zamki i wystawić rzeczy niechcianej osoby za drzwi. Takie działania mogą prowadzić do odpowiedzialności karnej.

Czy zameldowanie na stałe daje prawo do mieszkania?

Wbrew popularnemu przekonaniu zameldowanie nie zapewnia prawa do dożywotniego zajmowania lokalu. Jest czynnością administracyjną, której podstawowym celem jest ewidencjonowanie miejsca pobytu danej osoby.

Oznacza to, że osoba zameldowana w mieszkaniu nie staje się z tego powodu jego właścicielem ani współwłaścicielem. Nie nabywa też dodatkowych praw majątkowych do nieruchomości.

O możliwości legalnego zamieszkiwania decyduje tytuł prawny. Może nim być między innymi własność, umowa najmu, użyczenie lub inne uprawnienie wynikające z przepisów albo zawartej umowy.

Jeżeli najemca utraci prawo do zajmowania lokalu, sam fakt posiadania stałego meldunku nie daje mu podstawy do pozostania w mieszkaniu. Właściciel musi jednak dochować odpowiednich procedur, zanim dojdzie do przymusowego opróżnienia nieruchomości.

Czy właściciel może wyrzucić zameldowanego lokatora?

Właściciel ma prawo domagać się opuszczenia mieszkania przez osobę, która nie posiada już tytułu prawnego do jego zajmowania. Nie może jednak samodzielnie przeprowadzić eksmisji.

Dotyczy to także sytuacji, gdy lokator nie płaci czynszu, odmawia wyprowadzki po zakończeniu umowy albo pozostaje w mieszkaniu po rozstaniu z partnerem.

Niedopuszczalne jest stosowanie metod siłowych lub celowe utrudnianie korzystania z lokalu. W szczególności właściciel nie powinien:

wymieniać zamków w celu uniemożliwienia lokatorowi wejścia do mieszkania;

odcinać dostaw prądu, gazu, wody lub ogrzewania, aby wymusić wyprowadzkę;

wynosić, usuwać lub niszczyć rzeczy należących do mieszkańca;

stosować gróźb, przemocy albo uporczywego nękania.

Nawet jeśli nieruchomość należy wyłącznie do właściciela, takie postępowanie może naruszać przepisy chroniące osoby zajmujące lokal.

Za nielegalne usunięcie lokatora grozi nawet 3 lata więzienia

Samowolne próby pozbycia się mieszkańca mogą mieć konsekwencje wykraczające poza spór cywilny.

Znaczenie ma między innymi art. 191 Kodeksu karnego, który przewiduje odpowiedzialność za stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia innej osoby do określonego zachowania.

Przepisy obejmują również określone przypadki stosowania przemocy innego rodzaju, uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego, w celu zmuszenia do określonego działania.

Za takie przestępstwa może grozić kara pozbawienia wolności do trzech lat.

Nie oznacza to, że każda czynność właściciela dotycząca zamków czy instalacji automatycznie stanowi przestępstwo. Odpowiedzialność zależy od konkretnych okoliczności, celu działania oraz spełnienia ustawowych przesłanek.

Jak legalnie usunąć osobę zameldowaną w mieszkaniu?

Jeżeli lokator nie chce dobrowolnie opuścić nieruchomości, właściciel powinien skorzystać z przewidzianej prawem procedury.

W przypadku najmu pierwszym krokiem jest ustalenie, czy umowa została skutecznie rozwiązana lub wygasła. Przy wypowiadaniu najmu lokalu mieszkalnego należy uwzględnić ograniczenia wynikające z ustawy o ochronie praw lokatorów.

Gdy osoba nadal zajmuje mieszkanie bez podstawy prawnej, konieczne może być wystąpienie do sądu z pozwem o opróżnienie lokalu.

Po uzyskaniu odpowiedniego tytułu wykonawczego przymusową eksmisję przeprowadza komornik, z uwzględnieniem przepisów chroniących osoby eksmitowane.

Właściciel nie może zastąpić tej procedury własnymi działaniami. W niektórych przypadkach znaczenie ma również prawo do najmu socjalnego lokalu albo inne ustawowe ograniczenia wykonania eksmisji.

Czy można wymeldować lokatora bez jego zgody?

Wymeldowanie i eksmisja to dwie odrębne procedury. Pierwsza dotyczy administracyjnej ewidencji ludności, natomiast druga prowadzi do usunięcia osoby z zajmowanego lokalu.

Zgodnie z art. 35 ustawy o ewidencji ludności organ gminy może wydać decyzję o wymeldowaniu osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego albo czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełniła obowiązku wymeldowania.

Właściciel może więc wystąpić o administracyjne wymeldowanie osoby, która faktycznie wyprowadziła się z mieszkania, ale nadal figuruje pod jego adresem.

Urząd musi jednak ustalić rzeczywisty stan faktyczny. Sam konflikt z lokatorem czy zakończenie umowy najmu nie oznaczają automatycznie, że istnieją podstawy do wymeldowania.

Jeżeli dana osoba nadal faktycznie mieszka w lokalu, wymeldowanie nie jest sposobem na zastąpienie procedury eksmisyjnej.

Meldunek nie chroni przed eksmisją, ale właściciel musi przestrzegać prawa

Najważniejsza zasada jest prosta: stały meldunek nie stanowi tytułu prawnego do mieszkania i sam w sobie nie blokuje eksmisji.

Jednocześnie prawo własności nie upoważnia do samodzielnego usuwania mieszkańców, nawet jeśli utracili oni prawo do zajmowania lokalu.

Właściciel powinien zatem oddzielić kwestię meldunku od rzeczywistego prawa do korzystania z nieruchomości. Jeżeli osoba odmawia wyprowadzki, rozwiązaniem jest odpowiednia procedura prawna, a nie wymiana zamków, odcięcie mediów czy próba siłowego usunięcia lokatora.

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