Unikalne pomysły na prezent na mikołajki dla kobiet. Sprawdź nasze propozycje

Wręczanie sobie prezentów na mikołajki to wieloletnia tradycja. W ten wyjątkowy sposób można sprawić przyjemność najbliższym. Dla wielu dobór właściwego upominku bywa jednak trudnym zadaniem. Jeżeli nie pasz pomysłu na prezent z okazji mikołajek, sprawdź nasze propozycje.

Pomysł na prezent na mikołajki 2021 dla kobiet

Idealnym prezentem na prezent mikołajkowy dla aktywnej kobiety będzie smartwatch FOREVER Forevive 2 SB-330 w kolorze różowego złota. Smartwatch ten sprawdzi się idealnie zarówno podczas treningu, jak i w roli dodatku to eleganckiej stylizacji. Ekran tego zegarka pokryty jest hartowanym szkłem, dzięki czemu niestraszne mu będą żadne warunki.

Idealnym prezentem na mikołajki dla pań lubiących zdjęcia będzie aparat FUJIFILM Instax Mini 11. Dzięki temu aparatowi obdarowana będzie mogła uwiecznić wszystkie wyjątkowe chwile. Do aparatu dołączony jest wkład pozwalający na wydrukowanie 10 zdjęć. Model ten posiada również specjalny tryb do robienia selfie, który będzie bardzo przydatny podczas spotkań ze znajomymi i podróży.

Miłośniczki dobrej książki będą zadowolone z czytnika e-booków INKBOOK Calypso Plus. Po co nosić ze sobą jedną książkę, kiedy dzięki 16 GB pamięci wewnętrznej można mieć przy sobie całą bibliotekę. Czytnik posiada ekran dotykowy, dzięki któremu kartki e-booków można zmieniać prawie tak samo, jak w tradycyjnej książce. Dzięki niewielkim rozmiarom i niskiej wadze czytnik jest idealnym rozwiązaniem zarówno w podróży, jak i podczas codziennej lektury w drodze do pracy.

Ciekawym pomysłem na prezent na mikołajki dla dziewczyny mogą być również słuchawki, a zwłaszcza te bezprzewodowe, które sprawdzą się podczas podróży i uprawiania sportu. Słuchawki nauszne JBL Tune 500BT oprócz wygody zapewnią również najwyższą jakość dźwięku.