Kamerki samochodowe są coraz bardziej popularne. Jakie dają możliwości?

Kamerki samochodowe mają szerokie zastosowanie, ponieważ służyć mogą nawet do tego, by poprawić naszą umiejętność prowadzenia pojazdu. Poprzez analizę jazdy z nagrania jesteśmy w stanie łatwo wyłapać najczęstsze błędy, jakie zdarza się nam popełniać na drodze. Jednakże nie jest to oczywiście najbardziej powszechny powód zakupu wideorejestratorów.

Kamerki samochodowe dodatkowym „ubezpieczeniem” na drodze

Kamerki samochodowe są rodzajem dodatkowego ubezpieczenia na drodze. Gdy dochodzi do stłuczki bądź wypadku jesteśmy w stanie bezproblemowo odtworzyć przebieg wydarzeń, dzięki nagraniom zabezpieczonym na wideorejestratorze. Wydaje się to pomocne szczególnie w sytuacjach, w których na pierwszy rzut oka to my możemy być postrzegani, jako winowajcy całego zdarzenia. Wideo z kamerki może funkcjonować również jako dowód w sądzie, jeśli sprawa zabrnęłaby aż tak daleko. Trzeba jednak wtedy pamiętać o wystosowaniu wniosku o dołączenie nagrania do materiałów dowodowych.

Wideorejestratory. Czego nie można robić?

Należy pamiętać, że mamy prawo nagrywać drogę i archiwizować materiały, ale tylko na użytek własny. Jeśli chce się je opublikować w sieci, należy zadbać, by wszystkie elementy, które pozwalają zidentyfikować sprawcę ewentualnego wykroczenia. Więc jeśli chcesz pochwalić się światu swoją sytuacją z drogi, musisz uczynić bohaterów nagrania anonimowymi, chyba że są twoimi przyjaciółmi i wyrażają na to zgodę. Lepiej też zasłaniać tablice rejestracyjne. Nie są one danymi osobowymi, ale pokazanie ich w materiale może być podstawą do oskarżenia o naruszenie dóbr osobistych.