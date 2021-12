Kamerki samochodowe dają dużo możliwości. Jaki model wybrać?

Kamerki samochodowe mają kilka zastosowań, ale najbardziej znanym jest rejestrowanie sytuacji na drodze w celu późniejszej, ewentualnej weryfikacji faktów na przykład podczas stłuczki czy wypadku.

Wideorejestratory na każdą kieszeń

Wszystkie wideorejestratory naturalnie posiadają podstawową funkcję, jaką jest nagrywanie zdarzeń na drodze. Weźmy pod lupę model Nextbase 222G, który w swojej niewygórowanej cenie zawiera wiele funkcji odpowiadających za dobrą jakość zarejestrowanego materiału. Urządzenie nagrywa w Full HD, ma kąt widzenia 140 stopni i czujnik przeciążeń, który w momencie nagłego hamowania czy uderzenia uruchamia nagrywanie i zabezpiecza materiał przed usunięciem.

Jeśli zależy nam na jeszcze lepszej jakości nagrywania, nie ma problemu. Producent Nextbase przychodzi wtedy z modelem 622GW, który rejestruje wydarzenia na drodze w 4K, a dodatkowo posiada cyfrową stabilizację obrazu. Nagrania z tego urządzenia można oglądać również w zwolnionym tempie, które ułatwia prześledzenie przebiegu wydarzeń na drodze. Jeśli zależy nam na szerokim polu widzenia kamery, można sięgnąć po model PRIDO I5, którego kąt widzenia wynosi 150 stopni.

Materiały z kamerek pomogą podczas zdarzenia na drodze

Dzięki materiałom z kamerek samochodowych jesteśmy w stanie bez najmniejszych problemów przedstawić niepodważalną wersję wydarzeń na drodze. Często ludzie próbują postępować nieuczciwie i wmawiać poszkodowanemu, że to on jest winowajcą stłuczki. Wtedy wystarczy przedstawić wideo z kamery, które jednoznacznie może wybić osobie z drugiego pojazdu argumenty. Nagrania można legalnie archiwizować na użytek własny. Należy pamiętać, że jeżeli chcemy podzielić się z ludźmi w internecie jakimiś wydarzeniami z drogi, podczas których dochodzi do wykroczenia, wszystko, co pozwoliłoby zidentyfikować sprawcę, musi być usunięte lub ocenzurowane.

Artykuł powstał we współpracy z partnerem i zawiera linki kierujące do aktualnej oferty. Klikając je, wspierasz nasz rozwój.