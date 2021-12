Prezenty związane z Harrym Potterem zawojują te święta. To nasze propozycje

Może trudno w to uwierzyć, ale film „Harry Potter i Kamień Filozoficzny” miał swoją premierę aż 20 lat temu! Produkcja na podstawie pierwszej z serii książek brytyjskiej pisarki J.K. Rowling szybko zyskała spektakularny sukces na całym świecie. W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych znalazła się na 1. miejscu listy filmów, które osiągnęły największe wpływy w 2001 roku. Na całym świecie zarobiła 968,7 mln dolarów, a w 2002 roku zajęła 2. miejsce na liście najbardziej dochodowych filmów w historii kina, tuż po „Titanicu”.

Wszyscy kochają Harry'ego Pottera

Pierwszy film z serii zapoczątkował tylko ogólnoświatową, trwającą już 20 lat gorączkę. Fenomenalne produkcje mają na całym świecie miliony fanów. Spora część z nich to już dorośli ludzie, którzy „wychowali się”, oczekując kolejnych filmów. Inni to dzieci tych oddanych fanów. Z powodu specjalnej retrospekcji, „Harry Potter 20. rocznica: Powrót do Hogwartu”, która niebawem miejmy nadzieję zadebiutuje też w Polsce, wielu z nas na nowo przypomniało sobie o swojej miłości do Harry'ego Pottera i chętnie wróciłoby do tego świata. Z pewnością w święta w niejednym polskim domu w telewizji oprócz „Kevina samego w domu” gościła będzie także ta kultowa seria.

Prezenty świąteczne z „Harry'ego Pottera”

Ciekawym pomysłem na prezenty świąteczne dla wszystkich fanów przygód „Harry'ego Pottera” są wyjątkowe zestawy LEGO, które zagwarantują dobrą zabawę zarówno dorosłym jak i najmłodszym. Poza tym, jest to prezent ponadczasowy – niektóre z kolekcjonerskich pakietów będą zyskiwać na wartości. Są na tyle popularne, że często brakuje ich na stronie internetowej producenta. Wszystko jednak można znaleźć na Allegro.

Ciekawą propozycją może być zestaw kolekcjonerski „Ikony Hogwartu”, który zawiera między innymi: różdżkę i okulary Harry'ego, dziennik Toma Riddle'a, Złoty Znicz czy samą sowę Hedwigę. Inną opcją może być „Zamek Hogwart”, równie trudno dostępny na rynku. Składa się on z ponad 6 tys. klocków i oferuje niezapomnianą satysfakcję z budowania. Są w nim wieże, komnaty, sale lekcyjne, wierzbę bijącą czy chatę Hagrida. Nieco tańszą alternatywą jest „Ekspres do Hogwartu”. Znajdziecie tu kładkę nad torami z zegarem i schodami, prowadzącymi na peron 9 i 3/4, plakat z poszukiwanym przestępcą, gazety „Prorok Codzienny” i oczywiście pociąg z czterema siedzeniami i zdejmowanym bokiem i dachem.

